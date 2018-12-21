Nhiều đàn ông khi đang ngoại tình thường cho rằng bản thân có rất nhiều, như một chiến công của đấng mày râu. Nhưng thật ra, chỉ khi đàn ông đã bước qua cửa ải ngoại tình, họ mới biết ngoại tình là thất bại ê chề và cay đắng nhất đời...

Nhiều đàn ông khi đang ngoại tình thường cho rằng bản thân có rất nhiều. Họ có một người vợ đợi cơm họ về mỗi ngày và một cô nhân tình sẵn sàng hầu hạ cung phụng họ. Họ có một tâm thế vừa chinh phục mới mẻ, vừa yên tâm luôn có thể trở về. Họ có nhiều hơn một người phụ nữ để khoe khoang và đắc thắng. Không ít người còn cho đó là một chiến công của đấng mày râu. Nhưng thật ra, chỉ khi đàn ông đã bước qua cửa ải ngoại tình, họ mới biết ngoại tình là thất bại ê chề và cay đắng nhất đời họ…

Đàn ông một khi đã bước vào con đường ngoại tình thì sẽ bị tước đi rất nhiều tư cách. Đầu tiên, chính là họ không còn tư cách để dạy dỗ con mình. Một người đàn ông không có bản lĩnh thủy chung với vợ thì không có tư cách nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Ngoại tình không chỉ hủy hoại tự trọng mà còn là phẩm chất và nhân cách của đàn ông. Sẽ không đứa trẻ nào lớn lên tròn trịa nhân phẩm khi cha nó dạy nó về bội bạc và dối lừa. Không đứa trẻ nào có thể coi trọng một người cha phản bội mẹ nó cả. Đàn ông một khi đã bước vào con đường ngoại tình thì sẽ bị tước đi rất nhiều tư cách - Ảnh minh họa: Internet Thứ hai, đàn ông ngoại tình không có tư cách ngăn vợ ngoại tình và hoàn toàn làm gương trong gia đình. Một người chồng đã không thủy chung và phản bội vợ thì lấy tư cách gì đòi thủy chung ở vợ? Và một người chồng không có trách nhiệm, không biết giữ gìn gia đình thì còn làm gương hay có tiếng nói gì với người thân dòng họ. Đàn ông ngoại tình mất trắng giá trị và quyền phát ngôn của bản thân trong gia đình.

Thứ ba, đàn ông ngoại tình không có được tư cách một người đàn ông thành công trong xã hội. Thất bại lớn nhất trong đời đàn ông chính là ngoại tình. Sự thất bại bạc tiền hay địa vị sẽ không bằng thất bại trong nhân cách và tự trọng. Một khi ra ngoài xã hội, thấy ai được khen có gia đình hạnh phúc, họ chỉ biết cúi đầu và cay đắng về sự bội bạc và dối gian của chính mình. Họ sẽ thấy bất lực khi thành công bạc tiền bao nhiêu cũng không hàn gắn lại được vết nứt ngoại tình mình đã gây ra cho gia đình. Đàn ông ngoại tình mất trắng giá trị và quyền phát ngôn của bản thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ơi, luôn có một người đàn bà đáng giá hơn cả bạc tiền bên cạnh anh. Đó là người mỗi ngày đều nhen nhóm lửa yêu thương trong ngôi nhà cùng anh. Là người vợ sẵn sàng vượt qua hết giông bão bên anh. Là người mà nếu có lúc anh tình cờ quay sang ngắm nhìn chắc hẳn sẽ thấy cô ấy đã không còn giữ được vẻ xuân thì thuở trẻ. Là người đều để hết tâm can, thể xác hy sinh vì anh và con cái. Còn anh, đã làm gì được cho người phụ nữ đánh đổi vì mình nhiều như thế? Anh yêu thương một người chưa trọn, lại muốn thêm vài người khác chỉ để vui thân? Đứng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ, nhưng chắc chắn đó không phải là một ả bồ nhí. Đàn ông có thể thành công khi chưa có gia đình. Nhưng nếu ruồng bỏ gia đình, đàn ông không bao giờ là kẻ thành công đáng ngưỡng mộ. Đứng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ, nhưng chắc chắn đó không phải là một ả bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông bản lĩnh ở thủy chung, yếu đuối mới đi ngoại tình. Đàn ông đáng trọng ở chân tình, đáng khinh ở bội bạc. Đàn ông hơn nhau không ở khả năng mua được bao ả đẹp đẽ đi cùng, mà là bản lĩnh thủy chung trọn vẹn với duy nhất một người. Đàn ông đáng thương nhất không phải là khi nghèo khó, mà là lúc đến cả một mái ấm đáng giá hơn bạc tiền cũng không thể giữ được…

Nếu buộc phải chọn giữa vợ và bồ, đàn ông ngoại tình sẽ chọn ai? Sự lựa chọn gây nhiều ám ảnh nhất đời có lẽ là từ đàn ông ngoại tình. Sẽ chẳng có gì chua chát hơn với phụ nữ khi trên bàn cân đo của đàn ông một bên là cám dỗ mới mẻ, một bên là vợ nghĩa tình.

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