Nhưng có là lý do gì thì điều đàn bà muốn có trong một mối quan hệ không tên chính là cảm giác hạnh phúc, dù là tạm bợ, là đau khổ không ngừng. Mối quan hệ ấy chính là nếu một mai đối phương có biến mất, bản thân cũng chẳng biết lấy tư cách gì để đi tìm.

Khi một người đàn bà chấp nhận một mối quan hệ không tên thì thường ai cũng có thể nói rằng họ là vì yêu, vì cô đơn, vì sợ nếu tiến một bước nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Thậm chí, đàn bà tình nguyện giữ một vị trí không tên không quyền trong cuộc đời một người đàn ông . Có nghĩa là, chẳng thể gọi tên mối quan hệ đó là gì, không có quyền ghen, giận dỗi, quản lý, hay thậm chí là cùng nhau bước ra ánh sáng.

Với một quan hệ không tên, có gì tệ hơn khi có thể nói cùng nhau mọi điều, một cái ôm hay nắm tay cũng chẳng thể trở thành điều gì khác đặc biệt và to lớn hơn. Một mối quan hệ không tên tàn nhẫn nhất chính là khi đàn ông biết sẽ chẳng thể tiếp tục nhưng lại vờ như không hay, vẫn day dưa vẫn dùng dằn. Và một mối quan hệ lưng chừng đau lòng nhất là khi đàn bà biết người đàn ông chẳng cho mình một danh phận hay địa vị nào, vẫn cam tâm tình nguyện, chẳng cần ngày mai, chẳng cần tương lai…

Với một mối quan hệ không tên, niềm vui thì ngắn mà nỗi đau thì lại dài. Nếu yêu mà chẳng thể ghen tuông, thì cảm giác an toàn ở đâu? Nếu bên nhau mà biết đối phương có thể một ngày biến mất, một ngày ở bên một người khác mà mình còn không thể trách móc, không được báo trước, sẽ khổ đau nhường nào?

Nếu yêu mà chẳng thể ghen tuông, thì cảm giác an toàn ở đâu? - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có lẽ, điều tồi tệ nhất của một mối quan hệ thế này chính là khi cả đàn ông và đàn bà đều muốn bên nhau nhưng lại không thể đặt tên, không thể đi cùng nhau, càng không thể có nhau trong tương lai chỉ vì một nguyên do nào đó. Tồi tệ nhất chính là biết thương nhau, biết yêu nhau nhưng vẫn chỉ có thể để đó, lấy một cái cớ quan hệ chẳng rõ ràng để còn nhìn thấy được nhau…

Một mối quan hệ không tên, hạnh phúc chẳng bao nhiêu, khổ đau gấp bội

Đàn bà có thể hạnh phúc không khi chọn một mối quan hệ không rõ ràng? Có chứ, nhưng chẳng được bao. Đàn bà sẽ khổ đau thế nào? Đau chứ, hạnh phúc bao nhiêu rồi sẽ đau hơn gấp bội. Vì những hạnh phúc chỉ mập mờ trong mộng tưởng của đàn bà. Còn khổ đau vốn đã nhen nhóm từng ngày, tới mức buông chẳng được, nắm chẳng xong.

Sự mạnh mẽ và kiên cường của đàn bà đều sẽ bị bào mòn dần sau những lần nắm rồi lại buông. Thứ tình cảm này chỉ khiến họ yếu đuối đi, nhấn chìm mình xuống thứ tình yêu không thể thoát thân. Vì đau mà không buông được, cũng vì đau mà nhất định phải giữ…

Vì đau mà không buông được, cũng vì đau mà nhất định phải giữ… - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nỗi đau lớn nhất với đàn bà khi chọn một mối quan hệ không rõ ràng chính là thanh xuân hoang phí, tuổi trẻ chẳng còn. Bởi đến khi thứ tình yêu chỉ còn lại mộng tưởng ấy tan tành, đàn bà mới giật mình nhận ra bản thân đã ngu dại lãng phí thanh xuân thế nào…

Một mối quan hệ không rõ ràng có đáng để đàn bà hy sinh nhiều đến thế?

Câu trả lời luôn luôn là không. Vì rõ ràng, ngay từ đầu đàn bà đã biết mình sai, thế thì đâu có đáng bao giờ. Một mối quan hệ yêu chẳng được, đi tiếp cũng chẳng xong, chỉ tốn tháng năm, có gì để mong chờ? Một người không cho mình danh phận, không đủ chân thành và can đảm bên mình, có gì để mình phải hy sinh? Huống hồ, người ta chân chính bên nhau, đàng hoàng yêu nhau còn khó hạnh phúc, làm sao một mối quan hệ chẳng gọi tên nổi có cái kết tốt đẹp?

Huống hồ, người ta chân chính bên nhau, đàng hoàng yêu nhau còn khó hạnh phúc, làm sao một mối quan hệ chẳng gọi tên nổi có cái kết tốt đẹp? - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà lựa chọn một người đàn ông không cho mình bất cứ điều gì công khai và khẳng định, tổn thương chỉ đàn bà chịu, còn liên lụy cả một người đàn bà khác. Để đàn ông xem mình là trò đùa, để đàn ông cơ hội thương tổn mình thì đàn bà luôn thua thiệt. Vì nếu đã muốn có một mối quan hệ không rõ ràng thì ngay từ đầu đàn ông đã chẳng màng đàn bà sẽ chịu thiệt hay mất mát điều gì. Họ chỉ biết là khi đàn bà chấp nhận một mối quan hệ thế này, họ đã có quyền đòi hỏi đàn bà hy sinh. Ngay từ đầu, đàn ông đã thắng, đàn bà thua triệt để. Thế thì cái kết cũng chẳng thể đổi thay…

Bởi thế đàn bà ơi, đừng lãng phí tháng năm cho người đàn ông chưa từng xem trọng mình. Đừng ngã mình vào một mối quan hệ đến cả cái tên cũng chẳng thể đặt cho nhau. Nếu ngay từ đầu đã cân nhắc đắn đo thì chính là chẳng bao giờ có thể là duy nhất của nhau đâu!