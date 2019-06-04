Đàn bà khôn: 3 thứ không so, 2 việc không quên và 3 điều không tranh

Phụ nữ có chồng giàu có thể sung sướng hơn nhiều người, nhưng đừng chỉ biết so chồng mình để tự hào, kiêu hãnh. Phụ nữ hơn nhau không chỉ ở tấm chồng, mà còn là ở bản thân có đủ giá trị và tài giỏi để giữ được một tấm chồng nhiều người ngưỡng mộ không.

Phụ nữ có thể làm được nhiều tiền thì đừng lấy đồng tiền làm thước đo cho mọi giá trị trong cuộc sống. Tiền bạc có thể mua được thứ có giá trị nhất trên đời này, nhưng không mua được một người phụ nữ có giá trị trong mắt người khác. Phụ nữ kiếm được tiền vốn tài giỏi, nhưng biết cách xây dựng giá trị, phẩm hạnh của mình trong mắt người khác mới là tài giỏi nhất.

Con cái sinh ra không có nhiệm vụ trở thành niềm kiêu hãnh để cha mẹ so sánh với nhau. Nếu con giỏi giang, cha mẹ có thể tự hào. Nhưng quan trọng hơn hết là con liệu có hạnh phúc không. Thành tích không thể giúp con hạnh phúc. Nhưng một đứa trẻ hạnh phúc có thể đạt được điều chúng muốn. Và điều con muốn, con chọn mới là điều cha mẹ nên tìm kiếm, hơn là chỉ muốn con đạt được điều cha mẹ muốn.

Phụ nữ có chồng chưa giàu cũng đừng đem chồng mình ra so với chồng người. Bởi biết đâu, mình xem chồng là bạc, người ta lại thấy chồng mình là vàng. Vợ chồng ở đời, tự làm khổ nhau cũng vì không biết bạn đời của mình có điều gì hơn chồng của thiên hạ.

Bởi thế, nếu muốn cho con một cuộc đời đúng nghĩa, hãy để trẻ sống đúng với cuộc đời của chúng, đừng so sánh.

Hôn nhân

Cuộc đời của mỗi người vốn đã khác, chuyện tình yêu hay hôn nhân lại càng khác. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mắt thiên hạ chưa chắc là một cuộc hôn nhân thật sự yên ấm. Hay một cuộc hôn nhân quá mức im lìm trong mắt người khác có khi lại thật sự hạnh phúc viên mãn.

Đừng nhìn vợ chồng người khác để làm thước đó cho bạn đời của mình. Cũng đừng nhìn hạnh phúc của người khác để bác bỏ hạnh phúc mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Không cuộc hôn nhân nào giống nhau, không người bạn đời nào giống nhau. Bởi thế, đừng nhìn vợ chồng người khác để làm thước đo cho bạn đời của mình. Cũng đừng nhìn hạnh phúc của người khác để bác bỏ hạnh phúc mình đang có.

Người ta thường không biết mình có gì, cho đến khi bản thân mất đi thứ đó. Hạnh phúc trong hôn nhân cũng thế. Nếu bạn không nhận ra thì sẽ không ai giúp bạn thấy được, cho đến khi bạn tự đánh mất nó.

2 thứ không quên

Tâm nguyện ban đầu

Trong cuộc đời con người, tâm nguyện đẹp đẽ nhất chính là khi họ chưa có gì nhiều, chưa quá nhiều tham vọng. Như phụ nữ trước khi lấy chồng, đều mong chỉ cần một tấm chồng thủy chung, có trách nhiệm, yêu thương gia đình. Đến khi có chồng rồi, lại muốn nhiều hơn, một người chồng làm ra nhiều tiền, ở nhà nhiều hơn, hiểu hết tâm tư tình cảm của mình... Hay đàn ông khi lấy vợ đều ước vợ chỉ cần yêu thương mình, biết chăm lo cho gia đình là được. Nhưng khi lấy vợ rồi, vợ sinh con rồi lại muốn phải chi vợ đẹp hơn, biết chiều chuộng mình hơn…

Con người chính là như vậy, thường quên đi tâm nguyện ban đầu vì đã có được nhiều hơn những gì ban đầu từng muốn. Nhưng thật ra, người hạnh phúc nhất là người luôn nhớ đến những gì bản thân mong muốn ban đầu, để càng dễ hạnh phúc và thỏa mãn hơn với cuộc đời.

Trong cuộc đời con người, tâm nguyện đẹp đẽ nhất chính là khi họ chưa có gì nhiều, chưa quá nhiều tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình

Phụ nữ thường có 2 gia đình, một là của mình, hai là của chồng. Phụ nữ khi làm ra tiền rồi nhất định phải cho cha mẹ những gì tốt nhất. Khi bước về nhà chồng rồi, càng không thể quên nơi mình sinh ra. Gia đình chồng là nơi mình ở suốt đời, chăm sóc là điều phải làm. Nhà mẹ đẻ là nơi mình lớn lên, đến cuối đời cũng không được quên.

Gia đình còn là chồng con của mình, là mái ấm nhỏ mình chăm chút, xây thì khó mà đạp đổ thì dễ. Bởi thế hãy luôn nhớ mình có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, chỉ có gia đình là nơi để trở về.

3 thứ không tranh

Hơn thua

Phụ nữ hơn thua nhau vốn không có kết quả. Hơn nhau nhan sắc không làm mình đẹp hơn. Hơn nhau tấm chồng cũng không làm mình hạnh phúc hơn. Hơn nhau bạc tiền lại càng chuốc ảo vọng.

Cuộc đời phụ nữ, sự hơn thua giá trị nhất chính là so chính mình của hôm nay và hôm qua. Đó mới là thước đo chính xác nhất cho sự phát triển của bản thân. Bởi mỗi con người đều có những hành trình riêng, thậm chí là ở những vạch xuất phát riêng. Không ai thấy hết những thất bại của nhau, cũng không ai trân trọng thành công của mình bằng bản thân. Bạn tốt hay không chỉ bạn biết, bạn có tiến bộ hay không cũng chỉ bạn rõ.

Đúng sai

Đúng sai đôi khi là cả một quan niệm sống của từng người. Mỗi người phụ nữ có cách sống, cách nhìn nhận khác nhau. Đúng sai không phải là đạo lý, đó là cách mỗi người sống cuộc đời họ chọn.

Mỗi người phụ nữ có cách sống, cách nhìn nhận khác nhau. Đúng sai không phải là đạo lý, đó là cách mỗi người sống cuộc đời họ chọn - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đừng đem khái niệm đúng sai của mình để áp đặt vào cuộc đời của người khác. Nếu bạn thấy nó đúng, hãy sống đúng như bạn muốn. Nếu bạn thấy sai, bạn có thể không chọn. Tranh đúng sai ở đời chỉ khiến bản thân bạn kém giá trị hơn. Người hiểu rõ đúng sai nhất là người không cần tranh đúng sai với bất kì ai.

Ánh hào quang

Ánh hào quang có khi rất rực rỡ, chứa tham vọng hoa lệ, chứa danh tiếng lẫy lừng. Nhưng ánh hào quang không phải là thứ để phụ nữ tranh giành. Không có ánh hào quang nào là rực rỡ mãi trong đám đông, nếu bạn không biết mình là ai. Không có ánh hào quang nào mãi phát sáng nếu bạn không biết mình muốn gì. Có những ảo ảnh bị nhìn lầm là ánh hào quang.

Bởi thế, nếu muốn tỏa sáng, bạn chỉ nên tỏa sáng từ chính nơi bạn lựa chọn bắt đầu, bằng chính những gì bạn có. Đừng tranh với người khác, vì đó không phải là nơi dành cho bạn.