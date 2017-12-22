Đàn bà từng trải không sợ bắt đầu, chỉ sợ chọn sai. Đàn bà từng trải không sợ chia ly, chỉ sợ phí phạm. Yêu đúng người không bằng chọn đúng lúc. Lấy đúng người không bằng giữ đúng cách.

Đàn bà từng trải, không lên giường với kẻ không yêu, không yêu kẻ không chung đường. Họ không đến với đàn ông vì hiếm hoi chút hơi ấm xác thân. Họ cũng không cần một người ngược đường chỉ ghé qua rong chơi. Đàn bà từng trải có thể không yêu nhưng một khi yêu thì phải cho ra yêu. Họ biết mình không còn đủ dư thừa tình cảm, vì vậy càng không thể phung phí. Họ không đến với đàn ông vì vài bộ đồ thiếu vải, càng không nhìn vào túi tiền của đàn ông mà chọn lựa. Vì họ hiểu, người ta đến với nhau vì điều gì thì sẽ rời bỏ nhau vì điều đó. Họ chọn yêu chính là vì yêu, họ chọn ra đi cũng là vì không còn đủ nhớ thương. Đàn bà từng trải không buộc mình phải mạnh mẽ. Vì họ hiểu, với đàn bà, mạnh mẽ là một gánh nặng. Họ không bắt mình phải vui thú vui thiên hạ. Họ cũng không để mình buồn những điều vặt vãnh. Họ vui niềm vui nho nhỏ, họ có buồn cũng là vu vơ không nghĩ suy. Đàn bà từng trải, biết chọn vui lọc buồn, biết nhẹ lòng bớt dạ, biết đời này vui buồn cũng như bèo dạt mây trôi. Chuyện gì rồi cũng qua hết thảy, cũng là đừng nên nặng lòng bất cứ điều gì. Họ bình thản sống, từ tốn mà buồn vui vừa đủ. Không kì kèo, chật vật không ép mình phải thế này hay thế kia. Vì họ hiểu, bản thân ổn yên mới là cần nhất.

Họ chọn yêu chính là vì yêu, họ chọn ra đi cũng là vì không còn đủ nhớ thương - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà từng trải biết cho đi, nhận lại cùng ngưỡng với trái tim mình. Họ không cho ai quá nhiều, càng không nhận lại của ai quá đầy. Họ cho đủ, nhận vừa, cùng ngưỡng với trái tim của mình. Đơn giản vì đã từng biết đau, cũng hiểu rõ tim mình yếu ớt thế nào, nên càng phải đong đếm vừa vặn. Họ biết cho đi nhiều chính là cho người ta quyền làm mình đau, nhận quá nhiều mấy khi lại khiến kẻ khác đau. Vui thì cho người một ít, buồn thì nhận của người đôi chút. Không phụ thuộc ai, không cho ai ràng buộc. Đàn bà từng trải không giỏi khoe khoang, chỉ thích im lìm. Họ không muốn nói về chuyện cũ đã qua, vì không còn vương vấn nên không còn gì để nói. Giữa những ồn ào vội vã, đàn bà từng trải chính là người từ tốn lắng nghe bất cứ điều gì, kiên nhẫn thấu hiểu mọi lời lẽ. Dù đó là những câu chuyện hợp tan không đầu không cuối, hay bao chuyện đời lưng chừng vội vã, họ đều muốn nghe hết thảy. Đơn giản vì họ hiểu, ở đời này ai cũng cần một người để lắng nghe.

Đàn bà từng trải vui cười đủ, buồn ít khóc. Đàn bà từng trải biết cười sao cho đủ, khóc sao cho vừa. Họ biết niềm vui nào cũng không lâu, nỗi buồn nào cũng không dai dẳng. Không hận thù, không sân si, không phiền não, cũng không bộn bề. Cười được thì cứ cười, muốn khóc cũng phải đáng. Đời nào rồi cũng qua, nằm dưới 5 tấc đất sâu rồi giận hờn sân si cũng có còn nổi nữa đâu? Đời nào rồi cũng qua, nằm dưới 5 tấc đất sâu rồi giận hờn sân si cũng có còn nổi nữa đâu? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà từng trải, nhu mì hơn với những hợp tan ở đời. Người đến không quá hồ hở, kẻ đi thế nào cũng không níu kéo. Đàn bà từng trải luôn hiểu, hợp tan ở đời chóng đến chóng đi, khó cưỡng cầu, càng không đủ sức quản nổi. Thế thì kẻ đến cứ đến, người đi cũng vẫn cứ đi, bình thản một lời chào, từ tốn một cái vẫy tay. Đàn bà từng trải không sợ bắt đầu, chỉ sợ chọn sai. Đàn bà từng trải không sợ chia ly, chỉ sợ phí phạm. Yêu đúng người không bằng chọn đúng lúc. Lấy đúng người không bằng giữ đúng cách. Họ không trách cho nhân duyên, họ vốn trách mình học chưa đủ. Với đàn bà từng trải chia ly luôn là những trải nghiệm họ buộc phải học thật tốt. Đàn bà từng trải, già dặn có, ngây thơ cũng không thiếu, nhưng dư dả từ tốn, đủ đầy trưởng thành, bình tĩnh mà sống kiêu hãnh…

Lý do đàn ông có thề thốt yêu đương với nhân tình thế nào cũng không dám bỏ vợ Theo các chuyên gia tâm lý, đây là 5 lý do khiến đàn ông ngoại tình dù có yêu chiều nhân tình thế nào cũng không dại bỏ vợ tào khang bao năm cùng mình.

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