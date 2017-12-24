10 điều nắm trọn trái tim, trói chặt thủy chung của đàn ông cả đời

Do đó, thay vì than phiền, hãy thử cởi mở gợi ý những điều bạn mong anh ấy có thể làm vì mình. Chỉ là, đừng quá đáng, đừng quá sức vớ người đàn ông của bạn thì thế nào anh ấy cũng sẵn sàng làm để bạn vui hơn.

Đàn ông nhiều người không quá chú trọng những điều lãng mạn, lời nói phải ngọt ngào thế nào. Và cũng không phải đàn ông nào cũng dễ dàng thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Vì vậy, cũng đừng quá thất vọng khi người đàn ông của bạn thiếu sự quan tâm, thấu hiểu khi cần. Không hẳn vì họ vô tâm, chỉ là họ có thể không hiểu hết những điều bạn cần.

Không chỉ có phụ nữ là thích được nuông chiều, đàn ông cũng thế. Đàn ông luôn là một đứa trẻ to xác với người phụ nữ họ yêu. Anh ấy có thể lớn tiếng dữ dội thế nào ở ngoài thì khi trờ về bên vợ hay người yêu, hình dáng một đứa trẻ sẽ lại xuất hiện. Anh ấy thích nuông chiều yêu thương, muốn được người yêu quan tâm khi mệt mỏi, được người yêu ngọt ngào khi giận dỗi. Đàn ông nhìn vậy chứ cũng đơn giản lắm, bạn chỉ cần nhẹ nhàng một tí, đáng yêu một chút, dỗ dành vài tiếng, thế nào họ cũng đáng yêu vô cùng!

Khi cãi nhau, rõ ràng việc lắng nghe không mấy dễ dàng. Ai cũng có cái tôi, ai cũng có quan điểm riêng, và không phải lúc nào cãi vã cũng nhẹ nhàng được. Nhưng bạn nên khéo léo hết mức có thể, và nhất định phải lắng nghe đối phương nói. Không chỉ là nghe mà còn phải thử đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét. Vì sao anh ấy lại nghĩ vậy, anh ấy nghĩ sai điều gì và nghĩ đúng thế nào. Có thế thì bạn mới đủ bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn của cả hai. Trong gia đình hay trong tình yêu, phụ nữ nên là người mềm mỏng và giữ lửa khi cần.

Đừng chọn ở bên người đàn ông không chịu đổi thay vì bạn

Rõ ràng rằng bạn không đủ sức thay đổi tính cách sẵn có của một người đàn ông. Nhưng nếu đủ tình yêu, đàn ông luôn nguyện ý đổi thay để tốt hơn vì bạn. Nhưng nếu họ vẫn vậy, vẫn không chuyển biến tốt hơn, thì đừng nghĩ vì bạn chưa đủ tốt. Phải hiểu rằng, với người không đắn đo thương tổn bạn, vốn là vô ích để thay đổi họ. Đừng chọn ở bên người đàn ông không chịu đổi thay vì bạn.

Trong tình yêu hay hôn nhân, đừng lúc nào cũng tự trách mình

Tình yêu hay hôn nhân đều là sự vun đắp của hai người. Một chuyện không hay xảy ra tì lỗi lầm đều là ở cả hai. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình sai, là do mình. Trách nhiệm và lỗi lầm đều phải chia sớt cho cả hai. Có nghĩ được như thế thì cả bạn và đối phương mới có ý thức sửa đổi và bồi đắp tình cảm.

Tình yêu hay hôn nhân đều là sự vun đắp của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nhắc đến quá khứ thất bại của đàn ông

Ai cũng có quá khứ, dù là vui hay buồn, thành công hay thất bại. Bạn có thể tò mò về quá khứ của người đàn ông bạn yêu, nhưng đừng nhắc lại những điều không hay, nhất là thất bại. Đàn ông rất trọng cái tôi của mình, và chắc chắn rằng những thất bại đã qua là điều anh ấy không bao giờ muốn nhớ đến. Họ chỉ biết hiện tại và muốn cố gắng thật tốt cho tương lai. Vì vậy, hãy là người phụ nữ trân trọng và yêu thương những gì họ nỗ lực cho hôm nay và ngày mai.

Đàn ông không phải nhà tiên tri

So với phụ nữ, đàn ông suy nghĩ rất giản đơn, cũng hay quên những chuyện không đáng. Do đó, họ cũng thường đơn giản hóa rất nhiều chuyện. Ngược lại, phụ nữ lại rất hay suy nghĩ và phóng đại nhiều chuyện. Nhưng phải hiểu, đàn ông không phải là nhà tiên tri, họ không thể đoán hết mọi chuyện hay đọc được suy nghĩ của người khác. Và đặc biệt, đàn ông vốn không đoán hết được những điều phụ nữ đang nghĩ. Vì vậy, hãy nói cho anh ấy biết, nhé!

Đàn ông không thích phụ nữ tô hồng cuộc sống

Đàn ông có thể lãng mạn nhưng họ không thích những phụ nự tô hồng cuộc sống. Đàn ông thích phụ nữ thực tế. Họ luôn tin rằng một khi phụ nữ thực tế chính là khi cô ấy biết mình đang ở đâu, là ai và nên làm gì. Phụ nữ đừng thực dụng, nhưng hãy thực tế khi cần nhé!

Cả hai đều ngang nhau trong tình yêu

Trong tình yêu, hãy hiểu cả hai đều ngang bằng nhau, không ai hơn ai, cũng không ai thua ai. Do đó, cả hai đều cần sự tôn trọng dành cho nhau. Đừng mang quan điểm người nào yêu nhiều, người đó có quyền hơn, hay người nào giỏi kiếm tiền sẽ có tiếng nói hơn. Quan trọng là, ngay từ đầu, bạn nên thiết lập sự công bằng trong quan hệ của cả hai. Chính điều này sẽ giúp bạn và anh ấy thoải mái và dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.