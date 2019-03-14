37 bí mật của phái mạnh, phụ nữ phải biết để nắm giữ được đàn ông!

Phụ nữ yêu 14/03/2019 05:30

Đàn ông vốn rất khó hiểu, có khi dữ dội chẳng ai giữ nổi, có lúc lại sâu lắng đến khó ngờ. Đàn ông ít khi thể hiện tình cảm, vậy làm thế nào để phụ nữ có thể hiểu hết nội tâm của họ? Đây là 37 bí mật của đàn ông, đàn bà nên biết để nắm giữ người yêu hay chồng mình nhé!

1. Đàn ông dễ thích một người phụ nữ, nhưng lại khó yêu sâu đậm một người.

2. Trong tình yêu, đàn ông luôn cho rằng mình là một “hôn quân”, chỉ cần có mỹ nữ, anh ta sẵn sàng dâng cả giang sơn để nàng ấy cười.

3. Đàn ông thường thích đàn bà nữ tính, dịu dàng.

4. Đàn ông không coi trọng người phụ nữ chỉ xem bản thân là nhất.

5. Đàn ông không thích phụ nữ quá yếu đuối, thích dựa dẫm vào đàn ông.

6. Đàn ông chỉ muốn duy nhất một người vợ có thể thấu hiểu họ.

7. Đàn ông luôn yêu bằng lý trí. Bởi vậy khi bị phản bội, biết mình chọn nhầm vợ, anh ta sẽ sẵn sàng kết thúc để tìm một người bạn đời phù hợp hơn.

8. Đàn ông không cần cưới vợ đẹp, nhưng phải là một người phụ nữ có nhân cách tốt.

9. Đàn ông thường không thoải mái khi ở cạnh một người phụ nữ quá thông minh, đó có thể là cảm giác không an toàn.

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Đàn ông thường không thoải mái khi ở cạnh một người phụ nữ quá thông minh, đó có thể là cảm giác không an toàn - Ảnh minh họa: Internet

10. Khi ở cạnh người phụ nữ họ thích, đàn ông thường nói nhiều, thể hiện điểm mạnh, phóng khoáng và tạo tiếng cười cho đối phương.

11. Trong một người đàn ông luôn có hai trạng thái, một là vĩ đại vững vàng, hai là trẻ con nhỏ bé.

12. Khi đàn ông theo đuổi phụ nữ, họ sẵn sàng hy sinh tự do.

13. Đàn ông luôn thích trở thành một đấng mày râu đầy anh hùng. Bởi thế họ dễ yêu một cô gái yếu thế hay gặp khó khăn.

14. Đàn ông luôn mong phụ nữ có thể tin vào khả năng của họ, tin rằng họ có thể đem đến điều phụ nữ mong muốn.

15. Khi yêu và bên nhau, phụ nữ muốn nghe đàn ông nói rằng anh ấy sẽ hy sinh cho cô ấy. Còn đàn ông lại muốn được ngợi khen là một người giỏi giang.

16. Với đàn ông, bạn càng thân mật bao nhiêu thì sẽ càng thể thiện mức độ tình cảm trong lòng họ nhiều bấy nhiêu.

17. Đàn ông có nhiều lúc cần một khoảng không gian riêng mà không ai biết họ đang ở đâu.

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Đàn ông luôn mong phụ nữ có thể tin vào khả năng của họ, tin rằng họ có thể đem đến điều phụ nữ mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

18. Đa số đàn ông khi gặp lại người yêu cũ đều có ít nhiều xao động.

19. Phụ nữ để tâm đến người cũ của đàn ông. Đàn ông để tâm đến người cũ của mình sống thế nào.

20. Khi đã yêu thật lòng, đàn ông không quan tâm đến quá khứ của phụ nữ.

21. Phụ nữ có thể đắn đo chọn một trong hai người đàn ông yêu mình. Còn đàn ông họ lại muốn có cả hai.

22. Khi đàn ông nói yêu một người, không có nghĩa là họ yêu nhiều.

23. Đàn ông luôn bị quyến rũ bởi phụ nữ. Nhưng đàn ông luôn đủ lý trí để biết ai mới là người dành cho anh ta.

24. Với đàn ông, rút ngắn giai đoạn hẹn hò là một sự mất mát.

25. Đàn ông không bao giờ thích phụ nữ thân mật với người khác giới.

26. Đàn ông sợ kết hôn là vì sợ rườm rà thủ tục và cả những yêu cầu từ phụ nữ.

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Khi đàn ông nói yêu một người, không có nghĩa là họ yêu nhiều - Ảnh minh họa: Internet

27. Đàn ông luôn thích cảm giác nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ họ.

28. Khi chia tay, đàn ông thường đổ lỗi cho phụ nữ để thấy bớt day dứt.

29. Khi yêu, đàn ông chỉ nghĩ sẽ yêu đến một tương lai gần.

30. Đàn ông dù có thể hiện bản thân hào phóng thế nào cũng tính toán rất rõ ràng.

31. Đàn ông thường không dễ trải lòng với người khác.

32. Đàn ông có thể yêu cùng lúc hai người phụ nữ, và không thể phân biệt là yêu ai nhiều hơn.

33. Với chuyện ngoại tình, đàn ông thực tế hơn phụ nữ. Vì anh ta đều từng biết đến chuyện ngoại tình qua trải nghiệm hay quan sát, và bản chất họ cũng đều nghĩ ngoại tình là tính cách của đàn ông.

34. Đàn ông đã ghét phụ nữ rồi thì có đẹp thế nào cũng vô ích.

35. Đàn ông thường cả thèm chóng chán.

36. Tình yêu của đàn ông với phụ nữ, bao gồm tâm hồn và thể xác.

37. Đàn ông dù mạnh mẽ mấy cũng có lúc yếu mềm trước người phụ nữ của mình.

Cách giữ đàn ông khôn ngoan nhất chính là ‘thả’ họ ra

Cách giữ đàn ông khôn ngoan nhất chính là ‘thả’ họ ra

Bản tính của đàn ông là thích chinh phục người khác, chứ chẳng bao giờ muốn được chinh phục. Phụ nữ càng muốn giữ, muốn quản họ thì càng không có kết quả. Cách trói chân đàn ông chặt nhất chính là cứ thả họ ra.

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