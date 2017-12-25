Và đến cả những người vợ không quá giỏi giang, từng yêu thương chồng hết lòng hết dạ cũng có lúc nén không nổi một câu “Chán chồng rồi”. Dù rằng trước đó, họ vì chồng làm bao nhiêu chuyện, là một người vợ tận tụy hy sinh nhường nào. Điều này lại khiến tôi nhớ đến con số 70% người đứng đơn ly hôn là phụ nữ. Con số này như cảnh báo quá rõ ràng cho sự chán chê, muốn bỏ chồng ngày càng nhiều của phụ nữ.

Có một thực trạng rằng càng ngày càng nhiều người vợ giỏi kiếm tiền hơn cả chồng. Và cũng vì có thể độc lập về tài chính, phụ nữ lại càng dễ có cảm giác chán chồng và chủ động ly hôn. Bên cạnh đó, cũng không hẳn là chỉ có phụ nữ giỏi kiếm tiền mới mang căn bệnh thời đại lạ lùng này.

Với đàn ông, yêu thương được thể hiện rõ ràng qua tình dục thể xác. Còn phụ nữ, cảm xúc chính là cội nguồn cho sự gắn kết với chồng. Có đủ gắn kết tình cảm, thấu hiểu cảm xúc thì mới đủ thăng hoa tình dục ở phụ nữ. Đàn ông chán vợ vì nhiều thứ, không thỏa mãn, không còn phù hợp, hay thậm chí là không còn yêu. Nhưng phụ nữ chán chồng lại chỉ vì thiếu sự đồng điệu, vắng yêu thương và sẻ chia. Đàn ông ngoại tình vì thể xác, đàn bà lạc lối vì thiếu yêu thương cũng chính là vì vậy.

Thật ra, bản năng của phụ nữ là làm mẹ làm vợ, là yêu thương và hy sinh. Phụ nữ có giỏi giang hay bình thường thế nào cũng đều mang bản năng ban sơ đó. Đừng chỉ nghĩ đàn bà chán chồng vì đổi thay hay cám dỗ, hãy thử tìm hiểu những nguyên do khởi nguồn cho căn bệnh thời đại mang tên “chán chồng” này.

Mai một cảm xúc trong hôn nhân khiến họ phụ khao khát được lắng nghe và thấu hiểu – điều mà chồng vốn đã không thể cho họ.

Dối lừa lên ngôi

Phụ nữ luôn có thể dễ dàng gật đầu để thứ tha, nhưng còn để quên thì chưa khi nào. Ngay cả khi họ dằn lòng bỏ qua, ngó lơ hết những bội bạc của chồng để gia đình đủ đầy thì cũng không có nghĩa tình yêu của họ vẫn như cũ. Thật ra dối lừa trong hôn nhân là chất bào mòn tình cảm của phụ nữ mạnh bạo nhất. Phụ nữ càng yêu thương và hy sinh thì khi bị phản bội càng vơi bớt tình cảm bất nhiêu. Đàn ông vịn vào thứ tha của đàn bà mà bội bạc thì có sẽ có lúc chạm vào ranh giới “tử” nơi lòng dạ đàn bà, đó là tuyệt tình.

Đàn ông vịn vào thứ tha của đàn bà mà bội bạc thì có sẽ có lúc chạm vào ranh giới “tử” nơi lòng dạ đàn bà, đó là tuyệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn không là siêu nhân

Nhiều ông chồng luôn nghĩ vợ mình là siêu nhân, chuyện gì cũng có thể làm. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ đó thì vợ nào cũng có lúc chán chồng.

Sức chịu đựng và kiên nhẫn của người vợ, người mẹ luôn rất kinh khủng. Họ có thể không biết làm, nhưng chắc chắn sẽ học làm cho bằng được vì chồng con. Họ có thể biết là khổ, nhưng vì gia đình cũng sẽ cố làm đến cùng. Vốn dĩ họ không phải là người máy vạn năng, chuyện gì cũng làm được. Chỉ là vì họ cố gắng để chồng con đỡ lo, bớt gánh nặng. Họ có thể không cần chồng ở bên phút chốc nào đó, có thể tự mình gồng gánh. Nhưng đàn bà, ai cũng cần được trân trọng, cần được nhớ đến và biết ơn.

Nếu đàn ông cứ xem việc hy sinh của vợ là hiển nhiên, một mình cô ấy làm được hết thảy không cần mình thì sẽ có lúc phụ nữ cũng không cần chồng nữa. Vì cô ấy đã làm được mọi thứ một mình, cũng tự giải quyết được những cô đơn của bản thân thì cần gì một người chồng chỉ giỏi sai khiến và vô tâm?

Vô tâm nơi đàn ông

Đàn ông vô tâm, rồi phụ nữ sẽ vô tình, như một lẽ dĩ nhiên. Đàn ông cần yêu thương và phụ nữ cũng cần sự xoa dịu. Đàn bà giỏi cam chịu nhưng không ai đủ dẻo dai chịu cô quạnh cả đời. Đàn ông không biết trân trọng, đàn bà cũng sẵn sàng bỏ đi. Chồng vô tâm rồi thì cũng đến lúc vợ chán chồng.

Đàn ông sau hôn nhân thường trở nên chai lì với những hành động quan tâm, chia sẻ với vợ. Nếu ngày trước là hỏi han mỗi phút thì giờ là lơ là cả ngày. Nếu ngày yêu là trân trọng từng nụ cười, thì giờ cả giọt nước mắt của vợ cũng không màng. Nếu còn cưa cẩm, phụ nữ ho một tiếng thôi cũng cuống cuồng, giờ thì vợ bệnh nằm cả ngày cũng ít hỏi han. Làm đàn ông như thế, lớn tiếng ở đời thế nào, về nhà lại vô tâm với vợ thì còn bản lĩnh nổi đâu. Cứ thế, thì cũng đừng có lúc hỏi tại sao vợ lại bỏ đi.

Bất lực với hôn nhân của chính mình

Phụ nữ thường ở thế yếu trong hôn nhân. Họ có xu hướng dễ bị vị thế của chồng lấn át. Cũng chính vì vậy mà khi xảy ra mâu thuẫn, không phải phụ nữ nào cũng dễ dàng giải quyết khi chồng trở nên cứng nhắc và không hợp tác. Thật ra, cãi vã là chuyện thường xuyên và nên xảy ra trong hôn nhân. Quan trọng vẫn là ngồi xuống thẳng thắn với nhau tìm ra lý do. Đừng để đến khi phụ nữ bất lực với chính hôn nhân của mình, họ sẽ trở nên vô cảm với mọi thứ.