Học đàn bà khôn sống sao để chồng phải ‘giữ’

Phụ nữ yêu 22/04/2019 05:30

Phụ nữ khôn ngoan không nghĩ mình sướng hay khổ là do chồng, mà là ở sự lựa chọn và quyết định của họ. Họ tin vào thái độ sống của mình để không vì ai mà tự khổ sở, vất vả.

Nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng thường nói rằng phải chi ở một mình đã tốt hơn. Cũng không ít người quan niệm lấy chồng không khổ, chỉ khổ khi chọn sai người, lấy sớm hay muộn cũng không bằng lấy đúng người thật lòng tử tế với mình.

Hay ở một góc nhìn khác, liệu rằng có phải sau khi kết hôn chồng đều thay đổi? Thật ra, thay đổi sau hôn nhân là có, dù là ở chồng hay vợ. Nhưng chồng thay đổi nhiều hay ít đều có lý do, là anh ấy đến giờ mới bộc lộ bản tính thật, hay nguyên do là vì bạn mà khiến anh ấy đổi thay?

Làm vợ cũng cần cả một nghệ thuật để giữ ánh mắt, trái tim chồng vẫn hướng về mình như thuở yêu nhau. Phụ nữ khôn luôn nằm lòng những cái “không” này để khiến chồng luôn phải giữ lấy họ.

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Làm vợ cũng cần cả một nghệ thuật để giữ ánh mắt, trái tim chồng vẫn hướng về mình như thuở yêu nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không nói nhiều, càm ràm

Đàn ông ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, không có nghĩa là họ thích một cô vợ nói nhiều và hay càm ràm. Đàn ông cực kì khó chịu khi cứ phải nghe đi nghe lại những câu nhắc nhở, than phiền mà họ đã nghe quá nhiều lần. Thật sự bạn cũng sẽ không thích nghe, huống hồ là đàn ông với cái tôi lớn.

Thay vì than phiền chồng không làm gì, hãy thử khen ngợi để anh ấy chủ động giúp bạn. Thay vì chỉ nhắc đến những điểm chưa tốt ở chồng, hãy thử động viên chồng bằng cách ghi nhận những gì anh ấy đã làm tốt. Một người vợ khôn ngoan không bao giờ cố tỏ ra ra lệnh, chỉ huy chồng. Vợ càng tinh tế khéo léo càng tạo điều kiện để chồng thể hiện bản lĩnh, tự nguyện làm chuyện vợ muốn. Đó không chỉ là cách đáp ứng nhu cầu nam tính ở chồng, mà phụ nữ cũng chẳng cần phải trở nên lắm lời trong mắt chồng.

Không là cái bóng của chồng

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Đàn ông cần có tự do riêng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cần có tự do riêng. Nếu bạn muốn giữ họ, hãy cho họ tự do vừa đủ. Nếu cả hai không thể cho nhau không gian riêng thì sẽ có ngày phải cho nhau lối đi riêng. Với phụ nữ, chồng quan trọng thật nhưng không phải là tất cả. Và thay vì lúc nào cũng muốn đi theo chồng, là cái bóng của chồng thì bạn nên có những sở thích, thói quen và những mối bận tâm riêng.

Không nhàm chán

Đàn ông là sinh vật thích chinh phục và khám phá. Dẫu đàn ông là người tử tế, từng yêu bạn nhiều ra sao thì vẫn sẽ có lúc thấy tẻ nhạt vì đời sống vợ chồng quá nhàm chán. Nếu đã sống cùng nhau nhiều năm, bạn nên thường xuyên nhớ lại lúc mới quen bản thân đã xinh đẹp và thu hút chồng thế nào. Để khi đã lấy chồng, bạn càng cần phải duy trì và phát huy sức hút đó với chồng. Lấy nhau không có nghĩa là ngừng yêu thương, tạo điều lãng mạn và bất ngờ cho nhau. Càng ở gần nhau lâu, vợ càng nên có những gì riêng biệt, tạo sự bí ẩn để chồng càng thấy thích thú và tìm tòi.

Không thiếu tinh tế trong giao tiếp

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Phụ nữ càng thông minh sẽ càng giữ nét duyên trong giao tiếp với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ chua ngoa, đanh đá và không ý tứ thì không bao giờ giữ được trái tim của đàn ông. Đàn ông nào cũng thích phụ nữ ăn nói nhẹ nhàng, duyên dáng. Và phụ nữ sai lầm nhất là khi trở thành vợ nhiều lo toan, buồn phiền mà trở nên lớn tiếng, kém duyên trong mắt chồng. Phụ nữ càng thông minh sẽ càng giữ nét duyên trong giao tiếp với chồng. Giữ kẽ giữa vợ chồng là không nên, nhưng giữ duyên để giữ chồng thì nhất định phải có.

Không dễ mít ướt

Đàn ông khi yêu có thể sẽ muốn chở che cho phụ nữ yếu đuối, nhạy cảm. Nhưng khi sống cùng nhau, đàn ông lại thấy chán nản vì một người vợ quá nhạy cảm và mau nước mắt. Phụ nữ đã lấy chồng nên có sự độc lập riêng, nước mắt cũng phải có giá trị hơn. Khóc lóc không bao giờ giải quyết được những vấn đề trong hôn nhân. Ngược lại, chỉ khi bạn đủ bình tĩnh, lý trí và mạnh mẽ mới khiến chồng nể trọng hơn.

Đàn ông và phụ nữ như sao Hỏa và sao Kim, khó nắm bắt, cũng khó hòa hợp. Phụ nữ khôn sẽ biết rõ sự khác biệt này để tìm cách giữ chồng gần bên. Họ giữ chồng bằng những giá trị của bản thân và lòng tin vừa đủ vào chồng.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, ấn tượng bởi phụ nữ thông minh, nhưng cả đời bị giữ chặt bởi phụ nữ hiểu biết

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, ấn tượng bởi phụ nữ thông minh, nhưng cả đời bị giữ chặt bởi phụ nữ hiểu biết

Đàn ông luôn muốn ở bên cạnh người phụ nữ mang đến cho họ cảm giác an toàn và bình yên và được thấu hiểu khi trở về nhà.

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