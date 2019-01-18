Liệu rằng ánh nhìn phán xét như thế có phải là quá bất công và chẳng mang chút yêu thương hay cảm thông nào dành cho thân phận đàn bà? Đàn bà đến cả việc buông lỏng những gièm pha nặng nề quanh mình để thảnh thơi, tự do hơn cũng chẳng thể?

Theo miệng người đời thì thế nào là đàn bà hư? Là người hở hang ăn mặc, thích đâm đầu vào thị phi đầy méo mó và xô lệch? Hay là người bất chấp hết luân thường đạo lý để xem đó thú vui của riêng mình? Hay là người theo đuổi những giá trị sai lầm, nhưng vẫn tỏ ra thật bất cần và sang chảnh?

Đàn bà hư đã đến một độ tuổi thấy mình đủ vừa để đối mặt với cuộc đời. Họ sẽ khoe những gì muốn khoe, sẽ nói những điều cần nói và chọn những ai họ muốn giữ lại trong đời mình. Đàn bà hư yêu bản thân hơn bất cứ điều gì. Sự thông minh toát ra từ một người đàn bà hư vừa tinh tế, dữ dội lại đầy quyến rũ khó cưỡng.

Thật ra, đàn bà hư có thể đều từng là người đàn bà ngoan hiền. Theo tháng năm, họ chẳng còn ánh mắt ngây thơ nhìn đời. Họ không còn chỉ biết khóc lóc nếu có ngày tổn thương mất mát ập đến trước mắt. Ở họ chứa đựng những bí mật chẳng ai biết được, giấu nhẹm đi những đau buồn yếu đuối từng nếm trải. Một người đàn bà hư luôn có ánh mắt chẳng ngại ngần, từng hành động đều thẳng thừng nhưng đầy khôn khéo. Và như đã qua đủ hết những ngược xuôi thăng trầm, họ hiểu rõ giá trị của chính mình.

Thật ra, đàn bà hư có thể đều từng là người đàn bà ngoan hiền - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà hư luôn có thể sẵn sàng vứt bỏ vẻ bọc ngoan hiền để bước tới kéo lấy đàn ông sà vào cuộc chơi họ đã dự sẵn. Họ cho đàn ông thấy sự tự tin của một người đàn bà hư luôn đầy thu hút và không thể xem thường. Vì đàn ông chẳng đoán nổi họ nghĩ gì, muốn gì hay thậm chí đâu là cảm xúc thật của họ. Nhưng chính cái bí ẩn càng tìm càng say mê, càng nếm trải càng khao khát khám phá ấy khiến đàn ông như quên hết đất trời xung quanh.

Đàn bà hư thường có quá nhiều bí mật. Khi không còn sự đơn thuần của một người phụ nữ, ở đàn bà hư luôn là một vùng trời đầy đủ màu sắc. Có thể đó là gam màu nữ tính dịu dàng, cũng có khi là chút dữ dội cảm tính, hay là vẻ yếu đuối cần chở che. Đàn bà hư như bứt phá mọi quy chuẩn khuôn khổ, bung mình theo cảm xúc, rực rỡ và đa sắc màu. Chính nét đẹp ấy mang đến cho đàn ông cảm giác khó nắm bắt, như luồng gió đầy hoang dại chỉ cảm thấy được chứ chẳng giữ nổi bao giờ.

Đàn bà hư như bứt phá mọi quy chuẩn khuôn khổ, bung mình theo cảm xúc, rực rỡ và đa sắc màu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hư luôn có sự độc lập tài chính nhất định. Họ không bao giờ đòi trao đổi bất cứ điều gì ở bản thân với tiền hay sang giàu của đàn ông. Họ muốn bản thân tự chủ lựa chọn điều mình muốn. Họ có thể hư nhưng không để ai làm hỏng giá trị của mình. Đàn bà hư đến với ai là vì họ muốn, và họ cũng muốn mình có thể ra đi khi không còn hứng thú. Sự độc lập của đàn bà hư lại càng tôn thêm cái bất cần khiến đàn ông cứ muốn bám giữ.

Bởi đàn bà hư yêu mình nhất nên họ luôn biết chăm sóc bản thân, chọn cách hưởng thụ cuộc sống đủ và “đắt” nhất. Họ không gán lên mình khái niệm là phụ nữ là phải hy sinh mọi thứ vì người khác mà giấu hết mong muốn khao khát của bản thân. Đàn bà hư đã qua đủ những nhạt nhẽo bạc bẽo ở đời để trân quý, coi trọng cảm xúc và mong muốn của mình, để đối đãi tốt với bản thân nhất. Bởi thế, họ luôn thẳng tính trong mắt đàn ông. Sự thẳng thắn đến từ sự rạch ròi bảo vệ bản thân, rõ ràng đề cao chính mình.

Đàn bà hư đã qua đủ những nhạt nhẽo bạc bẽo ở đời để trân quý, coi trọng cảm xúc và mong muốn của mình, để đối đãi tốt với bản thân nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong mỗi người đàn bà luôn có một người đàn bà hư như thế. Khi ngoan hiền chẳng giúp đàn bà hạnh phúc hơn, lại kéo lê họ qua hết những thống khổ mỏi mệt, đàn bà lại muốn mình thong dong tự tại với một từ “hư” trong miệng thiên hạ. Đàn bà ngoan hiền có chắc là hạnh phúc không, chẳng ai chắc được. Nhưng khi đã biết “hư” để làm vui bản thân, để trân trọng và đề cao chính mình hơn, đàn bà ắt hẳn chẳng bao giờ khổ được. Vậy thì đàn bà cứ “hư” đi khi ngoan hiền chẳng khiến mình vui. Hư một chút hay bất cần một chút có khi đàn bà lại sống hạnh phúc hơn…