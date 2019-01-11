Con đường duy nhất cứu vãn khi đàn bà phát hiện chồng có dấu hiệu phản bội

Phụ nữ yêu 11/01/2019 05:30

Khi cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở chồng, đừng một mình ôm lấy bất an ngờ vực. Mọi sự nghi ngờ trong tình yêu đều dẫn đến cái kết không thể ngờ. Chỉ có một con đường duy nhất cứu vãn khi đàn bà phát hiện chồng có dấu hiệu phản bội...

Khi cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở chồng, đừng một mình ôm lấy bất an ngờ vực. Mọi sự nghi ngờ trong tình yêu đều dẫn đến cái kết không thể cứu vãn. Bạn cần cho mình và chồng một câu trả lời rõ ràng, cần mặt đối mặt cho nhau những lời giải thích. Nếu không, người thiệt thòi nhất chắc chắn là bạn. Dù là sớm hay muộn phát hiện ra sự thật thì bạn đều sẽ chịu đựng nhiều nhất. Vậy thì thay vì muộn, hãy sớm tìm ra lối thoát.

Tìm hiểu và thu thập chứng cứ

Mọi thứ cảm giác của bạn đều có thể bị bác bỏ trong mắt chồng. Dù rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ cực mạnh cũng chẳng khiến lý trí của đàn ông khuất phục. Thậm chí, nếu đàn ông phản bội, họ còn chuẩn bị cả những chứng cứ rõ ràng hơn cả thứ cảm giác không căn cứ của bạn. Vì vậy, nhất định phải tìm được chứng cứ chứng minh cho những nghi ngờ của mình.

Con đường duy nhất cứu vãn khi đàn bà phát hiện chồng có dấu hiệu phản bội - Ảnh 1
Nhất định phải tìm được chứng cứ chứng minh cho những nghi ngờ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy lặng lẽ lưu lại hết những điều không ổn ở chồng, rồi dần dần tổng kết lại để tìm ra quá trình hay nguyên nhân lừa dối ở chồng. Quan  trọng hơn hết, hãy có một bằng chứng cụ thể để chồng không phản bác được.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân

Dù là chuyện tốt thì khoe, chuyện xấu thì che nhưng nếu bạn chỉ cố giải quyết chuyện này một mình thì sẽ thật khó khăn. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè hay người thân cận nhất, để nhận lời khuyên.

Người bên ngoài chắc chắn sẽ có cái nhìn khách quan hơn bạn, cũng sẽ bình tĩnh cho bạn lời khuyên đúng nhất. Do đó, đừng tự ôm những nghi ngờ khó chịu, bạn rất dễ lâm vào trạng thái bị động, mất cân bằng.

Con đường duy nhất cứu vãn khi đàn bà phát hiện chồng có dấu hiệu phản bội - Ảnh 2
Do đó, đừng tự ôm những nghi ngờ khó chịu, bạn rất dễ lâm vào trạng thái bị động, mất cân bằng - Ảnh minh họa: Internet

Thẳng thắn nói chuyện với chồng

Sau khi đã có đủ chứng cứ, có động lực từ người thân bạn bè, bạn nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Hãy chuẩn bị kỹ càng những gì bạn hỏi và muốn biết. Bạn cần làm rõ mọi việc, những khúc mắc, cả những gì bạn đã tìm hiểu được.

Điều quan trọng nhất chính là bạn phải giữ được bình tĩnh trước mặt chồng dù có thất vọng hay bức xúc thế nào. Hãy luôn nhớ mục đích cuộc nói chuyện này là tìm được hướng giải quyết, nhất định không được dở dang vì cảm xúc.

Con đường duy nhất cứu vãn khi đàn bà phát hiện chồng có dấu hiệu phản bội - Ảnh 3
Điều quan trọng nhất chính là bạn phải giữ được bình tĩnh trước mặt chồng dù có thất vọng hay bức xúc thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Và ngay cả khi bạn đã có nhiều bằng chứng chắc chắn trong tay, cũng đừng áp đặt hết mọi chuyện trước mặt chồng. Hãy đưa ra bằng chứng, và đặt câu hỏi cho chồng. Hãy để chồng hiểu bạn thật sự muốn biết mọi chuyện, hơn là chỉ muốn kết tội chồng. Đây cũng là cách bạn thể hiện sự tôn trọng với chồng, muốn lắng nghe mọi chuyện đến cùng.

Đừng đổ hết tội lỗi cho mình

Dù tình huống có tệ đến mức nào, có nghĩa là chồng thật sự đã phản bội bạn thì cũng đừng tự trách mình. Đừng nghĩ bản thân không đủ tốt hay quá kém cỏi để đánh mất chồng. Vì vốn dĩ phản bội là bản năng của đàn ông khi có cơ hội. Một khi họ đã cạn tình cạn nghĩa thì chẳng điều gì níu kéo được. Bạn không có lỗi, vì bạn là người tổn thương  nhiều nhất trong câu chuyện này.

Nếu cái kết đã rõ ràng như thế, hãy buông tay và giải thoát cho chính mình. Đừng kéo dài những tháng ngày khổ sở vì đau lòng, nghi ngờ, thay vào đó hãy cho mình một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

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