Đàn ông yêu thật lòng luôn sẵn sàng vì bạn làm những điều này

Thật ra, với đàn ông, đừng nhìn vào túi tiền anh ta có bao nhiêu, chức quyền thế nào, cứ phải nhìn cách anh ta tiêu tiền vì bạn. Hãy chọn người kiếm được 5 đồng, sẵn sàng vì bạn mất đi 4 đồng, chứ đừng lấy người có cả 5 đồng nhưng không thể cho bạn được nổi 1 đồng.

Phụ nữ nào cũng có thể nói một câu đàn ông vốn dĩ không thể tin được. Điều này cũng không thể trách phụ nữ, vì thật ra đàn ông tệ rõ ràng vẫn rất nhiều. Quan trọng là, liệu phụ nữ có đủ tinh tế để biết đâu là đàn ông tệ và đâu là đàn ông chân thành. Nếu người đàn ông bạn yêu sẵn sàng làm những điều này vì bạn, không nề hà, cũng không đắn đo thì tin đi, anh ấy cả đời cũng không phản bội bạn!

Với đàn ông, tiền vốn rất quan trọng. Đàn ông có tiền mới có tiếng nói và bản lĩnh. Vì vậy, cứ nhìn cách anh ấy tiêu tiền vì bạn, sẽ hiểu rõ tình cảm của anh ấy. Nếu anh ấy ông so đo nề hà chi tiền vì bạn thì rõ ràng bạn đã giữ một vị trí rõ ràng trong lòng anh ấy. Nhưng điều này không có nghĩa là tiêu không nghĩ suy. Đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn biết yêu chiều người yêu trong khả năng của anh ấy, nhưng rất thật tình và luôn sẵn sàng.

Tiền đúng là không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống hay tình yêu. Nhưng phải nhớ, tiền là phương tiện sống, là thứ nhất thiết phải có. Không thể thiếu, cũng không hẳn phải có nhiều, nhưng nhất định phải có đủ.

Hãy chọn người kiếm được 5 đồng, sẵn sàng vì bạn mất đi 4 đồng, chứ đừng lấy người có cả 5 đồng nhưng không thể cho bạn được nổi 1 đồng - Ảnh minh họa: Internet

Luôn lắng nghe dù là lời than phiền, trách móc

Phụ nữ ai cũng hay nắng mưa thất thường, tâm trạng có khi chẳng mấy ổn định. Phụ nữ dễ muộn phiền và luôn cần sự lắng nghe, thấu hiểu từ người đàn ông của mình. Và những chuyện đó đôi khi lại không phải là gì quá lớn, đáng để quan tâm với đàn ông. Nhưng với đàn ông yêu bạn thật lòng, họ luôn sẵn sàng lắng nghe hết lời than phiền, chán nản của bạn. Không phải vì anh ấy quá rảnh rỗi mà là thật lòng muốn là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Và hơn hết, anh ấy hiểu, bạn muốn được lắng nghe và thấu hiểu.

Không ngại cực khổ

Đàn ông luôn sẵn sàng chịu cực chịu khổ vì công việc là chuyện thường tình. Dù vậy, khi anh ấy vì một người phụ nữ mà làm khó chính mình thì rõ ràng đã rất thật lòng.

Anh ấy luôn cố gắng tạo dựng sự nghiệp, và ngay cả những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày cũng đều có thể vì bạn mà nỗ lực. Như khi vui vẻ với bạn bè, anh ấy cũng sẽ cố gắng về sớm để bạn an tâm. Hoặc biết bạn không thích đi xe buýt, anh ấy sẽ chịu khó đưa đón bạn khi có thời gian…Nói chung, đàn ông khi yêu thật lòng, sẽ luôn nghĩ nhiều cho người mình thương như thế.

Đàn ông khi yêu thật lòng, sẽ luôn nghĩ nhiều cho người mình thương - Ảnh minh họa: Internet

Vì bạn mà nhẫn nhịn, kìm chế

Trong tình yêu hay hôn nhân, cãi vã là điều phải xảy ra. Nhưng quan trọng không phải cứ phải phân thắng thua, đúng sai cho bằng được, mà là nhân nhịn vì nhau. Đàn ông chân thành, vốn không một mực vì đúng sai mà thương tổn người phụ nữ của mình. Họ luôn có thể nhẫn nhịn, kìm chế cơn giận mà nhường người mình yêu. Sau đó, họ sẽ từ tốn chủ động trò chuyện, cùng nhau giải quyết.

Bảo vệ bạn trong bất cứ trường hợp nào

Đàn ông yêu chân thành luôn cố gắng bảo vệ người phụ nữ của mình bằng bất cứ giá nào. Anh ấy luôn muốn đảm bảo bạn không đau buồn vì điều gì, an toàn mọi lúc mọi nơi. Bạn sẽ dễ dàng thấy cái nắm tay của anh ấy khi qua đường, chiếc áo khoác của anh ấy khi trời trở lạnh, hay bất cứ ai xúc phạm bạn anh ấy cũng không để yên… Đơn giản vì anh ấy luôn muốn bảo vệ bạn dù là đâu, khi nào.