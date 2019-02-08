17 điều tạo nên người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông

Một người phụ nữ đẹp không chỉ ở trang điểm , kiểu tóc hay vẻ bề ngoài quần áo dáng điệu. Đàn ông thấy phụ nữ thu hút nhất khi gọn gàng và sạch sẽ. Đàn ông thích mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, mái tóc sạch suông dài và làn da mềm mịn không quá nhiều son phấn của phụ nữ.

Người phụ nữ có thần thái như nước luôn khiến đàn ông say mê. Bình tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái nhưng kiên quyết chính là tư chất của người phụ nữ quyến rũ nhất. Để có được tâm thế bình thản thế này, phụ nữ nhất định phải trau dồi từ nội hàm vững vàng đến thần tái riêng biệt. Sự kiên định thấu đáo, đến từng trải vừa vặn giúp phụ nữ luôn bình tĩnh trước mọi chuyện trước mắt.

Ai cũng cũng thích người có khả năng chăm sóc người khác. Và nhất là đàn ông, họ luôn tìm kiếm người vợ có thể chăm sóc cho gia đình của họ sau này.

Trong mắt đàn ông, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không biết ăn nói sẽ hoàn toàn thua người phụ nữ bình thường nhưng có duyên nói chuyện. Sự thông minh của phụ nữ là nằm ở khôn khéo, tinh tế và chu đáo trong hành động và lời nói. Phụ nữ thông minh là người có tham vọng, kiến thức và nét duyên dáng riêng biệt.

5. Sáng tạo

Đàn ông nào cũng đầy hứng thú và tự hào nếu có được người vợ giúp anh ấy có những giải pháp độc đáo trong mọi vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Khả năng sáng tạo không chỉ nằm ở khéo léo trong mỹ thuật, tinh tế trong từng khung ảnh. Sáng tạo ở một người phụ nữ quyến rũ là có thể giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một cách đầy sức hút, thú vị khiến đàn ông mê đắm. Đàn ông nào cũng đầy hứng thú và tự hào nếu có được người vợ giúp anh ấy có những giải pháp độc đáo trong mọi vấn đề.

6. Kỷ luật

Một người mẹ giỏi giang là người tạo cho con sự kỷ luật ngay từ bé, dù không dễ dàng. Và đàn ông luôn tìm kiếm người phụ nữ có khả năng giữ được nề nếp, lề lối để truyền dạy cho con sau này.

7. Trung thành

Sự phản bội thì không một ai có thể chấp nhận. Đặc biệt là với đàn ông, khi họ xem sự thủy chung của phụ nữ là bộ mặt, sĩ diện. Nếu ở một người phụ nữ không có sự trung thành, một lòng, đàn ông sẽ khó đặt niềm tin, và càng khó để yêu thương.

Nếu ở một người phụ nữ không có sự trung thành, một lòng, đàn ông sẽ khó đặt niềm tin, và càng khó để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

8. Thân thiện

Điều đàn ông hay tự hào và thấy hãnh diện nhất về người phụ nữ của mình là sự thân thiện, tốt bụng với mọi người xung quanh. Đây có thể là từ nét tính cách phóng khoáng, trượng nghĩa của đàn ông nói chung. Và khi một người phụ nữ thể hiện sự tôn trọng, tử tế, lịch thiệp với mọi người xung quanh chính là lúc đàn ông thấy thu hút nhất.

9. Chân thành

Đàn ông sống thực tế, và họ cũng muốn người phụ nữ bên cạnh sống thành thật với mình. Sự chân thành vốn khó kiếm, và nếu họ thấy nét đẹp này ở phụ nữ chắc chắn sẽ trân quý.

10. Trưởng thành

Phụ nữ có nét trưởng thành trong tính cách luôn khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Độ tuổi không thể là thước đo sự trưởng thành của một người. Đàn ông muốn tìm kiếm một người phụ nữ có sự trưởng thành trong tâm thế, suy nghĩ và hành động. Phụ nữ có nét trưởng thành trong tính cách luôn khiến đàn ông say mê.

11. Lạc quan

Có thể thấy ly nước đầy đương nhiên sẽ hấp dẫn hơn nửa ly nước rỗng luôn là nét thu hút nhất của một người. Sự lạc quan chứa đựng nguồn năng lượng tích cực của một người phụ nữ luôn khiến đàn ông hào hứng và tò mò. Đàn ông tìm thấy ở kiểu phụ nữ này sự tươi vui và lạc quan.

12. Đúng giờ

Đàn ông luôn là những người không thích chờ đợi. Dù rằng họ biết phụ nữ thường tốn nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng một người phụ nữ đúng giờ chính là thể hiện sự tôn trọng đàn ông.

13. Khả năng nắm buông

Đã cố gắng hết mình với những gì mình muốn thì điều khôn ngoan nhất khi không có được chính là buông bỏ. Khi phụ nữ biết khi nào nên nắm hay buông chính là lúc họ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông bằng sự dứt khoát, kiên định.

14. Lãng mạn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều thích bạn đời của mình có chút lãng mạn. Đàn ông thích tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn bên phụ nữ và nghe họ nói những lời dịu dàng sau mỗi ngày mệt mỏi.

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều thích bạn đời của mình có chút lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

15. Tôn trọng

Đàn ông tìm kiếm một người phụ nữ biết tôn trọng anh ấy và mọi người xung quanh. Và chỉ có sự tôn trọng mới giúp tình yêu của cả hai bền vững lâu dài.

16. Cảm thông

Ai cũng có sự đòi hỏi và mong muốn riêng, và đôi khi chỉ nhớ tới bản thân mà quên đi người khác. Một người phụ nữ giàu cảm thông luôn “thu phục” được trái tim của đàn ông.

17. Giàu yêu thương

Đàn ông say mê người phụ nữ giàu yêu thương. Dù vậy, phụ nữ cũng đừng vì vậy mà quá chiều chuộng, nhường nhịn chồng. Trong tình yêu, đủ mới là nên.