Tôi ôm chồng - người đàn ông đang ôm một người đàn bà khác (Phần 1)

Tâm sự gia đình 20/12/2017 16:54

Tôi không thể buông tay anh. Trong cái ôm quen thuộc của chồng, tôi nghĩ có chết cũng không để anh biết về việc tôi từng làm. Tôi bằng lòng đánh cược hết thảy để giữ cho bằng được cái ôm của chồng.

Tôi và chồng yêu nhau từ thuở chưa 18. Năm chúng tôi 20 tuổi, tôi từng mang thai, đó là sự cố ngoài ý muốn của cả hai. Tôi khi đó vừa nhận một suất học bổng, anh lại đang công tác nước ngoài. Tôi đã không nói với anh về đứa trẻ, một mình nghĩ suy thật lâu rồi quyết định phá thai. Tôi đã từng nghĩ đứa trẻ này đến không đúng lúc, và ước mơ của cả tôi và anh khi đó mới là quan trọng hơn hết. Trên bàn mổ với tiếng dụng cụ va vào nhau ghê rợn, tôi đã tự nói với mình, chúng tôi rồi sẽ lại có con nhưng cơ hội theo đuổi ước mơ thì chỉ có một lần...

Chúng tôi lấy nhau khi tôi 27 tuổi, khi cả tôi và anh đều đã thấm mệt với ước mơ danh vọng của mình. Tôi có vị trí trưởng phòng kinh doanh như mình mong muốn. Chồng tôi cũng trở thành một kiến trúc sư có tiếng tăm. Cuộc sống của vợ chồng tôi sau đó rất tốt, đủ đầy và sung túc. Cho đến khi cuộc hôn nhân của chúng tôi chạm mốc 3 năm và tôi vẫn chưa có con. Mẹ chồng tôi lúc này ở tận ngoài Bắc dọn hẳn vào Nam để ở cùng vợ chồng tôi. Bà bảo phải chăm cho tôi sinh cháu, nhìn được mặt cháu rồi bà mới về.

Tôi ôm chồng - người đàn ông đang ôm một người đàn bà khác (Phần 1) - Ảnh 1
Trên bàn mổ với tiếng dụng cụ va vào nhau ghê rợn, tôi đã tự nói với mình, chúng tôi rồi sẽ lại có con nhưng cơ hội theo đuổi ước mơ thì chỉ có một lần... - Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó chồng tôi không chịu. Ngay từ khi lấy nhau, chính anh là người muốn ở lại Sài Gòn, ra riêng để tôi tránh cảnh mẹ chồng nàng dâu khó khăn. Nhưng lần này mẹ chồng tôi không nhân nhượng nữa, bà bảo bà già rồi, đừng cãi lời bà, đừng bắt bà nhắm mắt rồi lại không thể có cháu bồng. Cô chú ngoài quê gọi điện tới tấp cho chồng tôi. Ai cũng trách chồng tôi đã không về quê được cũng không để bà vào chơi, có phải là không muốn phụng dưỡng mẹ mình? Đã thế rồi thì tôi và chồng cũng không thể lên tiếng nữa.

Từ ngày mẹ chồng vào ở cùng, tôi mỗi ngày đều áp lực chuyện con cái. Dù chồng có động viên thế nào, tôi cũng  thấy mệt mỏi. Đến năm thứ 4 mọi thứ vẫn không có chuyển biến gì, tôi càng lo lắng hơn. Tôi đành lẳng lặng đi khám một mình xem sao. Kết quả trên tay khiến tôi chết sững. Bác sĩ nói cơ thể tôi vốn khó có con, lần mang thai 7 năm trước rõ ràng là một kì tích. Vị bác sĩ trong phòng khám nhỏ bé của 7 năm trước không hề nói tôi biết đó là đứa trẻ duy nhất tôi có thể có trong đời. Và tuổi trẻ cũng không để tôi nhận ra ước mơ đâu phải là thứ quan trọng hơn hết thảy. Tôi như kẻ chết đi quay trở về nhà. Tôi đứng sau cánh cửa phòng, thấy chồng đang xem một chương trình cho trẻ nhỏ, ánh mắt anh mong chờ đến nhường nào…

Tôi không thể buông tay anh. Nếu anh biết tôi không thể mang thai, nếu anh biết tôi từng giết con của chúng tôi, anh rồi sẽ bỏ đi?

Tôi ôm chồng - người đàn ông đang ôm một người đàn bà khác (Phần 1) - Ảnh 2
Nếu anh biết tôi không thể mang thai, nếu anh biết tôi từng giết con của chúng tôi, anh rồi sẽ bỏ đi? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ cách, nhất định phải có cách. Tôi năn nỉ chồng  thực hiện thụ tinh nhân tạo, vì bác sĩ nói tôi khó có con. Tôi sắp xếp một người phụ nữ khác mang thai, chọn một bác sĩ tin cậy giúp tôi. Tôi sẽ mang thai giả cho đến khi cô ta sinh con. Nhưng đau lòng nhất chính là lúc trứng của tôi và tinh trùng của chồng không thể cấy vào cơ thể người phụ nữ kia. Tôi  rơi nước mắt quyết định để đứa trẻ mang huyết thống của chồng tôi và người phụ nữ xa lạ này ra đời. Tôi chỉ còn có thể giữ được chồng, tôi cần đứa trẻ này để giữ lấy anh ấy. Tôi đã lựa chọn một con đường ngay từ đầu đã không có bóng dáng của chồng mình.

Nhưng tôi vốn không thể lừa chồng tôi với cái bụng giả suốt 9 tháng trời. Đến tháng thứ 3 thì chồng tôi đã phát hiện. Tôi thấy trong ánh mắt anh ngập tràn sự thất vọng. Anh đã hỏi tôi, rốt cuộc anh là gì với tôi, khi mọi điều anh đều không được biết, cả sự thật về đứa con của chính mình. Tôi hoảng sợ tột cùng, tôi đành nói với anh về sự tồn tại của người phụ nữ đang mang thai kia. Tôi van xin anh đừng để mẹ biết, vì tôi thương anh, tôi không muốn mất anh. Tôi khóc dữ dội, chồng tôi rồi cũng mềm lòng, tôi biết anh thương tôi nhiều.

Anh ôm lấy tôi thật lâu. Trong cái ôm quen thuộc của chồng, tôi nghĩ có chết cũng không để anh biết về việc tôi từng vì phá thai mà không thể làm mẹ nữa. Tôi bằng lòng đánh cược hết thảy để giữ cho bằng được cái ôm của chồng. Tôi vẫn muốn anh nghĩ đứa trẻ kia là con của tôi và anh. Tôi muốn khi đứa trẻ kia sinh ra, anh sẽ lại ở bên tôi, chúng tôi sẽ lại có những ngày tháng tốt đẹp như trước. Nhưng có lẽ, tôi tham lam quá rồi. Những chuyện xảy ra sau đó như một cơn ác mộng càn quét hết thảy hạnh phúc đời tôi…

(Còn tiếp)

 

Cách trả thù chồng ngoại tình đơn giản nhất là…

Cách trả thù chồng ngoại tình đơn giản nhất là…

Chị muốn anh ta hiểu cái giá phải trả khi bội bạc đắt đỏ đến mức anh ta đừng hòng mưu cầu nổi. Chị cười khinh, cách trả thù chồng ngoại tình đơn giản nhất không phải là cứ ly hôn liền cho họ hả dạ, mà là...

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng vợ vô sinh hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 54 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 54 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới