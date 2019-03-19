4 kỹ năng quan trọng để nắm giữ thật chặt trái tim của đàn ông

Phụ nữ yêu 19/03/2019 05:30

Người ta thường nói, đàn ông thích phụ nữ đẹp, say mê phụ nữ nóng bỏng, nhưng sẽ không thể rời bỏ được người phụ nữ khôn khéo. Trái tim đàn ông không chỉ nằm ở nhan sắc hay vóc hình của một người đàn bà đẹp. Muốn giữ chặt trái tim của họ, phụ nữ cũng cần phải có kỹ năng.

Tỏ ra đảm đang cũng không bằng khéo léo

Phụ nữ thường nghĩ đàn ông cần một người phụ nữ đảm đang để làm vợ, chăm lo cho cuộc sống và gia đình của họ. Nhưng thực tế, đàn ông cần nhiều hơn một người vợ như thế. Một người phụ nữ quá hiền lành, lo toan quá nhiều, “công, dung, ngôn hạnh” một cách máy móc đôi khi lại khiến đàn ông thấy nhàm chán. Ngược lại, một người phụ nữ tinh tế khéo léo biết thể hiện thông minh hay giả khờ dại trước mắt chồng đúng lúc lại dễ dàng giữ trái tim của đàn ông. Đàn ông khó rời bỏ được người phụ nữ nắm giữ họ bằng sự cương nhu mềm mỏng khôn khéo. Với đàn ông, người phụ nữ có sự linh hoạt tinh tế như thế khiến họ thấy tò mò và muốn được chở che, yêu thương. Và hơn hết, nếu đàn ông đã say mê sự khôn ngoan này ở vợ, họ cũng sẽ thấy những người phụ nữ ngoài kia dù có đẹp hơn vợ thế nào cũng trở nên vô giá trong mắt họ.

4 kỹ năng quan trọng để nắm giữ thật chặt trái tim của đàn ông - Ảnh 1
Đàn ông khó rời bỏ được người phụ nữ nắm giữ họ bằng sự cương nhu mềm mỏng khôn khéo - Ảnh minh họa: Internet

Không khi nào khắt khe với lỗi lầm của chồng

Đàn ông đôi khi là một đứa trẻ với vóc dáng của một người trưởng thành. Họ vẫn có lúc cần sự nhẹ nhàng, bao dung như một đứa trẻ. Và dù anh ấy có mắc sai lầm gì, cũng hãy cho anh ấy cơ hội được nhìn lại, và ít nhiều bạn cũng đã có nỗ lực để hàn gắn, vun đắp lại tình cảm của cả hai.

Đàn ông thường có nhiều gánh nặng và lo toan, thậm chí có lúc thất bại. Bởi thế, đừng đay nghiến, dằn vặt anh ấy về những lỗi sai đã mắc phải, vì căn bản anh ấy là người gánh nhiều suy nghĩ hối hận nhất. Thay vào đó, hãy thử một lần bao dung vào lúc anh ấy thấy yếu đuối và cần điểm tựa nhất. Hãy cho anh ấy thấy động lực ở bạn để sửa sai và hoàn thiện hơn. Và ít ra, dù có thế nào bạn cũng đã tìm được sự yên bình cho chính mình khi tha thứ cho người khác.

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 Hãy thử một lần bao dung vào lúc anh ấy thấy yếu đuối và cần điểm tựa nhất. Hãy cho anh ấy thấy động lực ở bạn để sửa sai và hoàn thiện hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc lời khen

Ai cũng thích được khen ngợi, dù chỉ là một câu nói xã giao. Đàn ông cũng thích nghe lời ngọt ngào như phụ nữ, thậm chí có lúc còn nhiều hơn. Hơn hết, đàn ông muốn có sự công nhận để như được khích lệ cố gắng và nỗ lực hơn.

Đôi khi, phụ nữ nên khéo léo tán thưởng, vuốt ve lòng kiêu hãnh của đàn ông. Và cách để phụ nữ lấy lòng, thậm chí là điều khiển đàn ông dễ dàng nhất chính là khen ngợi họ.

Sự cam chịu không khiến bạn trở nên tuyệt vời trong mắt đàn ông

Trong mắt đàn ông, phụ nữ không cần là người quá vĩ đại, nhưng nhất định đừng bao giờ là người luôn cam chịu. Có giây phút nào đó, sự chịu đựng giúp gia đình ấm êm hơn thì là điều nên làm, nhưng đừng bao giờ nghĩ sự cam chịu có thể duy trì được hạnh phúc. Trong hôn nhân, hạnh phúc là khi cả hai có thể thấu hiểu, chia sẻ và giúp nhau hoàn thiện hơn.

Phụ nữ cần có tiếng nói trong gia đình, đừng giao hết mọi trách nhiệm và quyền lực lên tiếng cho đàn ông. Phụ nữ cần nuôi dưỡng một nguồn năng lượng tích cực vừa đủ để có lúc trở thành điểm tựa cho đàn ông. Và cũng đừng gồng mình quá mức khi bạn đã chịu đựng quá nhiều. Vì sự cam chịu không bao giờ tạo nên một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt đàn ông.

4 kỹ năng quan trọng để nắm giữ thật chặt trái tim của đàn ông - Ảnh 3
Sự cam chịu không bao giờ khiến bạn trở nên tuyệt vời trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chính là nên giữ trạng thái cân bằng trong mọi chuyện. Dù là chồng hay vợ đều nên có tiếng nói riêng và sự tôn trọng nhất định để lắng nghe nhau. Nhất là phụ nữ, đừng chỉ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ở chồng. Bạn phải biết vừa làm vợ, vừa cho chồng cảm giác là người tình và đừng chỉ áp đặt trách nhiệm ở bản thân quá lớn mà hạn chế những nhu cầu, mong muốn. Chỉ khi xem nhau là bạn đời, là người đồng hành cùng san sẻ hạnh phúc, tạo cho nhau niềm vui thì hạnh phúc mới dễ dàng nắm bắt hơn.

Trong tình yêu không phải phụ nữ cứ yêu thật nhiều, cứ cho đi thật nhiều thì sẽ giữ được người đàn ông bên cạnh

Trong tình yêu không phải phụ nữ cứ yêu thật nhiều, cứ cho đi thật nhiều thì sẽ giữ được người đàn ông bên cạnh

Với đàn ông, đàn bà quá tốt, đàn ông sẽ có lúc không còn yêu. Đàn bà quá hiểu chuyện, quá biết điều và quá dễ tha thứ, sẵn sàng hy sinh, đàn ông sẽ có lúc không thiết tha.

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Từ khóa:   giữ đàn ông

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