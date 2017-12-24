10 điều nắm trọn trái tim, trói chặt thủy chung của đàn ông cả đời

Phụ nữ yêu 24/12/2017 06:30

Đây là những “bí kíp” phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm để đàn ông cả đời không phản bội mình.

Không phải tất cả đàn ông đều hiểu ga lăng, lãng mạn là thế nào

Đàn ông nhiều người không quá chú trọng những điều lãng mạn, lời nói phải ngọt ngào thế nào. Và cũng không phải đàn ông nào cũng dễ dàng thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Vì vậy, cũng đừng quá thất vọng khi người đàn ông của bạn thiếu sự quan tâm, thấu hiểu khi cần. Không hẳn vì họ vô tâm, chỉ là họ có thể không hiểu hết những điều bạn cần.

Do đó, thay vì than phiền, hãy thử cởi mở gợi ý những điều bạn mong anh ấy có thể làm vì mình. Chỉ là, đừng quá đáng, đừng quá sức vớ người đàn ông của bạn thì thế nào anh ấy cũng sẵn sàng làm để bạn vui hơn.

Lắng nghe đến cùng suy nghĩ của đối phương khi cãi vã

Khi cãi nhau, rõ ràng việc lắng nghe không mấy dễ dàng. Ai cũng có cái tôi, ai cũng có quan điểm riêng, và không phải lúc nào cãi vã cũng nhẹ nhàng được. Nhưng bạn nên khéo léo hết mức có thể, và nhất định phải lắng nghe đối phương nói. Không chỉ là nghe mà còn phải thử đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét. Vì sao anh ấy lại nghĩ vậy, anh ấy nghĩ sai điều gì và nghĩ đúng thế nào. Có thế thì bạn mới đủ bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn của cả hai. Trong gia đình hay trong tình yêu, phụ nữ nên là người mềm mỏng và giữ lửa khi cần.

10 điều nắm trọn trái tim, trói chặt thủy chung của đàn ông cả đời - Ảnh 1
Trong gia đình hay trong tình yêu, phụ nữ nên là người mềm mỏng và giữ lửa khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Nuông chiều người đàn ông của bạn

Không chỉ có phụ nữ là thích được nuông chiều, đàn ông cũng thế. Đàn ông luôn là một đứa trẻ to xác với người phụ nữ họ yêu. Anh ấy có thể lớn tiếng dữ dội thế nào ở ngoài thì khi trờ về bên vợ hay người yêu, hình dáng một đứa trẻ sẽ lại xuất hiện. Anh ấy thích nuông chiều yêu thương, muốn được người yêu quan tâm khi mệt mỏi, được người yêu ngọt ngào khi giận dỗi. Đàn ông nhìn vậy chứ cũng đơn giản lắm, bạn chỉ cần nhẹ nhàng một tí, đáng yêu một chút, dỗ dành vài tiếng, thế nào họ cũng đáng yêu vô cùng!

Đừng chọn ở bên người đàn ông không chịu đổi thay vì bạn

Rõ ràng rằng bạn không đủ sức thay đổi tính cách sẵn có của một người đàn ông. Nhưng nếu đủ tình yêu, đàn ông luôn nguyện ý đổi thay để tốt hơn vì bạn. Nhưng nếu họ vẫn vậy, vẫn không chuyển biến tốt hơn, thì đừng nghĩ vì bạn chưa đủ tốt. Phải hiểu rằng, với người không đắn đo thương tổn bạn, vốn là vô ích để thay đổi họ. Đừng chọn ở bên người đàn ông không chịu đổi thay vì bạn.

Trong tình yêu hay hôn nhân, đừng lúc nào cũng tự trách mình

Tình yêu hay hôn nhân đều là sự vun đắp của hai người. Một chuyện không hay xảy ra tì lỗi lầm đều là ở cả hai. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình sai, là do mình. Trách nhiệm và lỗi lầm đều phải chia sớt cho cả hai. Có nghĩ được như thế thì cả bạn và đối phương mới có ý thức sửa đổi và bồi đắp tình cảm.

Tình yêu hay hôn nhân đều là sự vun đắp của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nhắc đến quá khứ thất bại của đàn ông

Ai cũng có quá khứ, dù là vui hay buồn, thành công hay thất bại. Bạn có thể tò mò về quá khứ của người đàn ông bạn yêu, nhưng đừng nhắc lại những điều không hay, nhất là thất bại. Đàn ông rất trọng cái tôi của mình, và chắc chắn rằng những thất bại đã qua là điều anh ấy không bao giờ muốn nhớ đến.  Họ chỉ biết hiện tại và muốn cố gắng thật tốt cho tương lai. Vì vậy, hãy là người phụ nữ trân trọng và yêu thương những gì họ nỗ lực cho hôm nay và ngày mai.

Đàn ông không phải nhà tiên tri

So với phụ nữ, đàn ông suy nghĩ rất giản đơn, cũng hay quên những chuyện không đáng. Do đó, họ cũng thường đơn giản hóa rất nhiều chuyện. Ngược lại, phụ nữ lại rất hay suy nghĩ và phóng đại nhiều chuyện. Nhưng phải hiểu, đàn ông không phải là nhà tiên tri, họ không thể đoán hết mọi chuyện hay đọc được suy nghĩ của người khác. Và đặc biệt, đàn ông vốn không đoán hết được những điều phụ nữ đang nghĩ. Vì vậy, hãy nói cho anh ấy biết, nhé!

Đàn ông không thích phụ nữ tô hồng cuộc sống

Đàn ông có thể lãng mạn nhưng họ không thích những phụ nự tô hồng cuộc sống. Đàn ông thích phụ nữ thực tế. Họ luôn tin rằng một khi phụ nữ thực tế chính là khi cô ấy biết mình đang ở đâu, là ai và nên làm gì. Phụ nữ đừng thực dụng, nhưng hãy thực tế khi cần nhé!

Cả hai đều ngang nhau trong tình yêu

Trong tình yêu, hãy hiểu cả hai đều ngang bằng nhau, không ai hơn ai, cũng không ai thua ai. Do đó, cả hai đều cần sự tôn trọng dành cho nhau. Đừng mang quan điểm người nào yêu nhiều, người đó có quyền hơn, hay người nào giỏi kiếm tiền sẽ có tiếng nói hơn. Quan trọng là, ngay từ đầu, bạn nên thiết lập sự công bằng trong quan hệ của cả hai. Chính điều này sẽ giúp bạn và anh ấy thoải mái và dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

Lý do đàn ông có thề thốt yêu đương với nhân tình thế nào cũng không dám bỏ vợ

Lý do đàn ông có thề thốt yêu đương với nhân tình thế nào cũng không dám bỏ vợ

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là 5 lý do khiến đàn ông ngoại tình dù có yêu chiều nhân tình thế nào cũng không dại bỏ vợ tào khang bao năm cùng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp giữ chồng bí kíp chồng chung thủy

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 31 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 31 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này