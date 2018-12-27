Phụ nữ đừng dại đánh ghen ầm ĩ hay cố tình lăng mạ chồng với người khác. Dù sao thì anh ta vẫn đang là chồng mình, mình làm xấu mặt anh ta chính là tự làm mình tệ hơn trong mắt người khác. Một người vợ xấu xí và đáng sợ nhất với đàn ông chính là khi đánh ghen.

Phụ nữ khi biết mình bị phản bội đều có trạng thái giống nhau, là phẫn nộ hận thù, xen lẫn đau khổ. Dù vậy, hãy im lặng đã để bình tĩnh và tìm lại chút lý trí trước. Cái sai nhất của nhiều phụ nữ là để cơn ghen tuông phẫn uất điều khiển hành vi của mình, dẫn đến nhiều cái kết không tốt đẹp. Im lặng trước nhất là để mình bình tâm lại, một người phụ nữ tỉnh táo vẫn sẽ làm được nhiều chuyện bảo vệ cho bản thân và gia đình tốt hơn.

Bạn cũng hãy để cho chồng cơ hội được nói về lỗi sai quá lớn của mình. Hãy nghe anh ấy nói và chắt lọc để lưu lại những gì cần phải xem xét. Và bạn cần có cái nhìn tổng thể về chuyện ngoại tình của chồng, hơn là chỉ qua lời anh ấy nói.

Sau khi đã đủ bình tĩnh lại, hãy tìm cách khéo léo để chồng biết mình đã biết chuyện. Hãy văn minh trong cách nói về chuyện chồng ngoại tình , ngồi xuống và có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với chồng. Hãy nói về nỗi đau bạn phải trải qua, về lòng tin bạn đã hoàn toàn đánh mất vào tình yêu và cuộc sống. Nhưng hãy nhớ, tuyệt đối đừng khóc và ủy lụy khi nói những điều này. Hãy nói trong sự bình tĩnh, rõ ràng để chồng nhận ra việc ngoại tình của mình đã ảnh hưởng đến đời bạn thế nào.

Đừng quên yêu thương các con hơn

Dù chồng có sai thì con cái gia đình vẫn là của bạn, bạn cần phải là một người mẹ, người vợ đúng nghĩa lúc này. Hãy làm tròn nhiệm vụ, lo cho chồng con, nhà cửa gọn gàng. Đó là cách để chồng biết dù ở đâu cũng không thể bình yên bằng ngôi nhà của mình.

Dù chồng có sai thì con cái gia đình vẫn là của bạn, bạn cần phải là một người mẹ, người vợ đúng nghĩa lúc này - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong một cuộc hôn nhân có ngoại tình, trẻ con luôn thiệt thòi nhất. Đừng để chúng nhận ra mình không chỉ có một người cha ngoại tình, mà còn một người mẹ đầy câm phẫn và vô trách nhiệm. Con trẻ không đáng bị như thế. Thay vào đó, hãy cố gắng cho con nhiều tình yêu hơn trước để cùng con vượt qua giai đoạn gia đình biến cố này.

Hãy học tha thứ nếu có thể…

Nếu chồng còn có thể quay về, và bạn vẫn muốn cùng anh ấy giữ một gia đình, hãy thử tha thứ. Đã thứ tha chính là bỏ qua hết chuyện quá thứ, cố gắng cho chồng một cơ hội khi anh ấy thật sự hối hận. Khi bạn có thể tha thứ cho chồng thì cũng là đang bao dung với trái tim từng tổn thương của mình.

… và buông bỏ khi cần!

Khi bạn nhận ra chồng không thể quay về với vợ con nữa, hãy buông bỏ. Một cuộc hôn nhân đã có một người chồng muốn bỏ đi thì tốt nhất là nên chấm dứt. Đừng cố gắng níu kéo một khái niệm gia đình đã trống không trách nhiệm và nghĩa tình. Lúc này phụ nữ cũng hãy đứng dậy, kéo vali và cùng con bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi bạn nhận ra chồng không thể quay về với vợ con nữa, hãy buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương bản thân hơn và đừng dõi theo chồng

Dù là trong trạng thái nào, phụ nữ cũng phải biết yêu thương bản thân. Khóc lóc rồi thì hãy điểm phấn tô son để mình không héo tàn. Một người phụ nữ bị phản bội nhất định phải luôn đẹp, để chứng minh rằng chồng đã sai khi bồ bịch. Xinh đẹp hơn, làm mới mình hơn, phụ nữ sẽ thấy nhiều điều phải trải nghiệm.

Hơn hết, hãy biết tìm niềm vui và hạnh phúc quanh mình, hơn là chỉ theo dõi chồng. Dù là khi đã tha thứ, cũng đừng tìm cách biết hết mọi thứ về chồng. Thủy chung là tự nguyện, còn phản bội thì chỉ là chuyện sớm muộn sẽ biết. Hay khi đã quyết định không tha thứ, cũng đừng cố tìm hiểu chồng thế nào. Buông là buông, không quay đầu lại, không hối tiếc.