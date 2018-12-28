Không ít người vợ tin rằng chồng có bồ là vì họ muốn thử cảm giác mới mẻ thăng hoa trong tình dục, điều mà đã nguội lạnh trong đời sống hôn nhân lâu ngày. Đúng là đàn ông tìm đến ngoại tình một phần là vì mới mẻ thể xác. Nhưng rõ ràng đàn ông cũng từng tìm đến vợ mình theo con đường này.

Có một sự thật rõ ràng rằng đàn ông trong chuyện tình cảm với đàn bà thường là những kẻ tham lam. Khi họ đã có ý muốn một cô nhân tình ở cạnh bên thì họ cũng không bao giờ muốn bỏ vợ. Còn với đàn bà, họ lại thường lầm tưởng chữ “muốn” lúc này của đàn ông là tình yêu, hơn là sự tham lam của kẻ ngoại tình .

Phần lớn đàn ông có bồ đều mang suy nghĩ ngoại tình có thể làm đổi mới cuộc sống tinh thần và cả tình dục của mình. Họ đặt ở nhân tình một khái niệm tình yêu mới mẻ và nhiều cảm hứng hơn, điều mà ở vợ hầu như đã không thể có. Nhưng cái tình yêu này căn bản đều không mấy thực, nó huyễn hoặc và thiên về bản năng dục vọng hơn.

Đây không hẳn là lối sống theo bản năng tình dục, mà căn bản là điểm hút giữa đàn ông và đàn bà. Tạo hóa chính là sinh ra đàn ông và đàn bà cần và muốn thỏa mãn nhau về sinh lý và tình cảm. Và tạo hóa muốn ràng buộc và ổn định sự cần và muốn đó bằng hôn nhân. Rằng khi người ta tìm đúng người hợp với mình, nhất định phải có trách nhiệm thủy chung cả đời bên nhau.

Đàn bà khi ngoại tình lại thiên về cảm xúc và mưu cầu ở tình cảm của bản thân hơn. Họ là sinh vật mang bản năng hy sinh, quan tâm và khao khát chăm sóc người mình yêu thương. Và theo đó, đàn bà ngoại tình cũng mang mong muốn cho người tình những gì mà họ có. Sự cho đi này của đàn bà ngoại tình là vì họ chưa được đáp ứng tình yêu đủ đầy trong hôn nhân. Ngược lại, đàn ông ngoại tình là để tìm cách giải tỏa tâm lý đòi hỏi trong hôn nhân. Vì vậy, đàn ông chỉ bỏ chút tình cảm là nền móng duy trì ngoại tình, chứ không dại bỏ vợ con.

Sự cho đi này của đàn bà ngoại tình là vì họ chưa được đáp ứng tình yêu đủ đầy trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi ngoại tình thường tìm đến những người có những điểm tốt, chững chạc hơn chồng mình. Họ muốn được nhân tình bù lấp vào những điều chồng không thể có, dù là về tinh thần hay vật chất. Còn đàn ông khi ngoại tình lại muốn tìm một người đàn bà trẻ đẹp xuân thì hơn vợ mình. Họ xem việc bỏ tiền và tình ra cho nhân tình là niềm vui của cánh đàn ông.

Xuất phát điểm của một cuộc ngoại tình ở đàn bà có khi không từ tình dục. Họ thường lạc lòng vì tình cảm hơn là ham muốn thể xác. Và một khi đã bước vào ngoại tình, thứ tình cảm đâm chồi đó sẽ càng lớn hơn, đủ sức lôi họ ra khỏi nhà. Đàn bà sống vì tình cảm là nhiều, vì vậy một khi ngoại tình họ sẽ ít trở về được.

Còn đàn ông ngoại tình đa phần là vì tình dục. Khoảnh khắc đàn ông có vợ lên giường với người đàn bà dưng lạ chính là không điều gì có thể kéo họ về nhà được nữa. Xúc cảm khi ngoại tình đủ nhấn chìm đàn ông đến tận cùng bội bạc và dối lừa. Nhưng cái gì thuộc về nhu cầu thể xác thì dễ đến cũng sẽ dễ đi. Một khi đã được thỏa mãn đủ đầy về thể xác, đàn ông cũng sẽ bỏ nhân tình rời đi.

Xúc cảm khi ngoại tình đủ nhấn chìm đàn ông đến tận cùng bội bạc và dối lừa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình thường là người đề nghị ly hôn. Còn đàn ông ngoại tình ít khi chủ động ly hôn vợ. Đàn bà ngoại tình tìm đến tình cảm rồi mới lên giường. Đàn ông ngoại tình lên giường rồi mới tính chuyện yêu hay không. Đàn bà ngoại tình đôi khi chỉ vì một chiếc ôm, để được chở che vỗ về. Đàn ông ngoại tình có lúc lại chỉ vì cái giường có nhân tình mới mẻ cám dỗ.

Nhưng dù sao khi đã ngoại tình thì chỉ có đàn bà thiệt thòi. Vì một khi ngoại tình, đàn bà không chỉ đánh mất danh dự, phẩm hạnh, mà còn là cả trái tim của mình vì một người đàn ông không là chồng. Và không có sự hy sinh nào ở đây là đúng cả, hoàn toàn sai. Đàn bà ngoại tình thì cả đời chênh vênh, chẳng còn nhà để về. Nhưng đàn ông ngoại tình sau những cuộc vụng trộm thu về không ít ngọt ngào lẫn chút đắng cay làm dư vị. Họ không xem đó là một cuộc tình khắc cốt ghi tâm thì đương nhiên chẳng đánh mất điều gì. Vì họ vẫn về được nhà, vẫn được tha thứ và lại tiếp tục bình yên cả đời…