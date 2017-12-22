Dấu hiệu rõ mười mươi đàn ông trăng hoa, phụ nữ lấy phải chỉ chuốc khổ đau

Phụ nữ yêu 22/12/2017 06:30

Đàn ông trăng hoa vốn không bao giờ có thể thủy chung được, phụ nữ lấy họ chỉ chuốc khổ đau.

Đàn ông đào hoa nhiều kẻ thương người nhớ, đàn ông trăng hoa lại thương lắm người nhiều kẻ. Đào hoa là số phần, nhưng trăng hoa lại là bản chất. Đàn ông trăng hoa luôn dễ ngoại tình hơn những mẫu đàn ông khác rất nhiều. Vì đơn giản đàn ông trăng hoa vốn không bao giờ có thể thủy chung được, phụ nữ lấy họ chỉ chuốc khổ đau.

Nhạy bén và cởi mở

Đàn ông trăng hoa thường rất khôn khéo trong giao tiếp. Chính tính cách này khiến họ luôn trở nên thu hút trong mắt phụ nữ. Hơn nữa, nhờ sự linh hoạt nhạy bén này mà họ mới che giấu được chuyện bội bạc của mình.

Và với sự thoải mái, khéo léo trong giao tiếp mà mẫu đàn ông này luôn lấy được cảm tình từ những cô gái nhẹ dạ, đơn giản. Huống hồ, phụ nữ ai cũng dễ cảm động trước sự tử tế, ga lăng của đàn ông dành cho mình. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đàn ông trăng hoa đã làm người khác khó lòng từ chối được.

Dấu hiệu rõ mười mươi đàn ông trăng hoa, phụ nữ lấy phải chỉ chuốc khổ đau - Ảnh 1
Nhờ sự linh hoạt nhạy bén này mà họ mới che giấu được chuyện bội bạc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thích tụ tập bạn bè

Đàn ông trăng hoa thường rất thích tụ tập bạn bè hay đến nơi đông đúc. Sở thích này bắt nguồn từ bản tính ham chơi, luôn thích tìm tòi những thứ mới lạ của họ. Và những chỗ tụ tập đông người luôn giúp họ có thêm nhiều mối quan hệ, quen biết được nhiều người.

Và khi đã tìm được người vừa ý, họ sẽ như biến mất trong đám đông. Đơn giản vì đây là lúc họ dành thời gian để theo đuổi, chinh phục cho bằng được. Thật ra, mẫu đàn ông này thích tụ tập không phải để tìm niềm vui, mà là tìm mục tiêu để cưa cẩm và chinh phục.

Ham muốn tình dục cao

Phần lớn đàn ông trăng hoa thường có nhu cầu tình dục cao. Nếu vợ hay bạn gái không thể đáp ứng nhu cầu cho anh ta thì chuyện ngoại tình chỉ là sớm muộn.

Và cũng không thiếu đàn ông trăng hoa lựa chọn ngoại tình để tìm mới lạ trong tình dục. Họ chỉ vì muốn chinh phục những điều mới mẻ trong tình dục mà ngoại tình, chứ không hẳn là vì đời sống vợ chồng không đủ đầy.

Cực sợ cảm giác cô đơn

Đàn ông trăng hoa luôn có nhu cầu tình dục và đời sống tình cảm cao nên rất sợ phải cô đơn. Họ sẽ không vấn vương hay dây dưa với người cũ mà dễ dàng tìm kiếm đối tượng mới, làm quen, cưa cẩm và lại yêu đương nồng nhiệt. Và cũng vì sợ cô đơn nên đàn ông thế này luôn tìm những người phụ nữ “dự phòng”. Họ sẽ có thể cưa cẩm một lúc 2 3 cô nàng, giữ mối quan hệ nửa kín nửa mở để bất cứ lúc nào cũng có thể thiết lập quan hệ khi anh ta một mình.

Dấu hiệu rõ mười mươi đàn ông trăng hoa, phụ nữ lấy phải chỉ chuốc khổ đau - Ảnh 2
Họ sẽ có thể cưa cẩm một lúc 2 3 cô nàng, giữ mối quan hệ nửa kín nửa mở để bất cứ lúc nào cũng có thể thiết lập quan hệ khi anh ta một mình. - Ảnh minh họa: Internet

Không có trách nhiệm

Đàn ông trăng hoa cái gì cũng nói được nhưng rồi cái gì cũng sẽ quên. Đơn giản vì họ không hề nghiêm túc trong bất cứ mối quan hệ nào. Họ không bao giờ để tâm đến lời hứa của bản thân, cũng không có trách nhiệm với những gì mình làm. Vì tính trăng hoa, quen cùng lúc quá nhiều người thì nhớ làm sao hết chuyện mình đã hứa, việc mình phải có trách nhiệm. Và mẫu đàn ông này thường làm theo cảm xúc bất chợt của mình, sẽ không nghĩ đến hậu quả về sau.

Cũng vì không có trách nhiệm mà đàn ông thế này không khi nào cho phụ nữ một tương lai rõ ràng. Từ đó mà không ngần ngại tổn thương hay lừa dối phụ nữ. Vì anh ta chỉ quan tâm đến cảm xúc mình có được, sự hứng thú từ những mối tình chớp nhoáng.

Một đứa trẻ to xác

Đàn ông trăng hoa luôn là một đứa trẻ to xác. Anh ta muốn có gì thì thế nào cũng phải có cho được, dù phải giành giật hay thủ đoạn thế nào. Ở họ là bản chất rất hiếu thắng, thích có bằng được trái tim một cô nàng kiêu kì khó cưa cẩm. Nhưng khi có rồi, chưa chắc đã trân trọng. Cũng như trẻ con, dễ thích rồi cũng sẽ dễ quên, và một khi quên rồi sẽ không vấn vương chút gì. Và một lần nữa, cũng như trẻ con, sẽ chẳng buồn lâu khi không còn thứ gì đó, rồi lại vui chơi tiếp không nghĩ suy.

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