Đàn bà 30 hay 40, có chồng hay đã ly hôn, thiếu gì cũng đừng để mình thiếu điều này

Phụ nữ yêu 27/04/2018 05:30

Bạn có thể là một cô nàng 30 chưa chồng, có thể là một người vợ 40 ly hôn, cũng có thể là quý bà 50 cô đơn đâu đó ngoài kia. Dù đã hay đang phải trải qua điều gì không vui, thậm chí là mất mát, cũng đừng thôi hy vọng về một tương lai sẽ khác...

Tiền

Đàn bà chưa có chồng, có tiền mới có tự do phù phiếm. Đàn bà có chồng, có tiền mới có tiếng nói vị trí. Đàn bà ly hôn, có tiền mới có kiêu hãnh tự trọng. Đàn sống không nên chỉ vì tiền, nhưng nhất định phải biết tiền quan trọng thế nào. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có tiền, hạnh phúc sẽ dễ dàng hơn. Cũng phải hiểu đàn bà xài tiền của chồng chẳng dễ dàng, chỉ có tiền của mình cầm trên tay mới không thấy nặng, mới không tự thấy tự ti hay vô dụng.

Đàn bà 30 hay 40, là vợ là mẹ, hay chỉ là phụ nữ nuôi con một mình thì đều phải có tiền, tiền của chính mình. Kiếm được ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là có thể bước ra xã hội, độc lập nhất có thể. Đàn bà có tiền, tự khắc sẽ biết làm chủ cuộc sống của mình. Có tiền, chồng sẽ nể trọng hơn, không có hay không còn chồng cũng tự mình vững vàng an yên.

Đàn bà 30 hay 40, có chồng hay đã ly hôn, thiếu gì cũng đừng để mình thiếu điều này - Ảnh 1
Có tiền, chồng sẽ nể trọng hơn, không có hay không còn chồng cũng tự mình vững vàng an yên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại chính là đặt hết hy vọng tiền tài vào đàn ông. Đàn ông có thể cho đàn bà tiền, nhưng cũng có thể rời đi mang theo tất cả. Đàn bà không tự sức kiếm tiền, chính là tuyệt  đường lui sau này của mình.

Nhan sắc

Đàn bà đẹp, chưa chắc là đàn bà hạnh phúc. Nhưng đàn bà biết chăm chút mình, chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn. Cuộc đời không hẳn sẽ chỉ ưu ái đàn bà đẹp, nhưng sẽ dễ dàng hơn với đàn bà biết yêu thương chính mình. Đàn bà độc thân đẹp để tận hưởng thanh xuân, đàn bà lấy chồng đẹp để giữ chồng, để làm giàu thêm những gì mình có, đàn bà ly hôn đẹp để ngẩng cao đầu sau đổ vỡ mất mát.

Đàn bà làm đẹp, đừng chỉ vì đàn ông, hãy vì chính mình. Mình đẹp, nhìn mình trong gương không ái ngại, đi cạnh chồng cũng không tự tin, cuộc sống của bản thân cũng nhiều màu sắc hơn. Hãy làm đẹp vì mình, vì mình xứng đáng được xinh đẹp và đón nhận những điều tốt đẹp.

Đàn bà 30 hay 40, có chồng hay đã ly hôn, thiếu gì cũng đừng để mình thiếu điều này - Ảnh 2
Hãy làm đẹp vì mình, vì mình xứng đáng được xinh đẹp và đón nhận những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đam mê

Đàn bà nên tìm cho mình một đam mê hay sở thích. Khi có đam mê, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn. Đàn bà có đam mê, tự khắc cũng sẽ trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông. Đàn bà có đam mê, sẽ khiến luôn cố gắng hoàn thiện mình để theo đuổi điều mình khao khát. Có đam mê, đàn bà cũng không còn cô đơn. Có đam mê, đàn bà cũng tự tìm được niềm vui khi buồn phiền mỏi mệt. Vì vậy, đừng bao giờ chỉ là người vợ, người mẹ quanh quẩn góc bếp, hãy tìm đam mê trong công việc xã hội. Hãy là người vợ có thể đi cùng chồng đến tiệc tùng xa hoa, cũng có thể trở về nhà làm vợ làm mẹ bên chồng. Phụ nữ như thế, đàn ông mới quý hơn vàng!

Đàn bà 30 hay 40, có chồng hay đã ly hôn, thiếu gì cũng đừng để mình thiếu điều này - Ảnh 3
Khi có đam mê, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng

Đàn bà, dù ở độ tuổi nào cũng đừng thôi hy vọng về hạnh phúc, về những gì mình xứng đáng có được. Bạn có thể là một cô nàng 30 chưa chồng, có thể là một người vợ 40 ly hôn, cũng có thể là quý bà 50 cô đơn đâu đó ngoài kia. Dù đã hay đang phải trải qua điều gì không vui, thậm chí là mất mát, cũng đừng thôi hy vọng về một tương lai sẽ khác. Đàn bà, bất hạnh nhất chính là đến cả hy vọng cũng không thể tự gieo cho mình. Phải hiểu, tổn thương do người khác gây ra, nhưng hy vọng là thứ mình tạo ra để thanh thản và bình yên hơn. Huống hồ, mọi hạnh phúc trên đời này đều không khước từ người mưu cầu hạnh phúc. Vì vậy, đừng từ bỏ, hy vọng rồi sẽ là sức mạnh giúp đàn bà sống kiên cường và hạnh phúc hơn.

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