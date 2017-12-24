Những câu thần chú giúp hôn nhân lúc nào cũng như vợ chồng son

Đàn ông nào cũng muốn sự cổ vũ, động viên của vợ mình. Dù có gặp va vấp, thất bại thế nào, họ đều muốn nghe một lời ủng hộ từ vợ mình. Một câu “Cố lên anh!” của vợ cũng giúp chồng lấy lại tinh thần phần nào. Điều đàn ông cần những lúc khó khăn, chính là biết bên mình luôn có một chỗ dựa tinh thần vững vàng.

Vợ chồng có con rồi hay bận rộn thế nào, cũng nên dành thời gian du lịch, hẹn hò cùng nhau. Hôn nhân luôn có sức bào mòn những lãng mạn, tình cảm vợ chồng. Dần dà, những bộn bề trách nhiệm, vội vàng cơm áo gạo tiền sẽ dễ khiến chúng ta quên những phút giây lãng mạn mình từng có. Đừng khiến những thói quen quá sức quen thuộc sẽ dần tạo nên sự dửng dưng giữa vợ chồng. Hãy dành thời gian cuối tuần cho nhau, dắt nhau đi đâu đó, trốn con cái, trốn cả những bộn bề của hôn nhân đôi chút. Ở những nơi mới mẻ, không phải lo toan gì khác, chỉ bên nhau bình yên, yêu thương không điều kiện, vợ chồng sẽ tìm lại cả hai ngày trước. Hãy cho những cái nắm tay, vài cái ôm ấm áp để thấy mình còn muốn bên nhau dài lâu. Từ đó mà hiểu hôn nhân cũng cần những khoảng lặng để nhớ mình từng yêu nhau thế nào. Và một điều chắc chắn rằng khi trở về sau những chuyến đi, vợ chồng sẽ càng gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn.

Và kết quả từ những nghiên cứu về hôn nhân cho rằng sự ủng hộ, động viên ở vợ chồng luôn là chất kéo đầy sức gắn kết giúp tình yêu và hôn nhân ngày một lâu dài và bền vững về sau.

"Cảm ơn anh!"

Lời cảm ơn luôn cần thiết trong hôn nhân. Dù rằng đối phương là vợ chồng của ta, bên ta mỗi ngày, giúp ta mọi việc như một điều hiển nhiên. Nhưng một thực tế chứng minh rằng những cặp vợ chồng hạnh phúc lâu năm luôn dành cho nhau sự trân trọng dù là nhỏ nhất. Từ việc chồng sửa giúp vợ cái máy tính hư, đến bữa cơm đầy món ngon vợ nấu…hết thảy đều là lời cảm ơn chân thành nhất. Vì họ luôn hiểu, cảm ơn không chỉ là sự công nhận mà còn là bày tỏ sự biết ơn vì nửa kia đã cố gắng vì mình mà nỗ lực.

Không những vậy, lời cảm ơn còn giúp nửa kia cảm thấy vui vẻ và tự hào vì có thể giúp đỡ gia đình. Theo nhiều nghiên cứu, từ ngử luôn có sức tác động nhiều đến tâm trạng, khiến vợ chồng dễ dàng ấn tượng và cảm kích hơn.

Cảm ơn anh! - Ảnh minh họa

"Anh là tuyệt nhất!"

Đàn ông nào cũng thích được khen ngợi, đặc biệt là từ người vợ của mình. Họ luôn rất tự hào vì điều đó, vì rõ ràng đó là sự chứng nhận họ là trụ cột giỏi giang trong gia đình. Dù vậy, nhiều người vợ lại hay than phiền hơn là khen ngợi chồng mình. Nhưng hãy nhớ, ai cũng có khuyết định, quan trọng là hãy nhìn vào những điều bạn đời đã làm vì bạn, cố gắng vì bạn. Dù đó là những việc làm rất bình thường như lau bát, trông con, sửa vài đồ lặt vặt trong nhà…thì cũng đừng tiếc lời khen dành cho họ. Vì đó là chồng bạn, người sẵn sàng bảo vệ gia đình, và anh ấy xứng đáng vì những lời khen như thế!

"Rồi sẽ ổn hết, mình sẽ cùng nhau đi qua hết thảy"

Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những cặp đôi hạnh phúc lâu năm thường xưng "chúng ta" trong những cuộc trò chuyện hay tranh cãi. Đơn giản vì đây cách để dù trong hoàn cảnh nào cả hai đều biết mình không một mình và đều phải là cả hai cùng giải quyết vấn đề. Cuộc sống này khó khăn nhiều lắm, cũng sẽ có lúc vợ chồng không còn đủ vững vàng cho những sống gió. Lúc đó, hãy nói một câu "chúng ta rồi sẽ ổn", vì chuyện gì cũng sẽ qua, cả hai sẽ cùng nhau đi qua hết thảy.

Luôn duy trì sự thân mật, mới mẻ và đam mê từ ngoài đến trong phòng ngủ

Với vợ chồng, thân mật gần gũi luôn là điều cần thiết, thậm chí là quan trọng nhất. Hãy luôn để không gian từ ngoài đến phòng ngủ luôn ấm cúng, ấm cúng và thoải mái nhất. Để dù bất cứ đâu thì cả bạn và chồng cũng có cảm giác gắn kết, đầy đam mê và thân mật. Nên nhớ, tình dục và gần gũi là là chất keo hàn gắn và nuôi dưỡng hôn nhân tốt nhất.