6 điều đàn bà mạnh mẽ chẳng thèm để tâm

Đàn bà mạnh mẽ luôn tự tin vào những gì mình có và cách họ quản lý thời gian của bản thân. Họ không đo lường lộ trình của bản thân với người khác. Nếu người khác 25 tuổi lấy chồng cũng không có nghĩa là 25 tuổi họ phải kết hôn khi chưa muốn. Đàn bà mạnh mẽ có thể lấy chồng khi 40, và hạnh phúc đến tận cuối đời. Hoặc có thể họ chọn ly hôn khi 40 và hạnh phúc lại vào một khoảng thời gian nào đó. Cũng như họ cũng có thể thất nghiệp khi 30 và thành công rực rỡ khi 50.

Đàn bà mạnh mẽ luôn ghi nhớ rằng làm vừa lòng hết thiên hạ là một việc vừa khó lại vừa ngu ngốc. Người ta nói gì cách ăn mặc, cách sống, hay thậm chí là cá tính của họ, họ cũng chẳng để tâm. Đàn bà mạnh mẽ không muốn mình trở thành một phiên bản của quá nhiều người. Họ muốn là chính mình, không sống vì ai, cũng chẳng sống giống ai. Đó là lý do đàn bà mạnh mẽ luôn là trung tâm của những bàn luận của thiên hạ. Đàn bà mạnh mẽ không chọn cách sống phải nổi trội, họ chỉ muốn một cuộc sống mang đậm bản sắc của riêng mình. Và điều đó tạo nên sự khác biệt ở họ.

Đàn bà mạnh mẽ không để tâm họ bao nhiêu tuổi thể chất để phải làm chuyện gì đó giống người khác, mà là đã đủ tuổi chín muồi để làm cho tốt chưa. Sự kiên định và dứt khoát của đàn bà mạnh mẽ tạo nên cá tính riêng biệt của họ. Không hẳn là họ chọn cách sống khác người, mà là họ biết rõ bản thân cần gì ở một thời điểm nhất định. Một người đàn bà biết mình phải làm gì vào lúc nào luôn làm chủ được cuộc sống của bản thân.

3. Quá tử tế với người không xứng đáng

Đàn bà mạnh mẽ không để tâm đến việc phải quá tử tế với người không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mạnh mẽ không để tâm đến việc phải quá tử tế với người không xứng đáng. Họ chỉ dành sự tử tế của mình cho những ai biết điều. Bởi sẽ thật hoang phí khi sự cho đi không nhận lại được điều tương tự. Đàn bà mạnh mẽ có thể tử tế với những người đàng hoàng với họ, nhưng nhất định sẽ trở nên gai góc, rạch ròi với những ai không biết điều. Không hẳn là đàn bà mạnh mẽ sòng phẳng với tất cả ai quanh họ. Chỉ là, họ đề cao giá trị của bản thân, và không vì ai mà hạ thấp chính mình.

4. Cuộc sống của người khác

Đàn bà mạnh mẽ không quan tâm đến những gì người khác có. Họ quan niệm rằng vạch xuất phát của mình vốn không thể so với đích đến của người khác. Con người với con người vốn chỉ nhìn vào những gì người khác có mà mệt mỏi, mà trở nên ích kỷ, so đo. Đàn bà mạnh mẽ không muốn mình yếu đuối đứng dưới đáy vực ganh tị mà nhìn ngó người khác. Họ chỉ cần biết bản thân đang đứng ở đâu, cần phải làm gì cho cuộc sống của mình, điều đó mới là quan trọng nhất.

5. Làm sao để người khác phải thích mình?

Đàn bà mạnh mẽ không bao giờ có ý định làm ai phải thích họ. Nhưng họ luôn được người khác quý mến - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mạnh mẽ không bao giờ có ý định làm ai phải thích họ. Nhưng họ luôn được người khác quý mến. Họ hiểu rằng mỗi cá thể đều chỉ thực sự thu hút khi biết đúng giá trị của chính mình và tự làm dồi dào thêm giá trị đó. Thay vì cố gắng làm vừa lòng người khác, đàn bà mạnh mẽ lại muốn tự làm vừa lòng mình hơn. Khi họ đủ đầy hội tụ những gì hoàn thiện của bản thân, tự khắc họ sẽ trở nên thu hút với người khác. Đàn bà mạnh mẽ luôn tâm niệm rằng thay đổi thích ghét ở người khác thật khó, chi bằng thay đổi mình để tốt đẹp hơn.

6. Những chuyện đã qua, những người đã cũ

Chuyện đã qua, người đã cũ không bao giờ đàn bà mạnh mẽ để tâm. Họ vẫn đau lòng khi chuyện cũ kết thúc, khi người cũ rời đi, nhưng họ biết mọi thứ xảy ra đều có nguyên do. Thế thì thay vì níu kéo người hay bám giữ chuyện, họ chọn cách bước tới và quên đi. Bản lĩnh của đàn bà mạnh mẽ là ở cách họ dứt khoát với những gì không còn ở hiện tại. Buông bỏ không dễ, nhưng đã buông thì nhất định phải bỏ lại mọi thứ ở quá khứ.