Đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng tha thứ chỉ để chọn một cuộc hôn nhân tạm bợ

Phụ nữ yêu 05/01/2019 05:30

Tha thứ của phụ nữ có chồng ngoại tình mang tính hy sinh và đánh đổi với mong muốn gia đình có thể đủ đầy như trước. Nhưng thật ra, có những người vợ không đủ sức tha thứ cho chồng, hay là sự tha thứ của họ ngay từ đầu đã sai…

Đa số phụ nữ khi phản bội trong hôn nhân một khi chồng muốn quay về, họ sẽ chọn cách tha thứ. Sự tha thứ này không mang ý nghĩa họ đã vượt qua được nỗi đau bị bội bạc, vì không người vợ nào dễ dàng quên. Phần nhiều là họ nghĩ cho con cái, về chút tình còn lại của hai vợ chồng. Họ nghĩ nếu họ chắc chắn không rời đi, thì chỉ cần để chồng quay về, và họ có thể tha thứ thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Tha thứ của phụ nữ có chồng ngoại tình mang tính hy sinh và đánh đổi với mong muốn gia đình có thể đủ đầy như trước.

Nhưng thật ra, có những người vợ không đủ sức tha thứ cho chồng, hay là sự tha thứ của họ ngay từ đầu đã sai…

Đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng tha thứ chỉ để chọn một cuộc hôn nhân tạm bợ - Ảnh 1

Có những người vợ không đủ sức tha thứ cho chồng, hay là sự tha thứ của họ ngay từ đầu đã sai… - Ảnh minh họa: Internet

Có người vợ tha thứ chỉ để con mình có một người cha. Đây là kiểu phụ nữ chỉ muốn ở cùng chồng vì con cái. Và thường thì người vợ này đã phải tha thứ cho chồng không ít lần trước đó. Để đến một mức độ chịu đựng nhất định, họ chọn cách không cần một người chồng cho mình, nhưng phải có một người cha đàng hoàng cho con mình. Thật ra đây là sự tha thứ sai lầm nhất của đàn bà trong hôn nhân, chỉ khiến đàn ông xem thường vợ hơn.

Có người vợ tha thứ chỉ để muốn chồng về và không hề biết lòng dạ anh ta còn lại bao nhiêu. Người phụ nữ này thương chồng hơn những tổn thương mình phải chịu. Họ chỉ cần chồng trở về, và không cần biết chồng có còn thương mình hay không. Sự trở về của một người đàn ông từng thay lòng luôn là canh bạc may rủi nhất đời đàn bà. Thế thì ngay cả việc đoán định phần may mình được bao nhiêu đàn bà cũng không rõ thì còn gì để chắc chắn hạnh phúc sau này? Sự tha thứ lúc này chẳng khác gì một cách níu kéo đàn ông. Và khi đàn ông biết vợ muốn níu kéo mình, có chắc là họ sẽ thật tâm quay về, hay lại phản bội lần nữa?

Đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng tha thứ chỉ để chọn một cuộc hôn nhân tạm bợ - Ảnh 2
Khi đàn ông biết vợ muốn níu kéo mình, có chắc là họ sẽ thật tâm quay về, hay lại phản bội lần nữa? - Ảnh minh họa: Internet

Và cũng có người phụ nữ tha thứ khi chưa hề biết liệu mình có đủ sức không. Sự tha thứ với người vợ này có thể là quá sức. Họ nghĩ rằng mình có thể quên, có thể bỏ qua cho chồng, nhưng thật ra là không thể. Vì họ đã hy sinh quá nhiều, họ không chấp nhận bất kì sự chia sẻ nào. Nhưng họ vẫn chọn tha thứ và đày ải chính mình. Sẽ không có hạnh phúc hay bình yên nào khi phụ nữ chỉ xem tha thứ là sự chịu đựng.

Những sự tha thứ ấy đều kết thúc bằng  một sự tạm bợ chua chát trong hôn nhân. Tạm bợ vì sau những thương tổn mình phải chịu, phụ nữ chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của mình. Một khi phụ nữ không nghĩ cho bản thân, không trọng chính mình thì đàn ông cũng sẽ không trọng họ. Không người đàn ông nào hối lỗi biết rõ hết những tổn thương vợ mình phải chịu. Và người đòi hỏi công bằng, hạnh phúc cho phụ nữ khi ấy phải là chính mình.

Đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng tha thứ chỉ để chọn một cuộc hôn nhân tạm bợ - Ảnh 3
Một khi phụ nữ không nghĩ cho bản thân, không trọng chính mình thì đàn ông cũng sẽ không trọng họ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lựa chọn tha thứ nếu đó không là đích đến cho hạnh phúc của bạn sau này. Một người vợ sống chỉ vì con, một người vợ tha thứ để giữ chồng, hay một người vợ sống mòn trong hôn nhau đều là những người phụ nữ không thể có ngày vui sau này. Hãy chọn tha thứ khi bạn biết người đàn ông này còn có thể cho bạn hạnh phúc. Hãy chọn mưu cầu hạnh phúc, vì chính bạn đã thương tổn không ít. Đừng tha thứ chỉ để sống tạm bợ trong hôn nhân, phụ nữ ai cũng có quyền hạnh phúc, quan trọng là bạn chọn hay không!

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