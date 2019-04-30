6 đặc điểm không bao giờ thấy ở đàn bà khôn

Đàn ông cần sĩ diện với mọi người xung quanh để giữ mối quan hệ và có tự tin hơn. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm chồng mất mặt trước mặt người khác. Trong mắt người khác, họ luôn muốn chồng được tôn trọng, có vị thế nhất định trong gia đình. Họ cũng sẵn sàng lùi lại phía sau để chồng có sĩ diện trước người khác. Không chỉ vậy, phụ nữ khôn ngoan còn giúp chồng giữ những mối quan hệ xung quanh. Họ hiểu đàn ông cần mối quan hệ nhiều hơn phụ nữ, để được hỗ trợ, có lợi trong công việc và sự nghiệp.

Dù gia đình khá giả, trung bình hay thiếu thốn thì phụ nữ vẫn phải là người giữ tiền bạc trong nhà. Vì đàn ông, dù kỹ tính thế nào vẫn có sự phóng túng trong tiêu xài nhất định. Và nếu phụ nữ không quản lý chặt chi tiêu thì rất dễ khiến tài chính gia đình bất ổn, vợ chồng cũng dễ có mâu thuẫn.

Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn giữ hình ảnh chồng đẹp nhất trong mắt người khác. Đây không chỉ là cách giữ tình cảm gia đình, mà còn là giữ thể hiện cho cả bản thân và chồng.

Khi đàn ông đã chấp nhận giao tiền bạc, của cải cho vợ thì anh ấy khó có thể tha thứ cho việc bạn thường xuyên nói xấu anh ấy. Đó không chỉ là hành động tổn thương tình cảm vợ chồng mà còn tổn thương đến tự trọng của anh ấy. Đàn ông cần hình ảnh tốt đẹp trong mắt người khác. Hơn hết, liệu chỉ vì vài phút không vui mà hình ảnh chồng trở nên tệ trong mắt người khác, liệu có tốt cho bạn không?

4. Không thể độc lập

Đàn ông luôn thích phụ nữ có lối sống độc lập, biết tận hưởng và tìm niềm vui riêng. Và với đàn ông, nặng nề và chán nản nhất chính là luôn bị vợ “bám dính” mọi lúc mọi nơi. Họ sẽ thấy áp lực, tù túng trong hôn nhân và dần dà sẽ xem vợ như một gánh nặng.

Phụ nữ khôn có sự độc lập trong cuộc sống và cả cảm xúc khi ở bên cạnh chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn có sự độc lập trong cuộc sống và cả cảm xúc khi ở bên cạnh chồng. Độc lập trong cuộc sống là bạn nên có sự lựa chọn kiên định riêng, không dựa dẫm phụ thuộc vào chồng, đặc biệt là về tài chính. Độc lập trong cảm xúc là bạn tự điều chỉnh tâm trạng của mình tích cực mà không phải quá phụ thuộc vào cảm xúc của chồng. Chồng là người bạn đời, là người đồng hành cùng bạn, nhưng họ không có trách nhiệm với cuộc đời và cảm xúc của bạn. Hãy để chồng là người chia sẻ cùng bạn, chứ không phải là người điều khiển cuộc đời cho bạn.

5. Quá đa nghi

Phụ nữ luôn nhạy cảm hơn đàn ông, nhất là trong chuyện tình cảm. Phụ nữ khôn tận dụng điểm này để trở nên tinh tế, thấu hiểu trong mắt đàn ông. Và họ không quá nhạy cảm mà trở nên đa nghi tiêu cực. Vì sự đa nghi quá đà của bạn có thể phá vỡ lòng tin giữa hai vợ chồng. Đây là điều dễ khiến chồng thấy chán nhất khi anh ấy không được vợ tin tưởng.

Phụ nữ khôn tận dụng điểm này để trở nên tinh tế, thấu hiểu trong mắt đàn ông. Và họ không quá nhạy cảm mà trở nên đa nghi tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

6. Thích ra lệnh

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ ra lệnh cho chồng, nhưng họ vẫn có cách khiến chồng tự nguyện làm điều họ muốn.

Đàn ông sinh ra với vai trò chỉ đạo trong gia đình, là người dẫn lối cho phụ nữ. Bởi thế, đừng cố thay đổi bản chất của họ nếu bạn muốn giữ họ. Thay vì vậy, bạn hãy học cách “điều khiển” đàn ông. Bạn có thể dùng lời khen để chồng làm việc bạn mong muốn nhiều hơn. Hay bạn có thể dựa vào tâm lý, thói quen của chồng, tạo cho anh ấy cảm giác thoải mái khi làm việc bạn muốn. Hoặc bạn có thể chọn cách đề nghị sự giúp đỡ từ chồng với vị thế người vợ cần chồng nhất. Đàn ông sinh ra để giúp người phụ nữ của mình, hãy tận dụng điều đó.