Và phụ nữ, khi ở bên ai, đừng chỉ nhìn vào túi tiền của họ. So với người có 10 đồng, chỉ cho bạn được 2, và người có mỗi 5 đồng mà dám cho bạn cả 4, bạn chọn ai? Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải chọn người chịu chi tiền vì bạn dù họ có ít hay nhiều. Đàn ông, đừng quan trọng họ có bao nhiêu tiền, mà là họ dám chi bao nhiêu tiền vì bạn. Phụ nữ, sống không thực dụng, nhưng rõ ràng chỉ cần bạn nhìn vào cách chi tiền của đàn ông với mình bạn sẽ biết trái tim của họ có bạn hay không.

Ngược lại, đàn ông không vì bạn dành chút thời gian mỗi ngày, chính là họ không trân trọng bạn. Đừng tin lời họ nói bận rộn, đàn ông vốn chỉ có hai kiểu, một là có tâm, hai là vô tâm. Có tâm rồi, họ luôn có cách để yêu thương bạn. Mà đã vô tâm thì chỉ có lý do cho sự vô tâm của mình.

Có tâm rồi, họ luôn có cách để yêu thương bạn. Mà đã vô tâm thì chỉ có lý do cho sự vô tâm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Danh phận

Phụ nữ yêu đương, đến cuối cùng là để có một danh phận rõ ràng. Và đàn ông khi yêu bạn thật lòng, họ sẵn sàng cho bạn một danh phận. Họ muốn gắn kết đời bạn với họ, mong bạn luôn hiện diện trong mọi kế hoạch tương lai của họ. Ngược lại, đàn ông không chân thành với bạn, họ chưa từng nghĩ về tương lai, cũng không muốn bạn là bất cứ điều gì quan trọng trong cuộc đời của họ. Thậm chí, họ sẽ che giấu mối quan hệ của hai người, gắn bằng một cái mác không rõ ràng. Mà phụ nữ, ở bên cạnh người không thể cho bạn nổi một danh phận thì rõ ràng chỉ có ủ ê bất hạnh.

Đàn ông khi yêu bạn thật lòng, họ sẵn sàng cho bạn một danh phận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bản lĩnh và yêu thương chân thành nhất định phải cho người đàn bà bên cạnh mình đủ 3 thứ này. Vì họ hiểu đây là 3 điều đem lại cảm giác an toàn nhất cho phụ nữ, và họ muốn người phụ nữ của họ an toàn nhất khi ở bên họ. Họ có thể không là giỏi nhất, hoàn hảo nhất nhưng chắc chắn sẽ không thiếu cảm giác an toàn dành cho bạn.

Nếu người đàn ông ở cạnh bạn, luôn không tiếc dành tặng bạn 3 điều trên thì hãy quý trọng họ. Vì đây sẽ là người xứng đáng để bạn nương nhờ cả đời.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, phải chọn người đàn ông xem mình là duy nhất, không phải là thứ nhất, bên mình vì muốn trân trọng mình, chứ không phải chỉ vì phút chốc vui chơi. Vì có được yêu thương và quý trọng, phụ nữ mới không khổ đau về sau.