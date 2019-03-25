Đàn bà khôn khéo sẽ làm thế nào khi chồng vô tâm?

Phụ nữ yêu 25/03/2019 05:23

Với đàn ông vô tâm, đàn bà khôn khéo luôn biết cách đối phó. Họ sẽ không khóc lóc và hỏi vì sao chồng lại thay đổi như thế. Thay vào đó, họ sẽ có những hành động tinh tế khiến đàn ông phải giật mình!

Khi đã kết hôn, đa số đàn ông đều trở nên vô tâm với vợ, dù ít hay nhiều. Có lẽ đó là bản tính của họ khi đã có được phụ nữ, mang tâm lý không còn nỗ lực yêu thương và quan tâm nữa. Đàn ông khi ấy sẽ nghĩ dù không cố gắng, phụ nữ vẫn sẽ toàn tâm hy sinh vì họ.

Nhưng với đàn ông vô tâm, đàn bà khôn khéo luôn biết cách đối phó. Họ sẽ không khóc lóc và hỏi vì sao chồng lại thay đổi như thế. Thay vào đó, họ sẽ có những hành động tinh tế khiến đàn ông phải giật mình!

Đàn bà khôn khéo sẽ làm thế nào khi chồng vô tâm? - Ảnh 1
Với đàn ông vô tâm, đàn bà khôn khéo luôn biết cách đối phó - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã vô tâm thì đàn bà cứ… vô tâm gấp bội!

Khi nhận ra chồng đã không còn quan tâm, yêu thương mình như trước, phụ nữ nên tỏ ra bình thường, đừng quá tập trung hay quan tâm đến chồng nhiều. Vì càng để tâm đến một người đàn ông vô tâm thì càng khiến bạn khổ tâm. Đôi khi, sự vô tâm của chồng là từ những căng thẳng, áp lực trong xã hội. Và trước khi tìm ra được lý do đúng nhất, bạn phải thật bình thản và kiên nhẫn.

Bạn có thể hỏi dò chồng bằng những câu hỏi han bình thường. Nhưng nếu vẫn thấy chồng vô tâm, bạn nên làm lơ trong một thời gian dài.

Khi đàn ông bất ngờ thấy vợ từng yêu thương, quan tâm mình nhiều trở nên im lìm, không để ý tới chồng thì tự khắc anh ấy sẽ thấy không vui, bắt đầu chú ý đến vợ hơn. Đàn ông sẽ sợ mất đi sự quan tâm của vợ, càng như muốn chinh phục, lôi kéo sự chú ý của vợ hơn.

Đàn bà khôn khéo sẽ làm thế nào khi chồng vô tâm? - Ảnh 2
Đàn ông sẽ sợ mất đi sự quan tâm của vợ, càng như muốn chinh phục, lôi kéo sự chú ý của vợ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dành quan tâm cho một người khác

Nếu có lúc đàn ông không quan tâm đến bạn như trước, đừng lấy nước mắt uy hiếp họ. Thay vào đó, bạn hãy chuyển sự chú ý, quan tâm đến bản thân, gia đình và bạn bè.

Ngày trước, có lẽ bạn xem chồng là cả thế giới, thì giờ hãy dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn.

Khi thấy sự khác biệt ở vợ, chồng chắc chắn sẽ có sự so sánh. Vì sao vợ lại quan tâm đến người khác nhiều như thế, trong khi lại như quên mình? Đây là lúc chồng bắt đầu nhận ra có thể mất đi yêu thương, quan tâm từ vợ. Đàn ông sẽ vội vàng quan tâm, để cũng muốn được vợ yêu thương hơn.

Đàn bà khôn khéo sẽ làm thế nào khi chồng vô tâm? - Ảnh 3
Nếu có lúc đàn ông không quan tâm đến bạn như trước, đừng lấy nước mắt uy hiếp họ. Thay vào đó, bạn hãy chuyển sự chú ý, quan tâm đến bản thân, gia đình và bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Dành thời gian cho những kế hoạch riêng

Dù là với chồng, phụ nữ cũng đừng bao giờ bi lụy, yếu đuối và phụ thuộc. Nền tảng cho bất cứ tình yêu nào cho người khác phải là tình yêu dành cho chính mình.

Nếu bạn vì chồng mà tạm dừng những dự định, kế hoạch thì bây giờ hãy bắt đầu lại. Hoặc là bạn có thể tìm đến những khóa học, sở thích, niềm vui khiến bản thân tự thoải mái, không còn bận lòng chuyện chồng vô tâm nữa.

Và khi bạn đang cố gắng giúp mình vui vẻ, hoàn thiện và hạnh phúc hơn, bạn sẽ thấy chồng có vô tâm đến mấy cũng không còn làm bạn buồn nhiều nữa. Đến lúc thấy bạn ngày một thay đổi, tích cực và tự tin hơn thì chồng sẽ là người muốn giữ lấy bạn.

Phụ nữ lấy chồng, khôn ngoan nhất là khiến chồng sợ mất mình, hơn là bản thân sợ mất chồng. Đừng sợ chồng vô tâm, nếu bạn đã có thể yêu thương và trân quý bản thân nhất. Chồng càng vô tâm thì cứ vô tâm với anh ấy và để ý đến cuộc sống của mình nhiều hơn. Cứ như thế thì cũng chẳng chồng nào nỡ vô tâm hoài được!

'Cố chấp' yêu người vô tâm, trái tim sẽ đau và rỉ máu

'Cố chấp' yêu người vô tâm, trái tim sẽ đau và rỉ máu

Vô tâm là liều thuốc độc trong tình yêu. Dù là trai gái còn yêu nhau hay đã nên duyên vợ chồng thì vô tâm cũng sẽ khiến trái tim phụ nữ đau đớn và rỉ máu.

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