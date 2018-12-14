Nếu buộc phải chọn giữa vợ và bồ, đàn ông ngoại tình sẽ chọn ai?

Phụ nữ yêu 14/12/2018 06:30

Sự lựa chọn gây nhiều ám ảnh nhất đời có lẽ là từ đàn ông ngoại tình. Sẽ chẳng có gì chua chát hơn với phụ nữ khi trên bàn cân đo của đàn ông một bên là cám dỗ mới mẻ, một bên là vợ nghĩa tình.

Vợ và bồ nếu buộc phải lựa chọn, đàn ông sẽ chọn ai?

Thật đau lòng nhưng nếu trong một cuộc chuyện trò rôm rả giữa cánh đàn ông giỏi che giấu ngoại tình, họ sẽ nói mình chẳng chọn ai cả. Vì một khi không bị phát hiện, đàn ông luôn là những kẻ tham lam. Khi chưa bị vạch trần, khi chẳng ai phát giác thói tham lam ở họ, đàn ông đều khôn ngoan muốn có cả bồ và vợ. Thói đàn ông chính là nếu có thể được nhiều hơn, ngu dại gì chịu thiệt?

Nhưng nếu cạnh bên cô nhân tình nóng bỏng hay người vợ tào khang, sự lựa chọn của đàn ông sẽ không bao giờ trùng khớp. Khi bên nhân tình bé nhỏ, họ sẽ nói thật dại khờ khi không chọn người cho họ đam mê tình yêu cháy bỏng. Lúc ở bên là vợ tần tảo hy sinh, họ sẽ bùi ngùi mà nhất quyết chỉ chọn vợ. Mà thật thì sự lựa chọn của đàn ông hai thời điểm ấy đều chỉ là ngụy biện, để nhân tình hả hê, để vợ yên tâm. Còn trong thâm tâm, rõ ràng họ chẳng yêu ai hơn cả, họ chỉ yêu bản thân họ.

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Thói đàn ông chính là nếu có thể được nhiều hơn, ngu dại gì chịu thiệt? - Ảnh minh họa: Internet

Để đến lúc bị phát hiện, đàn ông bị buộc phải lựa chọn giữa vợ và nhân tình. Đa số đàn ông khi ấy đều khôn ngoan lựa chọn vợ mình. Vì với đàn ông, vợ là chính thất, là con dâu của cha mẹ rước về, là mẹ của con họ. Vợ còn là sĩ diện và tự trọng của họ. Họ có thể bỏ những ái ân chẳng tới đâu với nhân tình, nhưng vợ thì nhất định phải giữ. Hơn hết, họ đủ khôn ngoan để hiểu sẽ không ai tốt bằng vợ. Với những người đàn ông này, vợ là bến đỗ, rong chơi mấy thì vẫn phải về.

Song, vẫn có người chọn nhân tình, thay vì vợ. Đây căn bản là sự ruồng bỏ vợ con, hơn là chọn lựa. Người vợ của những người đàn ông này chắc đã từng buồn lòng không ít trước nỗi đau bị phản bội. Cô ấy có lẽ từng nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, vô tâm, cho đến khi chồng thật sự không muốn quay về  nữa. Nhưng sự lựa chọn này của đàn ông không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Kẻ bội bạc ruồng bỏ vợ con thế này vốn chỉ là một tên đàn ông ngu ngốc.

Nếu buộc phải chọn giữa vợ và bồ, đàn ông ngoại tình sẽ chọn ai? - Ảnh 2
Kẻ bội bạc ruồng bỏ vợ con thế này vốn chỉ là một tên đàn ông ngu ngốc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể chưa từng nghĩ mình sẽ ngoại tình, nhưng ngoại tình rồi lại nghĩ mình chẳng làm gì khác được. Nhưng sự lựa chọn của đàn ông dù là gì thì người đau lòng nhất vẫn là vợ con của họ. Phụ nữ và trẻ con luôn là những người chịu thiệt thòi nhất trong một cuộc hôn nhân có vết rạn. Người tùy tiện và quyền lựa chọn nhiều nhất lại là đàn ông. Đáng tiếc là, không phải người đàn ông nào cũng nhận ra. Vì khi đã ngoại tình, đàn ông chỉ nghĩ cho bản thân nhiều nhất, ngay cả khi họ đã hối hận ra sao. Vợ đau lòng con khổ sở thế nào họ có thấy cũng chưa chắc hiểu hết.

Bởi vậy, sự lựa chọn gây nhiều ám ảnh nhất đời có lẽ là từ đàn ông ngoại tình. Sẽ chẳng có gì chua chát hơn với phụ nữ khi trên bàn cân đo của đàn ông một bên là nhân tình, một bên là vợ. Một bên cảm xúc phút chốc, một bên nghĩa tình trọn đời. Một bên chỉ tính bằng ngày bằng tháng, một bên tính bằng đời bằng kiếp. Một bên là dưng lạ, một bên là thân thích ruột rà...

Nếu buộc phải chọn giữa vợ và bồ, đàn ông ngoại tình sẽ chọn ai? - Ảnh 3
Sự lựa chọn gây nhiều ám ảnh nhất đời có lẽ là từ đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Và nếu đàn ông có thể quay về bằng một sự lựa chọn đúng đắn cũng chưa chắc sẽ sống tốt một lần nữa. Đàn ông một khi đã biết chọn lựa giữa vợ và cám dỗ, cơ bản lòng thủy chung đã mai một đi ít nhiều. Những người vợ của họ có thể tha thứ, nhưng cả đời chẳng quên, như mang vết thương sâu hoắm, khó lòng mà bình yên…

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình vợ và nhân tình ngoại tình

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