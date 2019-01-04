6 kiểu phụ nữ hư nhưng không ‘hỏng’, khiến đàn ông say mê khó rời

Phụ nữ yêu 04/01/2019 05:30

Đừng nghĩ phụ nữ cứ hư là “hỏng” chẳng giá trị gì. Ngược lại, 6 kiểu phụ nữ hư này khiến đàn ông mê đắm, nguyện lòng cung phụng cả đời.

Phụ nữ đơn thuần ngoan hiền quá cũng đâu chắc là được đàn ông yêu thương cưng chiều. Ngược lại, đàn ông lại dễ sa đà bởi những kiểu gái hư điển hình. Dù rằng, đa phần đàn ông không chọn gái hư làm vợ, nhưng họ luôn thừa nhận rằng nếu vợ có chút “hư” thì sẽ càng quyến rũ họ hơn bao giờ hết. Và đây là những kiểu đàn bà hư nhưng không 'hỏng', không đánh mất đi phẩm giá của người phụ nữ:

Có cá tính

Phụ nữ có cá tính nổi bật thường rất ương bướng, luôn có cá tính riêng trong suy nghĩ và quan điểm. Họ khó đồng tình nếu trái quan điểm, dám nghĩ dám làm nên thường gây ấn tượng mạnh với đàn ông ngay từ lúc mới gặp. Trong mắt đàn ông, phụ nữ cá tính như một thử thách họ muốn phải chinh phục bằng được. Và với đàn ông, điều gì càng khó có được lại càng đầy say mê và hứng thú. Chính cái chất gan lì ở kiểu phụ nữ này khiến đàn ông dù ngang ngược tới đâu cũng nguyện ý quy phục.

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Trong mắt đàn ông lúc, phụ nữ cá tính như một thử thách họ muốn phải chinh phục bằng được - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, phụ nữ cũng đừng thể hiện cá tính quá mạnh, nhất là khi vợ chồng có mâu thuẫn. Đừng biến sự cá tính ấy thành cái tôi quá lớn khiến hôn nhân dễ đổ vỡ. Cá tính sẽ là một ưu điểm nếu bạn biết tiết chế và phát huy đúng lúc.

Biết ăn nhậu

Khi có một người vợ biết ăn nhậu, dù không thừa nhận nhưng đàn ông thật sự có nhiều hứng thú và say mê hơn. Khi biết uống chút rượu bia, đủ và không quá nhiều để giao tiếp thì cũng không hẳn là điều gì đó quá tệ với một người phụ nữ. Khi phụ nữ biết ăn nhậu để trở nên sành điệu, quyến rũ và biết điểm dừng thì luôn là kiểu phụ nữ thông minh đáng nể trong mắt đàn ông.

Thật ra đàn ông chẳng cần vợ phải say đến quên đường về, chỉ cần cùng mình uống chút ít, rồi trò chuyện vui vẻ cũng đủ khiến anh ấy vui vẻ. Chắc đây cũng là lý do khoa học từng chứng minh nếu vợ chồng cùng biết hay thích nhậu thì dễ gắn bó lâu dài hơn.

Lạnh lùng

6 kiểu phụ nữ hư nhưng không ‘hỏng’, khiến đàn ông say mê khó rời - Ảnh 2
Sự lạnh lùng của kiểu phụ nữ này tạo một sức hút riêng biệt khiến đàn ông khác hứng thú - Ảnh minh họa: Internet

Sự lạnh lùng của kiểu phụ nữ này tạo một sức hút riêng biệt khiến đàn ông khác hứng thú. Họ tò mò muốn tìm hiểu đằng sau vẻ lạnh lùng kia chứa đựng những gì, sau nụ cười bí hiểm kia là một con người thế nào. Sự hấp dẫn của những người phụ nữ lạnh lùng không khác mấy nét quyến rũ của phụ nữ đẹp. Quan trọng là nét bình thản nhưng vẫn có phần nóng bỏng đằng sau sự lạnh lùng đó càng làm đàn ông say mê.

Biết làm nũng

Nhiều người nghĩ phụ nữ đã có chồng rồi thì chuyện làm nũng thật không nên. Nhưng thực tế, đàn ông thừa nhận rằng họ rất thích hành động có vẻ “hư” này của vợ. Chỉ cần đôi khi vợ biết lựa thời điểm thích hợp, mè nheo với chồng thứ gì đó, hay có chút làm nũng trên giường thì không ông chồng nào làm lơ được.

Chịu chơi

6 kiểu phụ nữ hư nhưng không ‘hỏng’, khiến đàn ông say mê khó rời - Ảnh 3
Gái hư không lằng nhằng, ở họ có cái chất “chịu chơi” từ trong quan điểm sống và suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Gái hư không lằng nhằng, ở họ có cái chất “chịu chơi” từ trong quan điểm sống và suy nghĩ. Họ không ra yêu cầu, không buộc ép ai bao giờ. Nhưng với họ chuyện gì ra chuyện đó, nói là làm, quyết là không bỏ cuộc. Họ còn rất nhiệt tình và hào phóng không khác gì đàn ông. Chính nét tính cách này làm đàn ông bị thu hút.

Tự tin

Điểm mạnh của gái hư là không sống vì quan điểm hay suy nghĩ của nười khác. Họ tự tin với những gì mình có và cởi mở hơn phụ nữ ngoan nhiều. Và đàn ông nào cũng bị say mê sự tự tin thoải mái của kiểu phụ nữ này.

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