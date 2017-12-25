Dấu hiệu ‘vạch trần’ đàn ông gia trưởng, sống ích kỷ chỉ làm khổ phụ nữ

Nếu đang xem xét liệu người đàn ông mình chọn có lối sống gia trưởng hay ích kỷ không thì hãy xem thử những dấu hiệu sau đây nhé!

Đàn ông là phái mạnh, thường là người đưa ra nhiều quyết định có tính quan trọng trong gia đình. Và nhiều người lại nghĩ, đàn ông vì vậy mà cần gia trưởng, bảo thủ thì mới mong làm đại sự. Nhưng khi đã là phụ nữ thì nên hiểu, cưới và sống cùng một người đàn ông gia trưởng vốn không hề dễ dàng. Vì vậy, nếu đang xem xét liệu người đàn ông mình chọn có lối sống gia trưởng hay ích kỷ không thì hãy xem thử những dấu hiệu sau đây nhé! Luôn hỏi bạn đang ở đâu, làm gì, với ai? Đừng chỉ nghĩ đây là những câu nói hỏi han quan tâm vì yêu thương bạn. Nếu những câu hỏi này xuất hiện quá thường xuyên như một sự tra khảo thì phải hiểu rằng anh ấy đang muốn quản lý cuộc sống của bạn. Hết thảy những gì bạn đang làm gặp ai, thậm chí là ăn mặc ra sao, ăn uống thế nào anh ấy đều muốn biết hết. Đây luôn là dấu hiệu vạch trần đàn ông gia trưởng rõ ràng nhất. Và cứ hãy tưởng tượng đi, nếu lấy anh ấy, bạn làm gì cũng phải báo cáo, cuộc sống lúc nào cũng phải nghe theo ý anh ấy thì liệu bạn có chịu đựng được không. Bạn nên nhớ, tự do là quan trọng nhất, càng bị gò bó sẽ càng khiến bạn sống khó khăn hơn bao giờ hết.

Bạn nên nhớ, tự do là quan trọng nhất, càng bị gò bó sẽ càng khiến bạn sống khó khăn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet Ghen tuông quá đáng Ghen tuông là gia vị cần thiết cho tình yêu. Nhưng ghen tuông quá đà, vô lý sẽ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Nhưng ngay cả với những lời nói đùa giỡn với đàn ông khác cũng đủ khiến anh ấy ghen tới “long trời lở đất” thì bạn nên xem xét lại. Đừng nghĩ vì quá yêu bạn mà ghen mù quáng không nghĩ suy. Thật ra, thói ghen tuông thế này chỉ có ở đàn ông gia trưởng và ích kỷ. Không hẳn vì anh ta yêu bạn, mà là anh ta không muốn bạn giao thiệp với ai, giữ khư khư bạn cho riêng mình. Nên nhớ, trong tình yêu có chiếm hữu nhưng vẫn phải có sự tôn trọng tự do của mỗi người. Anh ấy kiểm soát bạn thái quá chính là đang không tôn trọng bạn. Mẫu đàn ông thế này vốn dĩ chỉ khiến vợ mình sau này khổ sở. Quản lý tin nhắn, điện thoại, facebook mọi lúc mọi nơi Đừng quá bình thản khi anh ấy luôn muốn quản hết tin nhắn, điện thoại và facebook mọi lúc có thể. Đây là thói quen của đàn ông gia trưởng khi yêu. Họ sẽ hỏi tin nhắn này là của ai, người nào gọi cho bạn, hay tại sao lại kết bạn facebook zalo với kẻ khác. Và nếu có lúc bạn nhắn tin có chút thân thiết với người khác phái, thì bạn sẽ không thể yên ổn với anh ấy. Tỉnh táo chút nhé, nếu người đàn ông của bạn có dấu hiệu này, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và xem xét xem liệu anh ấy có thể sửa đổi được không.

Sống có nguyên tắc nhưng dễ nổi giận, nóng tính Đàn ông gia trưởng thường sống rất ngăn nắp, nề nếp, nguyên tắc rạch ròi, nhưng lại dễ nổi giận, khó kiềm chế nóng tính. Họ luôn muốn làm theo ý mình, không quan tâm chuyện người khác. Một khi bạn muốn nói chuyện rõ ràng phải trái với họ, họ chắc chắn sẽ rất khó chịu, và nổi nóng ngay lập tức. Luôn nghĩ chỉ có mình đúng Với đàn ông gia trưởng, họ luôn luôn đúng. Trong mọi trường hợp, dù họ sai rành rành, bạn cố giải thích thế nào thì họ vẫn khăng khăng cố chấp. Và nếu bị phản đối quá quyết liệt, họ còn có thể nói những câu nặng nề khiến bạn đau lòng. Ở bên một người thế này, bạn chỉ có thể nhất nhất làm theo lời họ. Luôn đổ trách nhiệm cho bạn Đàn ông gia trưởng luôn không thích nhận lấy lỗi lầm hay trách nhiệm. Dù là anh ấy sai hay có lỗi thì chắc chắn vẫn luôn muốn bạn xin lỗi. Nếu đang yêu một người thế này, bạn nên xem xét lại lựa chọn của mình. Không tôn trọng bạn Đàn ông thế này thường muốn quyết định mọi thứ, kể cả cuộc sống của bạn. Họ muốn bạn ra ngoài phải ăn mặc thế nào, trang điểm ra sao, ăn uống đi đứng sao cho đúng… Và khi bạn muốn làm điều gì đó mà bạn muốn, thì đừng mong có thể vì anh ấy sẽ không cho phép. Nếu bạn muốn người này làm chồng thì nên thử nghĩ về một tương lai bạn phải sống một cuộc đời mình không hề mong muốn. Phải nhớ, trong mọi mối quan hệ, không có sự tôn trọng thì mãi mãi không bền lâu được. Phải nhớ, trong mọi mối quan hệ, không có sự tôn trọng thì mãi mãi không bền lâu được - Ảnh minh họa: Internet Luôn muốn gánh vác hết tài chính trong gia đình Tiền bạc luôn thể hiện sức mạnh của đàn ông. Đàn ông gia trưởng muốn quản lý người khác thì nhất định sẽ đòi gánh vác hết tài chính gia đình. Từ đây, họ mới có quyền can thiệp vào cuộc sống của bạn. Vì vậy, đừng thấy hạnh phúc khi người đàn ông của bạn muốn quản hết tiền bạc trong nhà, vì đây là dấu hiệu của đàn ông gia trưởng! Hay nghi ngờ Anh ấy luôn nghi ngờ bạn, ngay cả khi bạn rất chung thủy. Lắm lúc, vì quá ghen tuông mà sinh nghi ngờ, luôn trong trạng thái “vạch lá tìm sâu”. Và dù có yêu anh ấy thế nào, nghe lời ra sao thì cũng không thể khiến anh ấy tin bạn được. Nếu có lúc, bạn lỡ phạm một lỗi nhỏ cũng đủ khiến anh ấy dùng lời lẽ không hay trừng phạt bạn. Bạn nên nhớ, tình yêu không thể sống nổi trong nghi ngờ. Và bạn cũng không thể sống cùng một người đàn ông không có lòng tin cả đời này.

Giải mã căn bệnh thời đại mang tên ‘chán chồng’ Đừng chỉ nghĩ đàn bà chán chồng vì đổi thay hay cám dỗ, hãy thử tìm hiểu những nguyên do khởi nguồn cho căn bệnh thời đại mang tên “chán chồng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-hieu-vach-tran-dan-ong-gia-truong-song-ich-ky-chi-lam-kho-phu-nu-263784.html