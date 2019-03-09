4 điểm chung của những người phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy nhiều phụ nữ vốn không quá xinh đẹp nhưng lại rất quyến rũ trong mắt đàn ông. Đôi khi, phụ nữ đẹp không có nghĩa là quyến rũ, và phụ nữ quyến rũ thì không nhất thiết là phải đẹp.

Những người phụ nữ quyến rũ nhất luôn có 4 điểm chung này. Trở nên quyến rũ hơn với một giọng nói ấm áp Phụ nữ có một giọng nói quyến rũ sẽ thu hút đàn ông nhiều hơn. Và có lẽ nhiều người thắc mắc rằng thế nào là một giọng nói quyến rũ? Sự thật thì một giọng nói chỉ cần đủ trầm ấm, từ tốn đã quyến rũ hơn rất nhiều một giọng nói chua ngoa, lớn tiếng. Hầu hết đàn ông đều thích được nghe những lời ngọt ngào từ phụ nữ. Nếu bạn trong mọi hoàn cảnh đều có thể nhẹ nhàng “rót” vào tai đàn ông từng lời thì rất dễ điều khiển được anh ấy theo ý của bạn.

Những người phụ nữ quyến rũ luôn biết cách điều chỉnh âm thanh để vừa tai đàn ông. Họ còn tự tin vào những gì mình nói, vào cách truyền đạt có thể thu phục được lòng đàn ông. Đó là điều hấp dẫn đàn ông nhất. Những người phụ nữ quyến rũ luôn biết cách điều chỉnh âm thanh để vừa tai đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Biết khoe nét đẹp cơ thể một cách kín đáo Dù là sở hữu một thân hình không hoàn hảo, thậm chí là có phần gầy gò nhưng nhiều phụ nữ, điển hình là các mỹ nhân trên thế giới đều có thể trở nên sành điệu, thu hút và vô cùng nổi bật. Với phụ nữ quyến rũ, họ vẫn có khuyết điểm, nhưng họ biết cách khoe ưu điểm trên cơ thể của mình một cách khéo léo. Bằng gu ăn mặc, bằng thần thái và đường nét thu hút một cách kín đáo nhất. Phụ nữ ăn mặc hở hang hút mắt đàn ông ngay, để đàn ông nhìn trực diện. Nhưng phụ nữ quyến rũ thì cứ kín đáo để đàn ông phải tìm tòi và tưởng tượng không ngừng. Đó mới là mấu chốt giữ ánh mắt đàn ông thật lâu.

Phụ nữ quyến rũ thì cứ kín đáo để đàn ông phải tìm tòi và tưởng tượng không ngừng - Ảnh minh họa: Internet Bí quyết va chạm cơ thể Những va chạm thật nhẹ giữa hai giới thường để lại ấn tượng rất lâu. Và phụ nữ quyến rũ luôn biết tận dụng điều này hiệu quả nhất. Không hẳn là họ lả lơi, quá đà, hay lố bịch đụng chạm. Ví dụ như nếu đàn ông đang nói chuyện, họ sẽ vừa cười vừa chạm thật nhẹ và nhanh vào tay và lưng của đàn ông. Và hành động này không thường xuyên, để lại cho đàn ông sự tò mò về tín hiệu họ muốn nhắn gửi. Hay những hành động đụng chân, tay như vô ý cũng đủ khơi gợi bản chất của đàn ông. Phụ nữ quyến rũ luôn theo một phong cách gợi nhưng cực kì hiệu quả để đàn ông càng có khao khát muốn chạm vào họ nhiều hơn. Là chính bạn, chứ không cần là một ai khác Nhan sắc có thể đến lúc phai mờ, nhưng tâm sắc thì luôn có thể bền vững bất chấp thời gian - Ảnh minh họa: Internet Một điều hiển nhiên là đàn ông luôn thấy một người phụ nữ thông minh và duyên dáng đầy quyến rũ. Bởi cái duyên của phụ nữ luôn hơn hẳn nhan sắc. Nhan sắc có thể đến lúc phai mờ, nhưng tâm sắc thì luôn có thể bền vững bất chấp thời gian. Một người phụ nữ đẹp không hẳn là quyến rũ. Phụ nữ quyến rũ khi chứa đựng một bí ẩn không phô bày như nhan sắc. Đó là nét thông minh, hóm hỉnh, độc lập và bản lĩnh của một người phụ nữ biết mình là ai và muốn gì. Bởi thế, bạn không cần phải quyến rũ như ai. Bạn chỉ cần là chính mình, từ nụ cười, vóc dáng đến cách sống. Chỉ là, hãy biết cách gợi mở và khiến đàn ông tò mò bằng chính những gì thuộc về bạn. Phụ nữ luôn đẹp và quyến rũ nếu họ muốn, đừng quên điều đó!

Sáu yếu tố khiến đàn bà trở nên quyến rũ Những người đàn bà nhan sắc có sức hút với đàn ông là điều đương nhiên. Nhưng có những người nhan sắc tầm thường vẫn có thể khiến đàn ông điên đảo lao vào và không dứt ra được. Đó là sự quyến rũ của đàn bà. Vậy, sự quyến rũ của đàn bà nằm ở đâu?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-diem-chung-cua-nhung-nguoi-phu-nu-quyen-ru-nhat-trong-mat-dan-ong-317685.html