3 giới hạn riêng đàn bà khôn không để ai chạm vào dù chỉ một lần

Phụ nữ yêu 29/04/2019 05:30

Đàn bà khôn luôn giữ những giới hạn riêng không để ai phạm đến. Dẫu là người đàn ông mình yêu, đàn bà khôn cũng không để họ chạm vào dù chỉ một lần...

Niềm vui và hạnh phúc

Đàn bà khôn biết cách nuôi dưỡng và bảo vệ niềm vui, hạnh phúc của riêng mình. Họ không để ai phá vỡ tâm trạng của bản thân. Nếu họ đang có một niềm vui, họ sẽ bảo vệ nó trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài, sẽ không để bất kì ai hay điều gì khiến họ buồn phiền. Nếu họ vui vì một món tiền thưởng thì họ cũng không vì một lời khó nghe của chồng mà dập tắt niềm vui đang có. Nếu họ đang hạnh phúc với những gì bản thân đang có, họ sẽ không nhìn ngó hạnh phúc của người khác.

3 giới hạn riêng đàn bà khôn không để ai chạm vào dù chỉ một lần - Ảnh 1
Đàn bà khôn biết cách nuôi dưỡng và bảo vệ niềm vui, hạnh phúc của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Sự độc lập trong niềm vui và hạnh phúc của đàn bà khôn tạo cho họ lối sống riêng biệt. Họ quan niệm niềm vui không thể chỉ từ người khác, còn bản thân thì cũng không ngăn được những nỗi buồn từ xung quanh. Cách tốt nhất để ngăn những buồn phiền là tự đàn bà phải có riêng niềm vui cho bản thân.

Đàn bà khôn có cách nuôi dưỡng và tận hưởng những điều tích cực mà bản thân góp nhặt. Bởi thế, họ luôn có một nguồn năng lượng tích cực sẵn có. Và nếu họ có lỡ gặp chuyện gì không vui, đây sẽ là nguồn năng lượng giúp họ mạnh mẽ và vững vàng hơn.

Nghề nghiệp và ước mơ

Đàn bà khôn quan niệm không ai có nghĩa vụ phải nuôi họ cả đời, thậm chí là chồng họ. Cố gắng vì nghề nghiệp, đam mê không chỉ cho họ tiền, điều kiện sống mà họ mong muốn mà còn cho họ niềm vui.

3 giới hạn riêng đàn bà khôn không để ai chạm vào dù chỉ một lần - Ảnh 2
Cố gắng vì nghề nghiệp, đam mê không chỉ cho họ tiền, điều kiện sống mà họ mong muốn mà còn cho họ niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ vì ai mà từ bỏ công việc họ theo đuổi. Họ cho rằng phát triển nghề nghiệp và ước mơ là cách để họ khẳng định bản thân, cũng là để giúp mình hiểu biết và sống tốt hơn. Bởi thế, đàn bà khôn luôn có một công việc ổn định, một đam mê riêng khi làm việc. Họ có thể không kiếm được tiền nhiều nhưng luôn có những đồng tiền của chính mình. Họ có thể không quá giỏi giang nhưng không ngừng cố gắng hoàn hiện chính mình.

Cá tính và sở thích riêng

Đàn bà khôn luôn có cá tính và sở thích riêng. Và họ không bao giờ thay đổi những điểm riêng biệt này vì bất cứ ai. Ngay cả khi đã lấy chồng và già đi, họ vẫn giữ đúng những điều này. Đàn bà khôn quan niệm mỗi người phụ nữ đều là một cành hoa, nhìn thì đều giống nhau, điểm khác duy nhất chính là những gì riêng biệt trong cá tính và sở thích của từng người.

Cá tính của một người phụ nữ sẽ tạo nên “hương vị” riêng trong mắt người khác. Cá tính cũng bao gồm những nguyên tắc sống phù hợp riêng với họ. Và sở thích tôi luyện mỗi ngày sẽ một phần tạo nên nhân cách và cá tính của phụ nữ. Đàn bà khôn sẽ không để đánh mất những điều này vì bất cứ ai, vì đó là bản ngã để họ sống và hoàn thiện chính mình.

3 giới hạn riêng đàn bà khôn không để ai chạm vào dù chỉ một lần - Ảnh 3
Đàn bà khôn luôn có cá tính và sở thích riêng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn luôn có một ranh giới nhất định không để ai chạm vào. Ở ranh giới đó, họ hình thành riêng một thế giới với những giá trị đặc biệt của bản thân họ. Thế giới đó như ươm mầm những hạt giống hạnh phúc, niềm vui, tự hào và tự do của riêng phụ nữ. Thế giới riêng với những ranh giới ấy không chỉ giúp đàn bà giá trị và hạnh phúc hơn mà còn khiến đàn ông phải lung lay một khi đã ngắm nhìn. Với đàn ông, kiểu phụ nữ tự hạnh phúc, xinh đẹp và có một thế giới riêng phong phú luôn là phụ nữ thu hút, quyến rũ bất chấp thời gian.

Học đàn bà khôn sống sao để chồng phải ‘giữ’

Học đàn bà khôn sống sao để chồng phải ‘giữ’

Phụ nữ khôn ngoan không nghĩ mình sướng hay khổ là do chồng, mà là ở sự lựa chọn và quyết định của họ. Họ tin vào thái độ sống của mình để không vì ai mà tự khổ sở, vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà dại

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này