20 khác biệt giữa đàn bà khôn và đàn bà dại

Phụ nữ yêu 27/12/2017 06:30

Phụ nữ dại, thực dụng nhưng không thực tế, phụ nữ khôn thực tế nhưng không thực dụng. Phụ nữ dại, vì đàn ông, từ bỏ chính mình, phụ nữ khôn, vì mình, từ bỏ đàn ông.

1. Phụ nữ dại khi nhìn vào đàn ông chỉ thấy túi tiền của anh ta.

Phụ nữ khôn sẽ chỉ nhìn vào cách đàn ông tiêu tiền vì mình.

2. Phụ nữ dại chỉ thấy đàn ông giàu hay nghèo.

Phụ nữ khôn lại thấy đàn ông nào có khả năng giàu hay không.

3. Phụ nữ dại chỉ nhìn thấy nhược điểm của đàn ông.

Phụ nữ khôn lại ngợi khen ưu điểm của đàn ông.

4. Phụ nữ dại lớn tiếng cãi vã với đàn ông bất cứ đâu, khiến đàn ông không còn mặt mũi.

Phụ nữ khôn dù giận đến đâu thì cũng về nhà mới nói, giữ gìn thể diện cho đàn ông.

5. Phụ nữ dại thích đục khoét quá khứ

Phụ nữ khôn cùng đàn ông tạo thêm hồi ức mới

20 khác biệt giữa đàn bà khôn và đàn bà dại - Ảnh 1

Phụ nữ dại thích đục khoét quá khứ, phụ nữ khôn cùng đàn ông tạo thêm hồi ức mới - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ dại thích chê bai đàn ông của mình, lại không biết chính là đang chê bai chính mình

Phụ nữ khôn đề cao đàn ông, vì biết thế cũng là đề cao chính mình.

7. Phụ nữ dại luôn nghĩ mình hiểu rõ đàn ông

Phụ nữ khôn cảm thông và thấu hiểu đàn ông, vì họ tin không phải đàn ông nào cũng giống nhau.

8. Phụ nữ dại quản đàn ông đến từng đường đi nước bước, lại không ngờ đàn ông càng bị quản càng thích bỏ đi.

Phụ nữ không không quản đàn ông của mình, họ đi đâu rồi cũng sẽ trở về.

9. Phụ nữ dại luôn chỉ nghĩ cho kiêu hãnh của mình.

Phụ nữ khôn lại tinh tế trao gửi và tìm chỗ dựa ở đàn ông.

Phụ nữ dại luôn chỉ nghĩ cho kiêu hãnh của mình, phụ nữ khôn lại tinh tế trao gửi và tìm chỗ dựa ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

10. Phụ nữ dại bám lấy đàn ông không rời.

Phụ nữ khôn biết nhu biết cương, biết gần biết xa đúng lúc.

11. Phụ nữ dại chỉ biết bếp núc, quên cả chăm chút bản thân.

Phụ nữ khôn biết cả bếp núc lẫn son phấn làm đẹp.

12. Phụ nữ dại tạo căng thẳng và chịu đựng cho đàn ông.

Phụ nữ khôn lại khiến đàn ông thích thú và muốn chinh phục.

13. Phụ nữ dại khiến đàn ông thấy mình thất bại trước khổ đau và nước mắt của cô ta.

Phụ nữ khôn  luôn có nụ cười rực rỡ nhất đứng sau thành công của đàn ông.

14. Phụ nữ dại nghĩ đàn ông là thứ nhất, không có không sống nổi.

Phụ nữ khôn lại xem đàn ông là thứ yếu, có thì vui, không có cũng không chết được.

15. Phụ nữ dại thích giải quyết với đàn ông bằng nước mắt.

Phụ nữ khôn lại chỉ giải quyết với chính mình bằng nước mắt.

16. Phụ nữ dại nghĩ lấy chồng rồi, chẳng cần kiếm tiền.

Phụ nữ khôn lấy chồng rồi lại càng phải có tiền của chính mình nhiều hơn.

17. Phụ nữ dại, thực dụng nhưng không thực tế.

Phụ nữ khôn thực tế nhưng không thực dụng.

18. Phụ nữ dại, khổ đau là ngoại tình.

Phụ nữ khôn, khổ đau thì ly hôn, nhất quyết không ngoại tình.

19. Phụ nữ dại, vì đàn ông, từ bỏ chính mình.

Phụ nữ khôn, vì mình, từ bỏ đàn ông.

20. Phụ nữ dại, hạnh phúc chỉ vì chồng con.

Phụ nữ khôn, hạnh phúc vì chính mình và cả chồng con.

Đàn ông yêu thật lòng luôn sẵn sàng vì bạn làm những điều này

Đàn ông yêu thật lòng luôn sẵn sàng vì bạn làm những điều này

Nếu người đàn ông bạn yêu sẵn sàng làm những điều này vì bạn, không nề hà, cũng không đắn đo thì tin đi, anh ấy cả đời cũng không phản bội bạn!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà dại đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 2 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 2 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này