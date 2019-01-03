6 kiểu phụ nữ đàn ông càng nhìn lại càng thấy đẹp

Phụ nữ yêu 03/01/2019 05:30

6 kiểu phụ nữ sau đây dù chẳng mấy nổi bật ngay từ giây đầu gặp mặt, nhưng đàn ông càng nhìn càng thấy đẹp. Đó là nét đẹp kín nhưng hút, đàn ông thấy rồi thì càng khó thoát.

Ai cũng thường bị phụ nữ xinh đẹp thu hút ngay từ những giây phút đầu nhìn thấy. Đó là kiểu phụ nữ mang nét đẹp phổ biến và dễ nhìn thấy. Còn 6 kiểu phụ nữ sau đây dù chẳng mấy nổi bật ngay từ giây đầu gặp mặt, nhưng đàn ông càng nhìn càng thấy đẹp. Đó là nét đẹp kín nhưng hút, đàn ông thấy rồi thì càng khó thoát.

Phụ nữ có tâm hồn trong sáng

Tâm thế của bạn sẽ tạo nên cuộc sống của bạn, cuộc sống của bạn thế nào sẽ thể hiện vận mệnh của bạn như thế. Tâm sinh tướng, tâm càng sáng trong, dung mạo càng rực rỡ, tâm càng lương thiện, vẻ bề ngoài càng phúc hậu thu hút. Phụ nữ có một tâm hồn trong sáng không bao giờ nhạt nhòa trong mắt đàn ông, càng theo tháng năm càng đẹp rạng ngời.

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Tâm sinh tướng, tâm càng sáng trong, dung mạo càng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ điềm đạm

Người phụ nữ điềm đạm càng theo năm tháng càng đẹp, người đối diện càng nhìn càng khó rời mắt. Bởi bên trong người phụ nữ này là nội tâm bình lặng yên hòa. Chính sự yên bình trong nội tâm, khiến dung mạo của họ mang vẻ dịu dàng dễ chịu với người đối diện.

Ngược lại, người hay nóng giận thì vẻ bề ngoại cũng trở nên nặng nề, da dẻ không đẹp mắt. Muốn có dung mạo đẹp và thu hút, phụ nữ phải làm đẹp từ tâm hồn của mình. Sự ổn định trong nội tâm sẽ là cốt lõi cho mọi cái đẹp ở một người phụ nữ.

Phụ nữ không dễ dao động trong tình cảm

Thói quen sẽ tạo nên tính cách, tính cách sẽ tạo nên vận mệnh. Một người phụ nữ tích cực, sở hữu một cuộc sống thanh tĩnh thì dung mạo sẽ càng sáng chói. Ngược lại, sự tiêu cực tích tụ trong một cuộc sống nhiều ủ rũ sẽ khiến nhan sắc phụ nữ càng u tối hơn.

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Một người phụ nữ tích cực, sở hữu một cuộc sống thanh tĩnh thì dung mạo sẽ càng sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ chứa đựng một nội tâm vững vàng, sâu sắc nhưng không hề bị lay động bởi tình cảm, căn bản phải có đủ nguồn năng lượng tích cực cho bản thân. Họ hạnh phúc vì chính những gì mình có, thế thì cũng sẽ không thể đau khổ vì bất cứ ai.

Phụ nữ mê đọc sách

Phụ nữ mê đọc sách có một loại khí chất rất riêng đến từ tri thức và cá tính. Dung nhan của họ thể hiện sự hiểu biết độc đáo. Đọc sách với phụ nữ là cách tu dưỡng lâu dài và hiệu quả nhất. Phụ nữ càng đọc nhiều sách thì dung mạo càng sáng sủa, kiến thức và kinh nghiệm cũng được tích tụ, tạo nên nét đẹp từ nội tâm.

Phụ nữ tự tin

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Người phụ nữ tự tin luôn là phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tự tin luôn là phụ nữ đẹp, khiến người đối diện một lần ngó nhìn không bao giờ là đủ. Sự tự tin này được tạo từ phong thái và nội hàm phong phú. Họ tự tin vì họ biết đúng ưu thế và khả năng có hạn của mình. Họ biết mình đẹp nhất lúc nào, điều gì phải che đi, hay lĩnh vực nào có thể tỏa sáng. Từ đó, phụ nữ tự tin đẹp một cách đầy khéo léo và tinh tế trong mắt đàn ông.

Phụ nữ thú vị

Một người phụ nữ thú vị cơ bản là có một thái độ sống tích cực. Họ tự tạo một cuộc sống ung dung, thoải mái và phong phú cho bản thân. Thú vị cũng được thấy ở nét cá tính riêng biệt, vừa bình thản vừa có tính tự do độc lập. Một người phụ nữ thú vị cũng là kiểu phụ nữ khí chất trong mắt đàn ông. Ở cô ấy tràn đầy năng lượng sống, hài hước và đầy điều thú vị đàn ông muốn khám phá.

‘Vũ khí’ giúp phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt đàn ông

‘Vũ khí’ giúp phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt đàn ông

Phụ nữ ai cũng muốn trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt người khác nhưng không phải ai cũng biết bí quyết thu hút ánh nhìn từ cánh mày râu.

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