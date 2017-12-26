9 mong muốn phụ nữ nào cũng ấp ủ nhưng lại ngại nói với chồng

Phụ nữ phần lớn thường nhân nhượng vì chồng. Đôi khi đó là điều họ thích, rất thích nhưng vì chồng không muốn, họ cũng không đòi hỏi. Nhưng đã là chồng, thật lòng yêu thương vợ thì nên quan tâm đến vợ nhiều hơn. Lắm lúc, chỉ là bất ngờ mua cặp vé xem bộ phim cô ấy mong chờ, hay dành buổi tối nào đó rảnh rỗi ở nhà cùng vợ xem một đĩa phim cô ấy thích thì cũng khiến vợ cười cả ngày. Hạnh phúc của phụ nữ thật sự rất đơn giản, chính là cảm giác được nhớ đến và trân quý.

Phụ nữ luôn thấy hạnh phúc khi người đàn ông của mình quan tâm đến những điều họ yêu thích, mong chờ. Khi được chồng quan tâm đến những nguyện vọng, điều khiến mình hạnh phúc, phụ nữ luôn thấy rõ vị trí của mình trong mắt đối phương. Đó không còn là nghĩa vụ làm chồng, mà còn là yêu thương, chiều chuộng và trân trọng.

Niềm vui của phụ nữ có gia đình đôi khi không hẳn là quần áo đẹp, trang sức hay mỹ phẩm đắt tiền. Một phần thế giới của phụ nữ là nơi nhà bếp, niềm vui của họ cũng là từ việc nấu nướng cho chồng con những bữa ăn ngon. Và nếu chồng tinh ý yêu thương vợ sẽ luôn thấy vợ cần một bộ dao mới, hay chiếc máy xay thịt tiện lợi hơn, hay vài khăn lâu, bộ muỗng nĩa xinh đẹp hơn. Chỉ cần thế này thôi, vợ nào cũng thấy vợ bếp núc trở nên vui vẻ hơn, cũng đầy hào hứng khi nấu cho gia đình những bữa thơm phức ngon lành hơn.

Phụ nữ yêu bằng tai, luôn luôn là vậy. Đôi khi, vài câu gọi “em yêu” hay “vợ yêu” cũng khiến họ vui vẻ hẳn lên. Làm chồng, việc gọi vài câu ngọt ngào thế này cũng đâu khó, phải không?

4. Lá thư tình

Phụ nữ nào, dù có lý trí ra sao cũng không khỏi rung động bởi những bức thư tình do chính người đàn ông của mình viết. Dù rằng đó chỉ là một tấm giấy note nhỏ bé với vài dòng chữ thương hay cảm ơn vợ, hay một email trải lòng giúp chồng những tình cảm dành cho vợ, cũng đủ khiến phụ nữ hạnh phúc không thôi. Thật ra, người vợ nào cũng cần vài hành động lãng mạn như thế của chồng để có thêm sức mạnh làm vợ, làm mẹ.

Thật ra, người vợ nào cũng cần vài hành động lãng mạn như thế của chồng để có thêm sức mạnh làm vợ, làm mẹ - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn xem xét nhà cửa trước khi ngủ

Phụ nữ thường dễ có cảm giác bất an hơn đàn ông rất nhiều. Đôi khi vài tiếng động lạ giữa đêm cũng đủ khiến họ cả đêm trằn trọc. Những lúc như thế, điều họ cần không phải là cái ôm an ủi ,hay bộ dạng bực dọc của chồng mà là mong muốn người đàn ông của mình có thể thức dậy kiểm tra đôi chút nhà cửa.

6. Cảm thấy mình xinh đẹp

Vợ thường không năn nỉ hay yêu cầu chồng khen mình xinh đẹp. Nhưng hãy nhớ, những lời khen của chồng luôn giúp vợ tự tin và vui vẻ hơn rất nhiều. Đơn giản vì với phụ nữ, lời người khác nói vốn không quan trọng bằng những gì chồng nói. Và cô ấy luôn muốn giữ sức hấp dẫn của mình với chồng. Do đó, chồng nên là người tạo cho vợ cảm giác tự tin, vui vẻ bằng những lời khen và vài hành động lãng mạn mỗi ngày.

7. Chồng để gọn đồ bẩn của mình gọn gàng

Thật ra, việc dọn dẹp đồ bẩn của chồng, phụ nữ vốn không nề hà. Nhưng nếu các ông chồng xem điều này là hiển nhiên, tùy tiện vứt đồ không gọn gàng, sẽ càng khiến vợ thêm mỏi mệt. Vợ sẽ vô cùng cảm kích nếu chồng có thể để gọn đồ bẩn để mỗi ngày vợ thấy nhẹ nhàng hơn. Đây không chỉ là sự chia sẻ với vợ, mà còn thể hiện trách nhiệm làm chồng của đàn ông trong gia đình.

8. Yêu thương con cái

Phụ nữ nào cũng mong chồng có thể yêu thương con và làm tròn trách nhiệm người cha. Họ luôn thấy hạnh phúc khi chồng hết lòng thương yêu con.

9. Biết những bí mật của chồng

Phụ nữ luôn muốn thấu hiểu hết những bí mật của chồng, dù là những điều tồi tệ thế nào. Đơn giản vì họ muốn chồng có đủ sự tin tưởng và thấu hiểu để chia sẻ với họ.