Tôi là một người phụ nữ bình thường, 25 tuổi lấy chồng, 27 tuổi có con và đến giờ 55 tuổi đã là bà. Thời gian trôi nhanh tới mức chỉ khi cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, tôi mới kịp nhận ra mình rồi cũng đã già đi, đã đánh mất những điều không bao giờ có lại lần hai...

Tự do Bạn biết không, khi 25 tuổi lấy chồng, tôi từng nghĩ đó là một điều dĩ nhiên. Khi 30 tuổi chỉ quẩn quanh bếp núc, chồng con, chưa một ngày ngơi nghỉ, tôi cũng nghĩ là bình thường. Nhưng thật sự khi đi qua hơn nửa cuộc đời, tôi từng ước mình có thể sống một cuộc đời tự do hơn. Có nghĩa là, tôi không cần phải từ bỏ đam mê của mình chỉ để làm vợ. Có nghĩa là, tôi không nhất thiết phải chỉ biết làm vợ làm mẹ, mà quên rằng mình cũng có thói quen, có sở thích, có những việc khiến mình khi khi rảnh rỗi. Và có nghĩa là, tôi đã không để chồng biết mình cũng cần chút không gian để ngơi nghỉ, đủ để là chính mình ngày trước. Để đến bây giờ khi đã 50, tự do của tuổi già có nào như thuở trẻ. Tôi không thể lại là cô gái làm điều mình thích khi suốt mấy mươi năm tôi chỉ ở nhà với con cái gia đình. Huống hồ, khi xương khớp tôi bắt đầu kêu gào, khi những điều tôi muốn làm thời trẻ cũng nào còn thích hợp với kẻ tóc bạc. Vì vậy, phụ nữ ơi, đừng quên rằng bạn cũng là một phụ nữ trước khi làm vợ làm mẹ. Bạn cũng có sở thích khiến mình vui. Bạn còn có những hạnh phúc khi bước ra khỏi nhà. Đừng bỏ lỡ, vì nếu bạn không quý trọng bạn, cũng sẽ không ai nhớ rằng bạn cũng cần được quý trọng.

Đừng bỏ lỡ, vì nếu bạn không quý trọng bạn, cũng sẽ không ai nhớ rằng bạn cũng cần được quý trọng - Ảnh minh họa: Internet Nhan sắc Cách đây khoảng 10 năm, chồng tôi từng ngoại tình. Đó là khi tôi ở độ tuổi 30, đã có bé thứ hai. Tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy ra, khi tôi và anh đã sống với nhau gần 10 dài như thế. Và điều khiến tôi tổn thương nhất chính là nhân tình của chồng tôi rất trẻ đẹp. Ngay cả khi tôi biết chồng sai, tôi vẫn thấy mình quá thua thiệt với người phụ nữ kia. Ở thời khắc chồng nói rằng, anh một phút sa ngã vì cái đẹp, vì cô đơn, tôi mới hiểu người đàn ông bên cạnh mình cần điều gì hơn hết. Anh ấy cần tôi biết quan tâm đến mình, anh ấy cần tôi dành thời gian cho anh ấy nhiều hơn. Đàn bà 30, khi cuộc sống của bạn bắt đầu có vài đứa trẻ, khi từng giấc ngủ bữa cơm của con đều đầy trong suy nghĩ của bạn mỗi ngày, bạn sẽ dần quên đi bản thân và cả người đàn ông của mình. Bạn quên rằng bạn cần và muốn xinh đẹp. Bạn quên rằng chồng cũng muốn ngắm nhìn bạn xinh đẹp và quan tâm anh ấy hơn. Phụ nữ có làm dâu tốt, làm mẹ tốt thì vẫn còn thiếu, còn phải là một người phụ nữ của riêng chồng bạn nữa. Một người phụ nữ biết yêu bản thân, cũng biết cách yêu và giữ chồng.

Vì vậy, đừng bao giờ bỏ bê chính mình, đừng khi nào thôi khiến mình trở nên xinh đẹp. Bạn đẹp, vì bạn, còn là vì chồng bạn. Đừng bao giờ bỏ bê chính mình, đừng khi nào thôi khiến mình trở nên xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet Bạn bè Suốt những năm gần đây, tôi thường nhớ về thời con gái của chính mình. Khi tôi không đèo bồng con cái, khi tôi vẫn có bè bạn mỗi dịp cuối tuần. Bạn biết không, khi tuổi già ập đến, điều người ta nhớ nhất chính là thanh xuân, người người ta muốn gặp nhất chính là bè bạn. Tôi từng nằm trên giường bệnh, chạm đến thời khắc sống chết như hòa vào nhau và lại nhớ đến bạn bè da diết. Tôi từng nghe tin một người bạn thuở nhỏ của mình mất, mà ngay cả địa chỉ để đến thăm viếng tôi cũng không có sau hơn 10 năm mất liên lạc. Tôi từng nhớ quay quắt từng ký ức bè bạn mà bất lực không tìm lại được nhau. Tôi mới nhận ra rằng, phụ nữ đừng bao giờ để mất bạn bè dù rằng bạn đã làm mẹ làm vợ. Bạn bè sẽ là nơi giúp bạn thấy mình trẻ hơn, hồn nhiên và đơn giản hơn. Và có bè bạn, bạn cũng sẽ có điểm tựa, sẽ bớt cô đơn hơn. Tôi mới nhận ra rằng, phụ nữ đừng bao giờ để mất bạn bè dù rằng bạn đã làm mẹ làm vợ - Ảnh minh họa: Internet Một công việc đầy say mê Năm 37 tuổi, tôi từ bỏ công việc làm giáo viên, dù đó là ước mơ tôi đeo đuổi hơn 10 năm dài. Tôi từng nghĩ đó là sự hy sinh cho chồng con, là điều xứng đáng. Tôi từng nghĩ mình sẽ quen, như phụ nữ muốn hạnh phúc đều phải học cách đánh đổi. Nhưng đến tận tuổi này, tôi mới biết mình sai rồi. Tôi vẫn muốn là một cô giáo, từng khoảnh khắc đứng trên bục giảng tôi đều nhớ đến quay quắt. Vì bỏ lỡ, vì không thể trọn vẹn, đó sẽ là điều tôi ân hận nhất đời. Phụ nữ ơi, hãy hiểu rằng có những điều bạn từng nghĩ bỏ đi cũng không sao, để hy sinh vì gia đình, vì chồng con. Có những thứ bạn nghĩ là phải đánh đổi, vì bạn là vợ là mẹ. Nhưng bạn quên mất rằng, nếu bạn không theo đuổi đam mê của mình, đó sẽ là điều đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, bạn vẫn hối hận. Phụ nữ, thật sự đừng từ bỏ bất cứ điều gì mình khao khát chỉ vì bạn đã làm vợ làm mẹ. Thay vào đó, hày là người vợ, người mẹ dám sống vì đam mê của mình. Một cuộc đời được như thế, mới không hối hận!

Đàn bà 30 sẽ chỉ sống thất bại khi không có được những điều này Nếu bạn đang ở ngưỡng tuổi 30 nhưng vẫn không có được những điều này thì quả thật đáng buồn!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ba-30-mot-lan-cung-dung-danh-mat-nhung-dieu-nay-290906.html