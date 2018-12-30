Khoảnh khắc chồng ăn nằm với người khác, cuộc đời đàn bà sẽ chẳng còn bình yên

Đơn thuần một sự phản bội không thể giết chết một con người. Nhưng nó có thể cuốn phăng hết bình yên của một đời người. Ngay khoảnh khắc chồng ăn nằm với người khác, cuộc đời đàn bà đã chẳng còn có thể yên bình…

Đàn bà đời này đã lấy chồng rồi chính là mang những nỗi khổ khác nhau. Chưa hẳn là ai có chồng cũng đều bất hạnh. Dù vậy, một khi đã là một người phụ nữ trong gia đình, họ đều từng có những buồn phiền riêng. Người ta hay nói, đàn bà lấy chồng hơn nhau ở tấm chồng tốt hay xấu, ở sang hay nghèo, đủ đầy hay cô đơn. Nhưng thật ra, đàn bà hơn nhau là ở cái tâm ai bình yên hơn. Mà yên bình ấy phần nhiều là nằm ở chân tình của người đàn ông cạnh bên. Đàn bà hơn nhau là ở cái tâm ai bình yên hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà, vất vả hay sang giàu đều gộp chung ở hai dạng. Một là chưa từng hoặc vẫn chưa biết mình bị phản bội, hai là đã biết chồng ngoại tình. Chính là một dạng có thể là may mắn, có thể là tạm thời hạnh phúc, nhưng hẳn là bình yên. Dạng còn lại chính là ngay khoảnh khắc chồng ăn nằm với người khác, cuộc đời họ đã chẳng còn có thể yên bình.

Đàn bà khi làm vợ, làm mẹ chưa từng sợ điều gì ngoài sự bội bạc của chồng. Họ không bỏ cuộc vì cực khổ nghèo khó. Họ không rời đi vì vất vả thăng trầm. Thậm chí, họ còn có thể chịu đựng cả chồng vô tâm suốt bao tháng năm. Họ xem đó là sự bình yên phải đánh đổi bằng cố gắng và hy sinh. Đàn bà không sợ điều gì cả, cho đến khi họ biết chồng ngoại tình… Ngay khoảnh khắc chồng ăn nằm với người khác, cuộc đời đàn bà đã chẳng còn có thể yên bình… - Ảnh minh họa: Internet Giây phút đàn bà biết mình bị phản bội bởi người bạn đời se duyên kết tóc trăm năm, sẽ không nỗi đau nào lớn hơn thế. Hy sinh càng nhiều, tổn thương sẽ càng sâu. Tin tưởng càng nhiều, thất vọng sẽ càng vời vợi. Yêu thương càng nhiều, ám ảnh sẽ càng dai dẳng. Nỗi đau khi chồng ngoại tình sẽ chỉ rỉ máu theo năm tháng, đau nhức khi trở trời, và cả đời không thể lành. Sự bình yên trong tâm hồn hay cả cuộc đời về sau của đàn bà cũng không còn, mọi thứ đều chênh vênh…

Nếu đàn bà có thể tha thứ cho chồng thì cũng nào có thể quên. Cười đó rồi lặng im, bình thản đó mà lòng dậy sóng. Vì rõ ràng người đàn ông trước mắt đã từng không xem mình là duy nhất. Bao dung mấy, vị tha mấy thì đau lòng vẫn không thôi. Từng hình ảnh ký ức như ghi tạc vào tâm trí của đàn bà, tạo thành từng cơn ác mộng không dứt. Chỉ là không ai thấy, không ai hiểu, tha thứ vốn đã là sự lựa chọn đàn bà đã phải đánh đổi bằng gần hết hạnh phúc của mình. Chỉ là không ai thấy, không ai hiểu, tha thứ vốn đã là sự lựa chọn đàn bà đã phải đánh đổi bằng gần hết hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet Nếu đàn bà không đủ sức tha thứ, hay chồng không chịu quay về, họ lại chông chênh một chặng đường đi tới. Đàn bà ly hôn, đàn bà nuôi con một mình, tủi hổ đã đành, mà hạnh phúc về sau cũng khó nắm. Từng bị tổn thương sâu đậm, mấy ai tìm được an yên ở một người khác. Mà nếu bản thân có tìm được, cũng lại sợ liệu con có thể chấp nhận không? Thứ hạnh phúc sau một lần đổ vỡ nhiều âu lo, may rủi chẳng ngờ, có gì là chắc chắn? Đơn thuần một sự phản bội không thể giết chết một con người. Nhưng nó có thể cuốn phăng hết bình yên của một đời người . Mà bình yên có khác nào thứ màu sắc đẹp đẽ của đời đàn bà đâu. Mất đi rồi, họ có còn ngày nào đẹp sắc đẹp màu? Mất bình yên rồi, đàn bà như đóa hoa không sắc không hương, lấy gì rực rỡ? Đơn thuần một sự phản bội không thể giết chết một con người. Nhưng nó có thể cuốn phăng hết bình yên của một đời người - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đời này lại lắm người chẳng hay. Cứ mặc sức phản bội rồi trở về như chẳng tội tình, hay vội ra đi chẳng màng để lại sau lưng điều gì. Nếu có thể, xin đàn ông một lần nói yêu thương đàn bà thì cả đời hãy dùng chân tình bảo vệ an yên cho họ. Nếu muốn ra đi, hãy ra đi một cách tử tế, đừng gieo phản bội. Vì đời đàn bà một khi dính màu bội bạc dối lừa sẽ như mặt hồ chẳng thôi gợn sóng, long đong lận đận lắm, đàn ông ơi!

Khi ngoại tình đàn bà là vì cái ôm, còn đàn ông là vì… cái giường! Đàn bà ngoại tình tìm đến tình cảm rồi mới lên giường. Đàn ông ngoại tình lên giường rồi mới tính chuyện yêu hay không. Đàn bà ngoại tình đôi khi chỉ vì một chiếc ôm, để được chở che vỗ về. Đàn ông ngoại tình có lúc lại chỉ vì cái giường có nhân tình nuông chiều thăng hoa...

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