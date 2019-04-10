Một người vợ “lười” sẽ khôn khéo cho bản thân thời gian bằng cách chia sẻ việc nhà cùng chồng. Từ đó, họ có thời gian cho chính mình, giúp bản thân vui vẻ, xinh đẹp, cũng là cách giữ chồng tốt nhất.

Một người vợ siêng năng luôn ưu tiên hết thời gian của bản thân cho gia đình, không còn lấy khoảng trống nào trong ngày cho chính mình. Phụ nữ một khi không có thời gian chăm sóc bản thân thì sẽ không thể gọn gàng, sạch đẹp được. Từ đó, trong nhà sẽ xuất hiện một người phụ nữ đầu bù tóc rối, quần áo tuềnh toàng tạm bợ. Và trong con mắt của đàn ông lúc này vợ là một người không biết yêu thương bản thân, hơn là hy sinh vì gia đình. Đàn ông chán vợ, hôn nhân có thể đổ vỡ cũng vì vậy.

Một người mẹ “lười” sẽ chia việc nhà cho con, khi con làm được việc gì, mẹ sẽ có thời gian cho việc khác. Cứ như thế, con sẽ độc lập hơn trong suy nghĩ và cuộc sống. Và nếu có lớn lên, ra đời, mẹ cũng sẽ an tâm hơn khi con có thể tự chăm sóc cho chính mình.

Những bà mẹ “siêng năng” thường tạo ra những đứa trẻ lười biếng. Vì họ luôn ôm đồm hết mọi việc, chỉ muốn con học hành thoải mái. Nhưng phụ nữ càng làm thế sẽ càng tạo cho con tâm lý dựa dẫm vào mẹ. Những đứa trẻ lười biếng cũng vì thế mà xuất hiện.

Mẹ “lười” sẽ dạy dỗ nên những đứa con hiếu thuận hơn

Khi bạn giao cho một người nhiệm vụ, họ sẽ thấy có trách nhiệm với những gì mình làm. Nếu từ nhỏ mẹ chỉ để con ngồi không mà tự làm, con sẽ không thấy có trách nhiệm chăm sóc gia đình, cha mẹ sau này.

Mẹ muốn con biết nếu con muốn có thứ gì đó, con phải tự mình làm - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, một người mẹ khôn ngoan sẽ giao cho con những nhiệm vụ từ nhỏ tới lớn trong nhà. Dù không tốn sức nhiều nhưng mẹ rèn luyện cho con cách có trách nhiệm với nhà cửa, gia đình từ nhỏ. Mẹ muốn con biết nếu con muốn có thứ gì đó, con phải tự mình làm, cũng là hiểu cha mẹ luôn cố gắng vì con. Con sẽ độc lập hơn, cũng hiếu thuận với cha mẹ hơn.

Người mẹ “lười” cho con khả năng “sinh tồn” dẻo dai

Người mẹ “lười” không hề vô tâm với con cái. Nhìn thì có vẻ họ muốn con làm để bớt việc cho mình, nhưng đó là cách họ yêu thương con, tạo cho con khả năng “sinh tồn” dẻo dai từ thuở nhỏ. Vì họ tin chỉ khi con có thể độc lập thì mới có thể mạnh mẽ hơn, dù là đi đến bất cứ đâu. Cũng vì thế mà họ sẽ càng tin tưởng và yên tâm về con hơn.

Phụ nữ “lười" thì chồng phải… chăm hơn!

Thực tế thì đàn ông lười là vì đàn bà cho phép! Nếu một người vợ quá chiều chuộng chồng, gánh hết mọi việc trong nhà thì chồng sẽ lười biếng, vì thật sự việc gì cũng đã có vợ lo. Vợ vì ôm việc quá nhiều lại nảy sinh năng lượng tiêu cực, dễ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Nhưng nếu ngay từ đầu, vợ chủ động chia sẻ việc với chồng thì chồng sẽ tự có trách nhiệm hơn. Vợ cũng sẽ thoải mái, tâm lý thảnh thơi hơn, tạo thêm năng lượng tích cực cho chồng. Huống hồ, sức đàn ông là để gánh vác gia đình, dù là dùng đầu óc hay chân tay. Khi phụ nữ không biết “tận dụng” người đàn ông bên cạnh, thì ắt hẳn khổ sở sẽ chỉ bản thân gánh chịu.

Chỉ cần có thể buông bớt gánh nặng, bạn sẽ hạnh phúc hơn! - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế mới nói, phụ nữ đừng quá hy sinh cần mẫn, vì có khi bạn chẳng được ai công nhận đâu, đây cũng không phải là cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thay vì vậy, hãy để chồng con cùng bạn có trách nhiệm với ngôi nhà chung. Phụ nữ khổ là vì quá ôm đồm, quá chăm chỉ và hy sinh. Chỉ cần có thể buông bớt gánh nặng, bạn sẽ hạnh phúc hơn!