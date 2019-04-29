3 giới hạn riêng đàn bà khôn không để ai chạm vào dù chỉ một lần

Sự độc lập trong niềm vui và hạnh phúc của đàn bà khôn tạo cho họ lối sống riêng biệt. Họ quan niệm niềm vui không thể chỉ từ người khác, còn bản thân thì cũng không ngăn được những nỗi buồn từ xung quanh. Cách tốt nhất để ngăn những buồn phiền là tự đàn bà phải có riêng niềm vui cho bản thân.

Đàn bà khôn biết cách nuôi dưỡng và bảo vệ niềm vui, hạnh phúc của riêng mình. Họ không để ai phá vỡ tâm trạng của bản thân. Nếu họ đang có một niềm vui, họ sẽ bảo vệ nó trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài, sẽ không để bất kì ai hay điều gì khiến họ buồn phiền. Nếu họ vui vì một món tiền thưởng thì họ cũng không vì một lời khó nghe của chồng mà dập tắt niềm vui đang có. Nếu họ đang hạnh phúc với những gì bản thân đang có, họ sẽ không nhìn ngó hạnh phúc của người khác.

Đàn bà khôn quan niệm không ai có nghĩa vụ phải nuôi họ cả đời, thậm chí là chồng họ. Cố gắng vì nghề nghiệp, đam mê không chỉ cho họ tiền, điều kiện sống mà họ mong muốn mà còn cho họ niềm vui.

Đàn bà khôn có cách nuôi dưỡng và tận hưởng những điều tích cực mà bản thân góp nhặt. Bởi thế, họ luôn có một nguồn năng lượng tích cực sẵn có. Và nếu họ có lỡ gặp chuyện gì không vui, đây sẽ là nguồn năng lượng giúp họ mạnh mẽ và vững vàng hơn.

Cố gắng vì nghề nghiệp, đam mê không chỉ cho họ tiền, điều kiện sống mà họ mong muốn mà còn cho họ niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ vì ai mà từ bỏ công việc họ theo đuổi. Họ cho rằng phát triển nghề nghiệp và ước mơ là cách để họ khẳng định bản thân, cũng là để giúp mình hiểu biết và sống tốt hơn. Bởi thế, đàn bà khôn luôn có một công việc ổn định, một đam mê riêng khi làm việc. Họ có thể không kiếm được tiền nhiều nhưng luôn có những đồng tiền của chính mình. Họ có thể không quá giỏi giang nhưng không ngừng cố gắng hoàn hiện chính mình.

Cá tính và sở thích riêng

Đàn bà khôn luôn có cá tính và sở thích riêng. Và họ không bao giờ thay đổi những điểm riêng biệt này vì bất cứ ai. Ngay cả khi đã lấy chồng và già đi, họ vẫn giữ đúng những điều này. Đàn bà khôn quan niệm mỗi người phụ nữ đều là một cành hoa, nhìn thì đều giống nhau, điểm khác duy nhất chính là những gì riêng biệt trong cá tính và sở thích của từng người.

Cá tính của một người phụ nữ sẽ tạo nên “hương vị” riêng trong mắt người khác. Cá tính cũng bao gồm những nguyên tắc sống phù hợp riêng với họ. Và sở thích tôi luyện mỗi ngày sẽ một phần tạo nên nhân cách và cá tính của phụ nữ. Đàn bà khôn sẽ không để đánh mất những điều này vì bất cứ ai, vì đó là bản ngã để họ sống và hoàn thiện chính mình.

Đàn bà khôn luôn có cá tính và sở thích riêng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn luôn có một ranh giới nhất định không để ai chạm vào. Ở ranh giới đó, họ hình thành riêng một thế giới với những giá trị đặc biệt của bản thân họ. Thế giới đó như ươm mầm những hạt giống hạnh phúc, niềm vui, tự hào và tự do của riêng phụ nữ. Thế giới riêng với những ranh giới ấy không chỉ giúp đàn bà giá trị và hạnh phúc hơn mà còn khiến đàn ông phải lung lay một khi đã ngắm nhìn. Với đàn ông, kiểu phụ nữ tự hạnh phúc, xinh đẹp và có một thế giới riêng phong phú luôn là phụ nữ thu hút, quyến rũ bất chấp thời gian.