Phụ nữ giữ khư khư 6 điều này thì sớm muộn đàn ông cũng bỏ theo người khác

Đàn ông và phụ nữ vốn rất khác nhau. Phụ nữ thường nhạy cảm và sâu sắc. Đàn ông có nhạy cảm cũng rất ít. Phụ nữ cũng vì vậy mà dễ dàng giải quyết những càm xúc không đầu không cuối của mình. Đàn ông lại không giỏi làm việc này, đàn ông dù sao vẫn là một trong những cá thể có phần khô khan của thế giới. Vì vậy mà họ rất sợ những cô nàng quá nhạy cảm hay đa sầu đa cảm, chính là sợ không thể thu xếp êm xuôi mọi chuyện.

Bản chất đàn ông là chinh phục. Họ luôn muốn cố gắng có điều họ chưa có được. Chuyện trinh tiết với nhiều người phụ nữ đều trở nên đơn giản hơn khi họ gặp được người họ thật sự yêu thương. Nhưng thực ra trong nhiều trường hợp, đừng dễ dàng cho đi hoặc cho đi quá sớm chỉ vì bạn yêu họ quá nhiều. Với đàn ông, tình dục không chứa đựng hàm ý tình yêu nhiều như phụ nữ. Đàn ông xem tình dục là nhu cầu, đến với nhau vì tình yêu ít nhưng nhu cầu thỏa mãn thì nhiều. Với không ít đàn ông, lên giường được với người phụ nữ họ cưa cẩm chính là không còn gì để khám phá. Phụ nữ nên hiểu, đàn ông càng bị cự tuyệt, càng khao khát và trân trọng hơn. Những gì càng bỏ nhiều công sức và nỗ lực, đàn ông càng quý giá và luôn muốn có được nhiều hơn. Vì vậy, đừng dễ dàng cho đàn ông bất cứ điều gì, nhất là thể xác.

Phần lớn đàn ông luôn cảm thấy cần phải bảo bọc và dỗ dành phụ nữ khi họ rơi nước mắt, nhưng nếu chuyện này lặp lại quá nhiều lần sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Dần dần, từ thấy hiểu sẻ chia, đàn ông sẽ chỉ còn mỏi mệt và chán chường.

Đàn ông luôn sợ quen phải một người phụ nữ nhạy cảm với cả những điều vặt vãnh nhất. Cô ấy có thể vì chuyện không có gì mà khóc lóc, thậm chí là nổi giận vô lý. Thậm chí ngay cả khi cô nàng giỏi giang và vô cùng xinh đẹp nhưng lại quá yếu ớt, dễ dàng ủy mị đòi hỏi quan tâm quá nhiều ở đàn ông cũng đủ khiến anh ấy bỏ theo người khác.

Quản lý quá chặt

Với đàn ông, tự do là điều không thể thiếu. Ngay cả khi lấy vợ rồi thì tự do vẫn là điều đàn ông giữ lại chút ít cho mình. Do đó, phụ nữ dại chính là cố gắng quản lý hết mọi điều trong cuộc sống của đàn ông. Dù nhiều phụ nữ nghĩ rằng, giữ đàn ông là phải kiểm soát hết mọi thứ từ điện thoại, tin nhắn, thời gian biểu, thậm chí là bạn bè đồng nghiệp của đàn ông. Nhưng phụ nữ nên hiểu, đàn ông luôn như một đứa trẻ to xác, bạn càng cấm, họ càng vùng vẫy, rồi sẽ có lúc bỏ chạy. Đàn ông muốn lừa dối bạn, thiếu gì cách, đàn ông bỏ chạy rồi, bạn cũng đừng hòng đuổi theo kịp. Vì vậy, phải nhớ, đàn ông tốt không cần bạn quản. Họ yêu bạn, họ sẽ có cách để bạn yên tâm. Và điều bạn có thể làm là tin tưởng họ vừa đủ, nắm vừa, giữ lỏng khi cần. Giữ mà như không giữ mới khiến đàn ông đi đâu cũng nhất quyết về, nhớ nhé!

Không còn sự ngưỡng mộ, ngợi khen

Ai cũng thích được khen. Và với đàn ông, sự ngưỡng mộ từ người phụ nữ họ yêu đôi khi còn là lòng tự trọng. Đến một khi họ thấy mình không còn sự ngưỡng mộ này, họ sẽ muốn ra đi. Nếu lúc đầu khi bên nhau, bạn luôn khen ngợi những tài lẻ thú vị cùng hiểu biết sâu rộng của anh ấy nhưng mọi thứ dần không còn khi thời gian trôi qua. Hay bạn đã từng ở bên khen anh ấy làm tốt rồi, vậy mà giờ lại hầu như quên đi. Thật ra, bạn nên nhớ, tán thưởng cũng là cách để duy trình tình yêu ở đàn ông. Với đàn ông, tệ nhất chính là không thể giữ hình ảnh ngưỡng mộ của mình trong lòng người yêu, hay vợ. Vì vậy, đừng tiếc lời khen khi đó không chỉ là động lực mà còn là cảm giác được ghi nhận, ngưỡng mộ ở đàn ông.

Đừng tiếc lời khen khi đó không chỉ là động lực mà còn là cảm giác được ghi nhận, ngưỡng mộ ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Sự nhàm chán

Nhiều cặp đôi hay vợ chồng ở bên nhau lâu năm, sự bền vững không ít người mong muốn lại trở thành một thói quen không còn mới mẻ. Nhưng nên nhớ, ai cũng khao khát những điều mới mẻ. Chỉ là, đàn ông thường nhạy cảm với sự chán nản, họ sẽ là người dễ đổi thay trước phụ nữ vì cũ kỹ cảm xúc. Nếu có thể, hãy cố gắng tạo những hồi ức và cảm giác mới mẻ cùng nhau. Tình yêu không thể tồn tại như một điều hiển nhiên, nó cần vun đắp, cần làm mới, cần cả giữ gìn và kiểm soát. Vì vậy, đừng lơ là.

Không biết chăm sóc bản thân

Với phụ nữ, nhan sắc là vũ khí phải mài giũa mỗi ngày. Dù bạn một mình, có bạn trai, hay đã có chồng rồi thì vẫn phải nhớ, bạn đẹp vì chính bạn. Đừng nghĩ có chồng rồi thì không cần phải chải chuốt giữ gìn nhan sắc nữa. Phụ nữ đẹp để kiêu hãnh với chính mình, còn là để giữ chồng. Đừng mỗi ngày chỉ biết lo cho chồng, nghĩ cho con, đến khi chồng bỏ đi, mới kịp nhìn mình trong gương đã xơ xác nhường nào.

Đàn ông, có thế nào vẫn thích những điều xinh đẹp. Họ trọng nghĩa cũng có nhưng đừng khiến mình trở nên quá tệ đến mức khiến họ phải lung lay trước những thứ hào nhoáng nhất. Biết yêu thương, chăm sóc chính mình cũng là đang giữ trái tim đàn ông.