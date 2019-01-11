Lý do đàn ông bỗng một ngày rời xa người đàn bà họ yêu

Anh ấy từng là người yêu thương bạn chân thành và thiết tha. Nhưng bỗng một ngày, người đàn ông ấy chợt trở nên lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn để rời xa bạn. Bạn có phải đã luôn hỏi mình vì sao lại thế?

Anh ấy thấy áp lực Trong tình yêu, sẽ có những thời điểm, bạn buộc phải đưa ra quyết định một là phải thay đổi để có một bước tiến mới, hai là chỉ có thể chấm dứt. Và vào đúng lúc ấy, người đàn ông sẽ cảm thấy đắn đo. Anh ấy thấy rõ áp lực khi phải đổi thay để giữ mối quan hệ này từ bạn, dù rằng bạn hoàn toàn không muốn. Và vì cảm giác nặng nề ấy, anh ấy đã chọn cách rời đi để được tự do và nhẹ nhàng hơn. Vì cảm giác nặng nề ấy, anh ấy đã chọn cách rời đi để được tự do và nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet Đây cũng là lý do phụ nữ đừng để người đàn ông của mình thấy căng thẳng về chuyện kết hôn, sinh con hay điều gì đó vượt quá khả năng hiện tại của anh ấy. Trong một mối quan hệ lâu dài, có những thời điểm bạn nên cho đàn ông thời gian, hơn là ép anh ấy vào thế khó. Thay vì đòi hỏi hay bắt anh ấy lựa chọn, bạn nên tạo thời gian để chăm sóc và hoàn thiện mình hơn. Tình yêu là sự tự nguyện, đừng biến nó thành sự cưỡng cầu.

Cả hai đã đến giai đoạn không chắc chắn Đây là giai đoạn thường xuất hiện sau khi cả hai đã bên nhau một thời gian dài. Khi mối quan hệ của bạn không có điểm đến, không có định hướng rõ ràng sẽ khiến đàn ông thấy mơ hồ. Họ không chắc chắn về tình cảm của mình và tương lai của cả hai, từ đó sẽ muốn có một mối quan hệ khác vững vàng hơn. Anh ấy cảm thấy mất tự do Nếu bạn không cho đàn ông tự do, họ sẽ có lúc muốn rời đi - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu, nếu bạn không thể cho nhau không gian riêng thì chắc chắn sẽ phải cho nhau lối đi riêng. Đàn ông cần tự do như một điều không thể thiếu trong đời họ. Vì vậy, nếu bạn không cho họ tự do, họ sẽ có lúc muốn rời đi. Thật ra, trong tình yêu bạn sẽ có sự chiếm hữu nhất định nhưng nếu đàn ông cảm thấy căng thẳng, hãy cho họ không gian riêng vừa đủ. Nếu muốn giữ đàn ông của tình yêu, hãy để anh ấy tự nguyện yêu bạn, đừng để tình yêu đó trở thành gánh nặng.

Anh ấy quá bận rộn Người đàn ông của bạn bận rộn và không thể trả lời tin nhắn của bạn ngay được? Nhưng bạn ơi, mỗi người đàn ông đều có cuộc sống riêng. Nếu bạn là kiểu người luôn cần người yêu mọi lúc, muốn thấy họ, muốn họ ở bên thì tốt nhất bạn nên tìm gì đó để mình cũng thật bận rộn. Bạn cần thay đổi mục tiêu trong cuộc sống của mình, bằng cách lấp đầy bởi những kế hoạch, dự định, hơn là chỉ nhớ tới một người duy nhất. Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, bạn cần phải sống với những điều khác, trước khi bị ai đó bỏ lại. Mỗi người đàn ông đều có cuộc sống riêng - Ảnh minh họa: Internet Anh ấy đã gặp được một người nào đó Dù chẳng ai muốn nhưng buồn thay ở con người vẫn tồn tại sự lừa dối. Đây có thể là lúc người đàn ông của bạn tìm thấy một người hội đủ những gì bạn không hề có. Khi những mới mẻ với bạn ban đầu đều trở nên cũ kỹ, anh ấy bắt đầu muốn có một khởi đầu mới. Và khi ấy, những mong muốn của một người đàn bà không còn mới mẻ như bạn đều là điều chướng tai gai mắt với anh ấy. Đàn ông sẵn sàng ra đi vì một điều anh ta cho là mới mẻ cho bản thân mình, hơn là nghĩ cho ai khác.

6 kiểu phụ nữ hư nhưng không ‘hỏng’, khiến đàn ông say mê khó rời Đừng nghĩ phụ nữ cứ hư là “hỏng” chẳng giá trị gì. Ngược lại, 6 kiểu phụ nữ hư này khiến đàn ông mê đắm, nguyện lòng cung phụng cả đời.

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