Cách giữ đàn ông khôn ngoan nhất chính là ‘thả’ họ ra

Phụ nữ yêu 12/03/2019 05:30

Bản tính của đàn ông là thích chinh phục người khác, chứ chẳng bao giờ muốn được chinh phục. Phụ nữ càng muốn giữ, muốn quản họ thì càng không có kết quả. Cách trói chân đàn ông chặt nhất chính là cứ thả họ ra.

Đàn ông không thích nghe những lời trách móc, kiểm soát thời gian của họ

Đừng nói nhiều làm gì phụ nữ ơi! Đừng lúc nào cũng thể hiện sự không hài lòng bằng lời nói với đàn ông. Đừng biến mình thành một người phụ nữ thiếu dịu dàng và biết điều. Dáng vẻ e ấp, thẹn thùng nhỏ nhẹ thuở ban đầu của bạn đâu rồi? Sự quyến rũ chẳng cần nhiều lời của bạn đâu rồi? Đừng để đàn ông từ sợ mà thành chán dáng vẻ lắm lời của bạn.

Dù là người đàn ông bạn chọn có nhiều tính xấu thế nào, cũng hãy nói với anh ấy bằng những lời dễ nghe nhất, để họ tự ý thức mà nhận ra vấn đề. Phụ nữ mang vóc hình mềm mỏng, mà ăn nói hơn cả một người đàn ông thì thật không hay!

Cách giữ đàn ông khôn ngoan nhất chính là ‘thả’ họ ra - Ảnh 1
Dù là người đàn ông bạn chọn có nhiều tính xấu thế nào, cũng hãy nói với anh ấy bằng những lời dễ nghe nhất, để họ tự ý thức mà nhận ra vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhanh chán nếu bạn cứ đem đến áp lực cho họ, thay vì niềm vui

Thay vì chỉ yêu cầu, đòi hỏi hay muốn anh ấy làm gì, hay không được làm gì, bạn cứ bày mọi thứ ra trước mắt anh ấy như một thử thách. Hãy biến chuyện bạn muốn anh ấy làm thành một thử thách anh ấy thật sự muốn chinh phục. Hứng thú sẽ khiến đàn ông làm điều bạn muốn một cách vui vẻ nhất.

Đàn ông khi tự nguyện làm điều bạn muốn, bạn không những chẳng phải tốn công, mà anh ấy còn thấy bạn quyến rũ hơn. Tâm lý của đàn ông từ đó cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Cách giữ đàn ông khôn ngoan nhất chính là ‘thả’ họ ra - Ảnh 2
Đàn ông khi tự nguyện làm điều bạn muốn, bạn không những chẳng phải tốn công, mà anh ấy còn thấy bạn quyến rũ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là sinh vật say mê và thích thú chinh phục cái đẹp, bởi thế…

Đừng ăn mặc xuề xòa, đầu tóc không gọn gàng, mùi đồ ăn bỉm sữa của con còn vương trên quần áo. Đàn ông thích phụ nữ biết việc bếp núc, chăm con nhưng cũng muốn một người vợ biết chăm chút, yêu thương bản thân. Bạn có thể làm mẹ, làm con dâu đảm, nhưng đừng quên cách làm vợ để chồng yêu thương.

Đàn ông luôn thích ngắm cái đẹp. Nếu bạn không thể mỗi ngày tốt hơn để họ ngắm nhìn bạn thì sẽ có lúc họ muốn nhìn ngắm những người phụ nữ khác. Đó là bản năng của đàn ông, sinh ra để tìm kiếm và chinh phục những cái đẹp. Dù rằng đàn ông tốt vẫn sẽ thủy chung khi bạn bỏ bê bản thân. Nhưng giới hạn của một người đàn ông dẫu có tử tế cũng sẽ bị phá vỡ nếu bạn cứ không biết trân quý bản thân.

Cách giữ đàn ông tốt nhất là… “thả” họ ra

Cách giữ đàn ông khôn ngoan nhất chính là ‘thả’ họ ra - Ảnh 3
Trong tình yêu hay hôn nhân, để giữ đàn ông, điều phụ nữ nên làm chỉ là yêu thương bản thân và khôn ngoan trong cách cư xử với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, bạn càng muốn giữ, họ sẽ càng muốn đi. Cách giữ họ tốt nhất là cứ để họ tự do, còn bạn hãy yêu thương mình hơn. Phụ nữ vốn yếu đuối, cũng không đủ sức giữ được bản tính đàn ông nhiều tham vọng. Bạn càng muốn họ ở yên, họ lại càng muốn bay nhảy. Thế thì, cứ để họ làm điều họ thích, và tâm trí họ sẽ phải đặt vào bạn khi bạn ngày một sống tốt và quyến rũ hơn.

Trong tình yêu hay hôn nhân, để giữ đàn ông, điều phụ nữ nên làm chỉ là yêu thương bản thân và khôn ngoan trong cách cư xử với đàn ông. Đừng để đàn ông thấy bạn xem họ là tất cả. Đừng bắt họ làm điều bạn muốn, hãy để điều bạn muốn trở thành thứ họ chinh phục. Đừng giành tự do và không gian của họ, hãy để họ tình nguyện dâng tự do của họ cho bạn. Với đàn ông, đừng giữ họ, hãy để họ giữ được bạn, nhớ nhé!

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