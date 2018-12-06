Đàn bà 30 quyến rũ không phải ở nhan sắc, mà là ‘hương vị’

Đời đàn bà đến 30 như đã qua một khúc quanh mà bắt đầu một hành trình mới. Đàn bà khi ấy chẳng ai thắng nổi thời gian, chỉ hơn nhau sắc hương riêng biệt. Không còn từ nhan sắc xuất chúng, mà là ở “hương vị” của thứ rượu lâu năm, chưa uống đã say, hương nồng vị đậm, đắm say lòng người…

Đàn bà khi bước qua 30, càng biết sống kiên cường, nhẫn nại hơn, yêu càng lý trí, từng trải và tiến về tương lai càng tự tin, thong thả và đầy bao dung hơn.

Thật ra, đàn bà chẳng ai thắng nổi thời gian. Khi đã bước qua tuổi 30, gần đến 40 hay thậm chí là 50, những nét xuân thì không còn là thước đo nét đẹp ở đàn bà. Tâm sinh tướng, tướng mạo xinh đẹp là từ tâm thiện lòng tốt mà ra. Nhan sắc bề ngoài từng xuất chúng thế nào cũng có ngày phai mờ với thời gian, chỉ có giá trị nội hàm, tâm hồn là theo năm tháng gia tăng. Đàn bà tuổi này có một tâm hồn phong phú, một sự lạc quan từ nội hàm chính là đẹp nhất và hấp dẫn nhất.

Đàn bà đẹp là từ vẻ bề ngoài, hấp dẫn từ nội hàm thu hút. Vậy làm sao để đàn bà càng lớn tuổi càng có giá trị sắc đẹp và nội hàm không ngừng tăng trong mắt người khác?

Đàn bà tuổi này có một tâm hồn phong phú, một sự lạc quan từ chính nội hàm chính là đẹp nhất và hấp dẫn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trau dồi nhân cách

Nhân cách của một người đàn bà gồm cả khả năng thấu hiểu và yêu thương chính mình và người xung quanh. Khi có sự thấu hiểu và yêu thương dành cho người khác, đàn bà sẽ điều khiển được sự chú ý, cải thiện nhân tâm của họ. Khi biết đối đãi và quý trọng chính mình, giá trị của đàn bà cũng sẽ cao hơn trong mắt người đối diện. Thấu hiểu và yêu thương tạo nên giá trị để đàn bà được tôn trọng.

Ở tuổi này, đàn bà nên hiểu nhân cách quan trọng như một sự đảm bảo cho tương lai về sau. Nhân tâm càng sáng, lòng dạ càng trong, đàn bà càng thu hút.

Kiến thức

Phụ nữ có kiến thức và trải nghiệm phong phú thường thu hút và luôn tự tin. Phụ nữ đẹp là hoa, nhưng phụ nữ có chiều sâu trí óc và tâm hồn sẽ là một đóa hoa ngát hương. Cuộc đời rộng lớn, kiến thức của nhân loại lại bao la, đàn bà càng biết nhiều thì càng bồi đắp cho nhân cách và giá trị của bản thân.

Đàn bà khi đã 30, cần trau dồi nhân cách, càng cần khiến mình mở mang đầu óc và hiểu biết hơn. Một người đàn bà có kiến thức và hiểu biết thì gặp ai hay chuyện gì cũng không e ngại, đều có thể giải quyết êm thỏa.

Phụ nữ đẹp là hoa, nhưng phụ nữ có chiều sâu trí óc và tâm hồn sẽ là một đóa hoa ngát hương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có kiến thức cũng chính là cho mình một sự độc lập đủ kiêu hãnh. Độ tuổi 30, sự độc lập này lại càng khiến đàn bà riêng biệt và cuốn hút hơn.

Những mối quan hệ

Sự khác biệt rõ ràng của đàn bà 20 và 30 chính là nằm ở những mối quan hệ xung quanh. Đàn bà 20 bạn bè nhiều mà bạn hữu chẳng mấy người, yêu cũng nhiều mà chân tình khó kiếm. Đàn bà 30 bạn hữu chính là ít mà chất, yêu cũng sẽ chỉ cần đậm chứ chẳng cần lượng. Sự khác nhau chính là nằm ở khả năng nhìn thấu lòng người và biết hạn định những mối quan hệ cần thiết cho bản thân. Đàn bà 30 luôn giỏi trong việc xác định ai xứng đáng bên mình.

Bao dung vị tha

Bao dung chính là thương hiệu của người phụ nữ trong gia đình, là nền tảng cho một mái ấm, một thế hệ khác đang trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi 30 sẽ bắt đầu bước vào hôn nhân và có những đứa trẻ của mình. Khi đó, những bà mẹ sẽ càng hiểu điều cần thiết nhất chính là sự bao dung độ lượng. Khi họ có đủ bao dung thì con cái sẽ càng lớn lên thiện lương, cuộc đời cũng rộng mở hơn. Bao dung chính là thương hiệu của người phụ nữ trong gia đình, là nền tảng cho một mái ấm, một thế hệ khác đang trưởng thành.