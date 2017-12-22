Theo chuyên gia tâm lý David Wygant từng cho rằng đàn ông sau khi ở cùng nhân tình, họ vẫn muốn trở về nhà bên vợ và con cái để làm chồng tốt, cha gương mẫu. Vì hơn hết, họ dù có bị cám dỗ dụ hoặc thế nào thì vẫn không muốn đánh mất gia đình. Đàn ông có gia đình đủ khôn ngoan để không đánh đổi một tình cảm nửa vời với hạnh phúc gia đình.

Ngoài vợ ra thì không ai thật sự hiểu rõ về con người anh ta. Với vợ, anh ta không cần khoa trương, càng không phải gò bó trở thành một người khác. Dù nhân tình có cho anh ta mới mẻ hào hứng thế nào thì cũng không thể an toàn và thoải mái hơn khi về với vợ.

Đàn ông ngoại tình phạm lỗi lầm lớn thật. Nhưng họ cũng là chồng, là cha, họ có sai thế nào thì cũng không muốn vợ con mình phải bất hạnh vì ly hôn. Do đó, anh ta chỉ muốn tìm vui vẻ đôi chút bên nhân tình mà nhất định không bỏ vợ con.

Nhiều người chồng ngoại tình chỉ vì vui chơi qua đường chứ không hề muốn bỏ vợ con. Anh ta muốn tìm chốn vui chơi tạm thời nào đó mà vợ không hay biết như phút giây thư giãn sau những mỏi mệt hôn nhân mang lại. Và với anh ta, ngoại tình là một trò chơi có giao kèo và kết thúc rõ ràng. Trò chơi kết thúc, hết vui vẻ, anh ta sẽ lại quay về làm chồng làm cha. Đương nhiên, anh ta không để một trò chơi vui vẻ tạm thời phá vỡ hạnh phúc gia đình một đời của mình.

Một điều chắc chắn rằng đau khổ là điều phải xảy ra khi sự bội bạc xuất hiện trong hôn nhân. Nhưng đàn ông đủ thông minh để biết ly hôn rồi sẽ càng mất mát và khổ đau hơn. Về vật chất, cả về tình cảm, thậm chí là danh dự, thế nào cũng tổn thất không hề ít. Vì vậy, họ không ngu dại vì nhân tình mà làm khổ cả mình và vợ con.

Anh ta vẫn còn yêu vợ

Nhiều người cho rằng đàn ông thương vợ thì chắc chắn sẽ không ngoại tình. Nhưng sự thực chưa chắc là vậy. Đàn ông phản bội là sai thật nhưng lòng dạ họ cũng không là sắt đá, vô tình. Tận sâu trái tim họ, họ vẫn biết mình còn thương vợ và luôn biết ơn vì tháng năm vợ chăm sóc cho chồng con. Vợ là người anh ấy chọn, là mẹ của con anh ấy, vốn dĩ đã là một vị trí khó có thể thay đổi trong đời anh ấy. Chỉ là vì lý do gì đó, vì cám dỗ hay phút giây yếu lòng, họ đã tổn thương vợ mình.

Tận sâu trái tim họ, họ vẫn biết mình còn thương vợ và luôn biết ơn vì tháng năm vợ chăm sóc cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Vì con

Không ít đàn ông ngoại tình để vợ chồng ly hôn vì anh ấy còn muốn con trưởng thành bên cả cha và mẹ đủ đầy. Anh ấy cũng không muốn trong mắt người khác, gia đình mình không hoàn chỉnh. Và anh ấy càng không muốn con lớn lên với vết thương gia đình đổ vỡ khó lành vì chính sai lầm của mình.

Cũng không ít đàn ông cố bao biện cho tội lỗi ngoại tình của mình rằng, họ ngoại tình nhưng rồi sẽ lại về với vợ con. Hay bồng bột với cám dỗ cũng chỉ là nhu cầu sinh lý thường tình của đàn ông. Sau đó rồi, họ vẫn sẽ không bỏ vợ con vì những điều chớp nhoáng như thế.

Làm sao để ngoại tình không xuất hiện trong hôn nhân?

Theo các chuyên gia tâm lý, vợ chồng nên nuôi dưỡng sự chân tình, dịu dàng và khéo léo trong quan hệ hằng ngày để giữ vững hạnh phúc. Có mâu thuẫn thế nào cũng nên nhẹ nhàng nói cùng nhau, đừng quá tức giận mà dễ tổn thương đối phương. Vì luôn có những lời nói đủ sức khiến đàn ông rời bỏ ngôi nhà của chính mình.

Và vợ chồng nào cũng nên có một giao ước riêng về chuyện ngoại tình. Hãy nói với nhau về những ranh giới của ngoại tình. Ngoại tình là thân thiết, sẻ chia và quan tâm quá mức, là lên giường ái ân…Việc bàn luận thế này vừa để nhắc nhở đối phương vừa như nhào nặn bức tường bảo vệ hôn nhân của cả hai.