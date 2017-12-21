Đàn ông thú nhận 8 hành động gây thương nhớ của phụ nữ

Phụ nữ yêu 21/12/2017 06:30

Cùng thử xem, liệu bạn có từng làm chàng trai nào đảo điên vì những hành động này?

Theo một cuộc khảo sát thì đây là 11 hành động của phụ nữ có sức “sát thương” gây thương nhớ cho đàn ông nhất!

Những điều đơn giản

Những hành động tinh ý như việc biết người yêu có bệnh về mắt, mỗi lần đi xem phim cô người yêu sẽ chọn chỗ gần và tiện nhất gần lối đi. Hay nếu biết người yêu không thích ăn ớt, khi cùng đi ăn ngoài, cô ấy sẽ cẩn thận dặn nhà bếp đừng bỏ ớt vào món anh ấy chọn. Thật ra những hành động này rất đơn giản, ai cũng làm được, chỉ là liệu ai tinh ý hơn và đủ quan tâm hơn. Với đàn ông, họ vốn luôn dễ cảm động với những hành động thế này.

Những cái ôm bất ngờ

Thật ra, đàn ông luôn thích cảm giác có một thân hình nhỏ bé phía sau chạy đến ôm lưng mình. Cảm giác đó như sự dễ chịu và ấm áp từ một chỗ dựa tinh thần từ sau. Và nhiều đàn ông thú nhận rằng, cảm giác được ôm thế này nhiều lúc còn mãnh liệt hơn cả chuyện chăn gối thăng hoa.

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Đàn ông luôn thích cảm giác có một thân hình nhỏ bé phía sau chạy đến ôm lưng mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ở bên

Đàn ông thật ra cũng giống như phụ nữ, họ cũng có những phút yếu lòng cần ai đó ở bên. Dù rằng họ không quá đòi hỏi, nhưng khi đi xa, vài lời nhắn gửi hay sự bất ngờ từ người yêu hay vợ ở phương xa luôn làm họ ấm lòng. Đơn giản vì họ cũng cần cảm giác luôn có người ở bên mình, có người đợi mình về. Chỉ cần như thế, họ có đi đâu cũng nhớ đến người phụ nữ của mình, đến đâu cũng muốn trở về nhà.

Yêu khuyết điểm của anh ấy

Đàn ông vốn không chỉ thích phụ nữ nhìn thấy vẻ hào nhoáng, hơn người của họ. Hơn hết, họ luôn âm thầm tìm kiếm một người yêu cả những điểm chưa tốt của họ. Nếu lựa chọn, giữa một người yêu dáng vẻ chỉnh chu, giỏi giang của họ, và một người thuộc nằm lòng hết những điều chưa tốt của họ mà vẫn chấp nhận nắm tay họ, rõ ràng họ sẽ chọn người thứ hai. Vì đàn ông hiểu, họ không hoàn hảo, và họ chỉ muốn tìm một nửa hoàn hảo dành cho mình.

Nấu cho anh ấy một bữa sáng dù là đơn giản

Đàn ông luôn bị con đường đến dạ dày cám dỗ. Hình dáng một người phụ nữ thức từ sớm nấu cho anh ấy một bữa sáng đơn giản luôn khiến anh ấy cảm động. Đồ ăn có thể không ngon, mọi thứ có thể không hoàn hảo, nhưng đó là cảm giác có một gia đình mỗi sáng thức dậy. Đàn ông trân trọng và rung động trước hành động đơn giản này của phụ nữ.

Hài hước vui tính

Đàn ông luôn đầy hứng thú với một cô nàng hài hước và vui tính. Họ có thể là chỗ dựa cho một cô gái, nhưng họ cũng có những giây phút mỏi mệt. Chỉ cần vài hành động đùa cợt, hay một câu chuyện vui thôi cũng đủ khiến đàn ông thấy được sẻ chia phần nào khó nhọc.

Đàn ông thú nhận 8 hành động gây thương nhớ của phụ nữ - Ảnh 2
Đàn ông luôn đầy hứng thú với một cô nàng hài hước và vui tính - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe khi cần

Đàn ông cũng cần lắng nghe, chỉ là hãy kiên nhẫn để anh ấy nói ra hết thảy. Đàn ông không giống phụ nữ, họ có thể lắng nghe phụ  nữ nhưng lại e dè kể về khó khăn của chính mình. Vì họ là đàn ông, họ không muốn trở nên tầm thường trong mắt người mình yêu. Nhưng những lúc cần thiết, hãy kiên nhẫn để gợi mở anh ấy trò chuyện. Hãy sắm vai một người bạn tri kỉ lắng nghe hết mọi điều anh ấy đang khó chịu. Nếu anh ấy có thể nói ra cùng bạn thì rõ ràng anh ấy đã dành một vị trí trong lòng cho duy nhất mình bạn.

Cảm giác thoải mái

Với đàn ông, đôi khi họ lại thích ở bên một người phụ nữ cho họ cảm giác thoải mái, hơn là một cô nàng xinh đẹp dè dặt. Đàn ông thực tế lắm, họ biết điều gì là cần thiết và phù hợp với mình. Họ thích cảm giác thoải mái phụ nữ mang lại. Và sẵn sàng nghiện cảm giác này khi gặp người thích hợp.

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Với đàn ông, phụ nữ đẹp chưa hẳn là thu hút nhất. Nếu bạn không được xinh đẹp thì vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt vì những nét tính cách này.

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