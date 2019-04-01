Đàn bà khôn là phải phũ với chồng theo 4 cách sau

Phụ nữ yêu 01/04/2019 05:30

Nhiều phụ nữ mang suy nghĩ cách giữ chồng tốt nhất là hy sinh bất cứ điều gì mình có hoặc làm được. Nhưng thực tế thì phụ nữ càng hy sinh không tiếc, đàn ông càng dễ ngoại tình. Ngược lại, phụ nữ càng biết cách phũ với chồng, đàn ông càng sợ mất vợ. Lạ lùng đó, nhưng đàn ông chính là như thế!

Đừng chiều và đừng chờ đợi chồng

Với đàn ông, đôi khi phụ nữ hãy đối đãi như một đứa trẻ mang vóc dáng của người trưởng thành. Đừng bao giờ chiều đàn ông, càng chiều họ sẽ càng hư. Nếu chuyện gì anh ấy có thể làm được, hãy để tự anh ấy làm. Nếu việc gì bạn cần người giúp đỡ, hãy lên tiếng để anh ấy cùng làm. Điều bạn cần phải làm là tạo cho đàn ông mong muốn được chiều chuộng bạn, hơn là chiều chuộng một người phụ nữ khác. Và nếu bạn quá chiều họ, sẽ có lúc thay vì xem bạn là vợ để cưng yêu, họ sẽ xem bạn là một người “bạn” để đòi hỏi và yêu cầu.

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 Nếu bạn quá chiều họ, sẽ có lúc thay vì xem bạn là vợ để cưng yêu, họ sẽ xem bạn là một người “bạn” để đòi hỏi và yêu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Và đừng bao giờ chờ đợi chồng. Nếu anh ấy về trễ, hãy tìm việc gì đó để làm, và đi ngủ sớm nếu muốn. Nếu bạn cần làm gì đó, cứ hãy làm một mình nếu chồng bận. Đừng cho đàn ông thói quen có một người vợ đợi anh ấy về. Vì nếu đã là thói quen, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ được, và người thiệt thòi sẽ luôn là bạn. Ngược lại, hãy cho đàn ông thói quen chờ bạn, trân trọng sự chú ý và thời gian của bạn.

Đừng quá cần chồng

Nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng thường có quan niệm “bám hơi” chồng mọi lúc mọi nơi. Nếu họ ra ngoài, họ cũng muốn có chồng đi cùng. Nếu họ đi chơi, họ cũng muốn có chồng cạnh bên. Nhưng càng về sau, phụ nữ càng cần chồng sẽ càng khó giữ được chồng. Bởi căn bản đàn ông là sinh vật không thích vướng bận. Anh ấy có thể yêu bạn, nhưng không có nghĩa là thích bạn bám lấy cả ngày.

Thay vào đó, bạn nên bớt cần chồng hơn, bằng cách tạo những thói quen, niềm vui riêng ngoài chồng, độc lập khi muốn. Hãy thử ra ngoài mua sắm, gặp gỡ bạn bè khi không có chồng cạnh bên. Hay bạn có thể vài ngày cũng không nói muốn chồng đi cùng, hay ở cạnh. Chồng chắc chắn sẽ thắc mắc, và muốn chủ động bên bạn nhiều hơn. Đó mới là cách hay nhất để giữ chồng ở nhà.

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Bạn nên bớt cần chồng hơn, bằng cách tạo những thói quen, niềm vui riêng ngoài chồng, độc lập khi muốn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy biết hẹn hò và ra ngoài… như đàn ông!

Đàn ông luôn có bạn bè và ra ngoài nếu họ muốn, thậm chí họ xem đó là việc giao tiếp không thể thiếu. Vậy còn bạn, liệu bạn chỉ có thể là người vợ đợi chồng về và cằn nhằn khi chồng gặp bạn bè? Không, đừng như thế, chồng sẽ chán đấy! Bạn cũng hãy ra ngoài, tìm niềm vui với bạn bè… như đàn ông!

Không hẳn là bạn sẽ đi nhiều, quan hệ với nhiều người như đàn ông. Nhưng hãy cố gắng mở rộng vòng tròn bạn bè, tìm kiếm niềm vui ở nhiều người, hơn là chỉ tập trung vào đàn ông. Một người phụ nữ có nhiều bạn bè, và hầu như có khi chẳng cần chồng ở bên, đàn ông thật sự sẽ phải thấy lo để giữ!

Thay vì chỉ nghĩ cho chồng, hãy biết dành thời gian cho chính mình

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Khi một người phụ nữ biết yêu thương bản thân hơn thì tự khắc sẽ xinh đẹp hơn, cũng khiến chồng phải biết cách giữ vợ hơn! - Ảnh minh họa: Internet

Đừng chỉ mỗi ngày xem chồng mặc đồ nào đẹp, ăn món nào ngon. Mỗi sáng thức dậy, bạn nên dành ít nhất 10 hay 15 phút để soi mình trong gương, để xem mình mặc gì đẹp, thoa màu son nào tươi trẻ. Sau đó, hãy nghĩ trong ngày mình có thể làm gì để bản thân vui hơn. Dù biết rằng cuộc sống thật bận rộn, mở mắt ra đã có hàng tá việc phải lo, nhưng đừng quên lo cho chính mình trước.

Khi một người phụ nữ biết yêu thương bản thân hơn thì tự khắc sẽ xinh đẹp hơn, cũng khiến chồng phải biết cách giữ vợ hơn!

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