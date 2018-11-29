Đàn bà 30 và 6 bài học đắt giá từ những nỗi đau

Phụ nữ yêu 29/11/2018 05:30

Và bạn sẽ thấy thật ngạc nhiên vì những nỗi đau tuổi trẻ chưa từng đánh gục được mình, để đến những năm 30, mình đã mạnh mẽ và kiên cường nhường nào sau những bài học này…

Dường như chỉ cần bước đến tuổi 30, đàn bà trên thế gian này đều ngập ngừng. Như 30 là cột mốc nhiều ám ảnh và chần chừ nhất với đàn bà, để bước sang bên kia bờ của tuổi trẻ. Nhưng 30 cũng không quá đáng sợ khi đàn bà dần định hình cuộc sống và bản thân. Và bạn sẽ thấy thật ngạc nhiên vì những nỗi đau tuổi trẻ chưa từng đánh gục được mình, để đến những năm 30, mình đã mạnh mẽ và kiên cường nhường nào sau những bài học này…

Bài học về tình bạn

Tình bạn của đàn bà 30 hoàn toàn khác những năm tháng 20. Khi đàn bà lúc này dần bước vào hôn nhân, có con, và bước qua nhiều thay đổi trong sự nghiệp, tình bạn cũng dần chuyển mình theo. Bạn sẽ dần nhận ra mình đã không còn cố gắng giữ liên lạc với bạn bè, hay những điểm chung dần tách rời. Vì ai cũng đổi thay, ai cũng trở nên bận rộn.

Dù rằng một lúc nào đó khi nhìn lại bạn thấy thật khó khăn, nhưng bạn thấy sẽ có những người bạn không còn ở lại vào những năm tháng bạn đã 30. Và điều tốt đẹp ngược lại, chính là những ai ở lại sẽ theo bạn đến tận cuối đời. Nói một cách ý nghĩa hơn thì 30 là cột mốc để bạn lọc bớt nhũng ai đã không còn muốn bên bạn nữa.

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Nói một cách ý nghĩa hơn thì 30 là cột mốc để bạn lọc bớt nhũng ai đã không còn muốn bên bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bài học về những quyết định lớn

Bạn nhất định phải dứt khoát cho những quyết định khi mình đã 30. Những năm 20, ta còn quá non trẻ để dùng dằn yêu hay chia tay, nghỉ việc hay tiếp tục, thay đổi hay như cũ. Nhưng khi đã 30, ta có thể chia tay vài người, thậm chí là ly hôn, nghỉ việc hay mở một công ty riêng, chuyển nhà vài lần cũng không sao. Mọi quyết định ấy đều quan trọng, vài phải thật dứt khoát đúng đắn.

Điều chúng ta cần là một sự can đảm vừa đủ để không liều lĩnh, không rủi ro cho những việc về gia đình, sự nghiệp và các mối quan hệ xung quanh. Thậm chí có khó khăn để quyết định thế nào, thì mấu chốt vẫn là ta phải tự chịu trách nhiệm cho hết thảy. Và ngay cả khi quyết định sau cùng đó có làm cuộc sống đổi thay nhường nào, cũng hay chắc chắn rằng ta đang làm đúng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp vào ngày mai.

Bài học về mất mát, tổn thương

Sẽ có những nỗi đau lần đầu trong đời đàn bà phải nếm trải vào những năm 30. Như lần đầu tiên biết đau hơn thất tình chính là ly hôn, đau hơn việc đánh mất hạnh phúc chính là không thể có con, hay nỗi đau tột cùng nhất là tiễn một người thân ra đi vĩnh viễn. Dù rằng, những vết thương này chẳng dễ lành, thậm chí cả đời cũng không ngừng âm ỉ, đàn bà cũng vẫn phải sống và đi tiếp. Vì cuộc sống không dừng lại khi ta đau, cũng không đợi ngày ta lành lặn trở lại, mọi thứ đều chạy thật nhanh về trước. Và ta, chỉ có thể lựa chọn, một là bị bỏ lại, hay là phải đi cùng với cuộc sống. Là học chấp nhận với tổn thương, sống cùng nó và trưởng thành hơn.

Đàn bà 30 và 6 bài học đắt giá từ những nỗi đau - Ảnh 2
Sẽ có những nỗi đau lần đầu trong đời đàn bà phải nếm trải vào những năm 30 - Ảnh minh họa: Internet

Bài học về những ưu tiên trong cuộc sống

Ở cột mốc 30, hãy luôn hỏi mình điều gì là quan trọng hơn vào một thời điểm nhất định. Như những năm 20, với bạn tiền, hàng hiệu, giàu sang là điều quan trọng nhất. Nhưng đến năm 30, bạn dần nhận ra những phù phiếm ấy không còn là điều ưu tiên nhất.

Sẽ có một thời điểm nhất định bạn phải biết điều gì là quan trọng và được ưu tiên hơn. Như đây là lúc bạn cần thư giãn để nạp năng lượng hay chạy theo những xô bồ ngoài kia. Bạn cần tìm sự ổn định trong cuộc sống, có một gia đình yên ấm, hay cứ rong ruổi vui chơi. Bạn cần dành thời gian cho gia đình, hay là lúc để quay lại sự nghiệp từng bỏ dở. 30 rồi, bạn cần biết đâu là điều mình cần, hơn là những điều người khác muốn ở  bạn.

Bạn học về sự thỏa hiệp

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Có những việc bạn buộc phải chấp nhận, nhưng có những chuyện chỉ là nên từ bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống chính là phải học cách thỏa hiệp và chấp nhận. 30, bạn dần phải chấp nhận thu nhập có thể không cao khi bạn muốn theo đuổi đam mê của mình. 30, bạn sẽ thỏa hiệp khi rời xa nơi bạn từng sinh sống để đến với thành phố có người bạn yêu. Chỉ là, khi nào là thỏa hiệp cần thiết, và khi nào là chấp nhận mang ý nghĩa cam chịu. Như việc đã đến tuổi bạn cần một gia đình, và người bạn yêu lại không muốn xây dựng cùng bạn. Nếu bạn chấp nhận, đó là sự thỏa hiệp ngu ngốc và đầy cam chịu. Có những việc bạn buộc phải chấp nhận, nhưng có những chuyện chỉ là nên từ bỏ.

Bài học về việc đầu tư cho ngày mai

Những năm 20, những cô gái luôn sống với quan niệm hãy sống cho hôm nay, hạnh phúc và những niềm vui đều để dành cho hiện tại. Nhưng khi bạn đã sang 30, bạn vẫn sống trọn vẹn cho hiện tại, nhưng đừng quên nghĩ và chuẩn bị cho tương lai.

Hãy đầu tư vào tiền bạc, sức khỏe và những mối quan hệ, đây là nền tảng cho tương lai vững vàng. 30, chính là độ tuổi chín mùi trong suy nghĩ, càng xa càng rộng, càng đủ cho hôm nay lẫn ngày mai.

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