Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để chọn vợ hay bồ?

Phụ nữ yêu 03/01/2019 05:30

Thật ra khi đàn ông đã phản bội thì họ có còn tư cách để lựa chọn bỏ ai hay giữ ai không? Không, họ không đủ tốt để có quyền chọn lựa… Thế thì, thay vì hỏi xem đàn ông ngoại tình sẽ chọn gì, sao phụ nữ không hỏi bản thân, mình có chọn lại một người tệ bạc này hay không?

Đàn ông ngoại tình bỏ bồ để trở về với vợ con cũng năm bảy dạng. Có người bồ bịch rồi mới biết chẳng ai tốt bằng vợ, quay về là con đường an toàn. Có người lại xem ngoại tình là vài trò vui, bị phát hiện thì chẳng thể chơi được nữa. Có người bỏ bồ chỉ vì thật sự hối lỗi và biết mình sai. Và dù là quay về vì điều gì, người ta vẫn cho rằng đó là một người đàn ông có năng lực lựa chọn, trọng gia đình hơn là bồ bịch. Thậm chí, có người cho rằng chồng có thể hối lỗi đã là sự may mắn với những người vợ bị phản bội. Vì đời này, đâu có dễ lay động một ai đã thay lòng.

Đàn ông ngoại tình bỏ vợ theo nhân tình thì chỉ để lại duy nhất một nỗi đau cho gia đình. Sẽ không sự lựa chọn nào chua chát hơn khi đàn ông chọn dưng lạ bồ bịch, thay vì vợ con máu mủ. Nhiều người vợ không chấp nhận được điều này, cứ khiến đời mình sóng gió từ đó. Vì rốt cuộc họ đã làm gì sai, họ đã cho thiếu điều gì để không được chồng chọn, họ đã chưa tốt ở đâu để bị bỏ lại?

Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để chọn vợ hay bồ? - Ảnh 1
Vì rốt cuộc họ đã làm gì sai, họ đã cho thiếu điều gì để không được chồng chọn, họ đã chưa tốt ở đâu để bị bỏ lại? - Ảnh minh họa: Internet

Người ta hay nói đàn ông ngoại tình chọn vợ thì đã là tốt, là may. Nhưng thật ra, đàn ông đã ngoại tình thì dù có chọn gì cũng đều tệ như nhau. Người chọn vợ thay vì bồ cũng đâu xóa hết được những vết thương không lành trong lòng vợ. Người chọn bồ thì căn bản chính là tệ triệt để, là loại đàn ông tệ nhất trên đời này. Kẻ hối lỗi rồi đâu thể chứng minh rằng mình đã tốt. Kẻ mãi không thấy mình sai thì vô phương cứu chữa.

Và người tổn thương nặng nề nhất muôn đời là những người vợ và đứa trẻ. 

Người ta thường hay thắc mắc, đàn ông ngoại tình rồi sẽ bỏ vợ hay bỏ bồ?  Người ta tò mò rằng sự lựa chọn sau cùng của đàn ông phản bội sẽ là gì. Nhưng thật ra khi đàn ông đã phản bội thì họ có còn tư cách để lựa chọn bỏ ai hay giữ ai không? Không, họ không đủ tốt để có quyền chọn lựa…

Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để chọn vợ hay bồ? - Ảnh 2
Thật ra khi đàn ông đã phản bội thì họ có còn tư cách để lựa chọn bỏ ai hay giữ ai không? - Ảnh minh họa: Internet

Thế thì, thay vì hỏi xem đàn ông ngoại tình sẽ chọn gì, sao phụ nữ không hỏi bản thân, mình có chọn lại một người tệ bạc này hay không? Sao không đề cao mình hơn trước một kẻ phản bội, thay vì hạ thấp mình để anh ta chọn mình và một kẻ còn thấp giá trị hơn mình? Không, phụ nữ mình hôm nay không cần và không nên làm thế. Vì sẽ không kẻ nào tệ bạc là để vợ con đặt lên bàn cân với kẻ dưng lạ. Vì người tổn thương nhất sẽ là người có quyền lựa chọn nhất. Đừng giao đời mình vào một kẻ từng làm thương tổn mình. Mình không làm sai, đừng là lựa chọn của bất kì ai.

Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để chọn vợ hay bồ? - Ảnh 3
Mình không làm sai, đừng là lựa chọn của bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Từ khoảnh khắc đàn ông ngoại tình, phụ nữ đã có thể tước hết quyền lựa chọn của anh ta, và phải hỏi mình nên làm gì. Nếu có thể tha thứ, thì người đàn ông này có xứng với sự thứ tha của mình không. Hay nếu anh ta đã muốn bỏ đi thì đừng chọn một kẻ đã sai mà không biết hối lỗi. Ở đời này, khổ đau nhất là người phụ nữ để đàn ông chọn mình. Và người phụ nữ khôn ngoan nhất chính là cho mình cái quyền chọn đàn ông, chọn hạnh phúc. Vì đã ngoại tình rồi thì đàn ông tệ như nhau, và phụ nữ chỉ có thể trông cậy vào chính mình!

Nếu buộc phải chọn giữa vợ và bồ, đàn ông ngoại tình sẽ chọn ai?

Nếu buộc phải chọn giữa vợ và bồ, đàn ông ngoại tình sẽ chọn ai?

Sự lựa chọn gây nhiều ám ảnh nhất đời có lẽ là từ đàn ông ngoại tình. Sẽ chẳng có gì chua chát hơn với phụ nữ khi trên bàn cân đo của đàn ông một bên là cám dỗ mới mẻ, một bên là vợ nghĩa tình.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình vợ và nhân tình

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