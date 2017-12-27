20 khác biệt giữa đàn bà khôn và đàn bà dại

Phụ nữ khôn sẽ chỉ nhìn vào cách đàn ông tiêu tiền vì mình.

1. Phụ nữ dại khi nhìn vào đàn ông chỉ thấy túi tiền của anh ta.

Phụ nữ khôn lại thấy đàn ông nào có khả năng giàu hay không.

2. Phụ nữ dại chỉ thấy đàn ông giàu hay nghèo.

3. Phụ nữ dại chỉ nhìn thấy nhược điểm của đàn ông.

Phụ nữ khôn lại ngợi khen ưu điểm của đàn ông.

4. Phụ nữ dại lớn tiếng cãi vã với đàn ông bất cứ đâu, khiến đàn ông không còn mặt mũi.

Phụ nữ khôn dù giận đến đâu thì cũng về nhà mới nói, giữ gìn thể diện cho đàn ông.

5. Phụ nữ dại thích đục khoét quá khứ

Phụ nữ khôn cùng đàn ông tạo thêm hồi ức mới

Phụ nữ dại thích đục khoét quá khứ, phụ nữ khôn cùng đàn ông tạo thêm hồi ức mới - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ dại thích chê bai đàn ông của mình, lại không biết chính là đang chê bai chính mình

Phụ nữ khôn đề cao đàn ông, vì biết thế cũng là đề cao chính mình.

7. Phụ nữ dại luôn nghĩ mình hiểu rõ đàn ông

Phụ nữ khôn cảm thông và thấu hiểu đàn ông, vì họ tin không phải đàn ông nào cũng giống nhau.

8. Phụ nữ dại quản đàn ông đến từng đường đi nước bước, lại không ngờ đàn ông càng bị quản càng thích bỏ đi.

Phụ nữ không không quản đàn ông của mình, họ đi đâu rồi cũng sẽ trở về.

9. Phụ nữ dại luôn chỉ nghĩ cho kiêu hãnh của mình.

Phụ nữ khôn lại tinh tế trao gửi và tìm chỗ dựa ở đàn ông.

Phụ nữ dại luôn chỉ nghĩ cho kiêu hãnh của mình, phụ nữ khôn lại tinh tế trao gửi và tìm chỗ dựa ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

10. Phụ nữ dại bám lấy đàn ông không rời.

Phụ nữ khôn biết nhu biết cương, biết gần biết xa đúng lúc.

11. Phụ nữ dại chỉ biết bếp núc, quên cả chăm chút bản thân.

Phụ nữ khôn biết cả bếp núc lẫn son phấn làm đẹp.

12. Phụ nữ dại tạo căng thẳng và chịu đựng cho đàn ông.

Phụ nữ khôn lại khiến đàn ông thích thú và muốn chinh phục.

13. Phụ nữ dại khiến đàn ông thấy mình thất bại trước khổ đau và nước mắt của cô ta.

Phụ nữ khôn luôn có nụ cười rực rỡ nhất đứng sau thành công của đàn ông.

14. Phụ nữ dại nghĩ đàn ông là thứ nhất, không có không sống nổi.

Phụ nữ khôn lại xem đàn ông là thứ yếu, có thì vui, không có cũng không chết được.

15. Phụ nữ dại thích giải quyết với đàn ông bằng nước mắt.

Phụ nữ khôn lại chỉ giải quyết với chính mình bằng nước mắt.

16. Phụ nữ dại nghĩ lấy chồng rồi, chẳng cần kiếm tiền.

Phụ nữ khôn lấy chồng rồi lại càng phải có tiền của chính mình nhiều hơn.

17. Phụ nữ dại, thực dụng nhưng không thực tế.

Phụ nữ khôn thực tế nhưng không thực dụng.

18. Phụ nữ dại, khổ đau là ngoại tình.

Phụ nữ khôn, khổ đau thì ly hôn, nhất quyết không ngoại tình.

19. Phụ nữ dại, vì đàn ông, từ bỏ chính mình.

Phụ nữ khôn, vì mình, từ bỏ đàn ông.

20. Phụ nữ dại, hạnh phúc chỉ vì chồng con.

Phụ nữ khôn, hạnh phúc vì chính mình và cả chồng con.