Phụ nữ giữ khư khư 6 điều này thì sớm muộn đàn ông cũng bỏ theo người khác

Quản lý quá chặt

Với đàn ông, tự do là điều không thể thiếu. Ngay cả khi lấy vợ rồi thì tự do vẫn là điều đàn ông giữ lại chút ít cho mình. Do đó, phụ nữ dại chính là cố gắng quản lý hết mọi điều trong cuộc sống của đàn ông. Dù nhiều phụ nữ nghĩ rằng, giữ đàn ông là phải kiểm soát hết mọi thứ từ điện thoại, tin nhắn, thời gian biểu, thậm chí là bạn bè đồng nghiệp của đàn ông. Nhưng phụ nữ nên hiểu, đàn ông luôn như một đứa trẻ to xác, bạn càng cấm, họ càng vùng vẫy, rồi sẽ có lúc bỏ chạy. Đàn ông muốn lừa dối bạn, thiếu gì cách, đàn ông bỏ chạy rồi, bạn cũng đừng hòng đuổi theo kịp. Vì vậy, phải nhớ, đàn ông tốt không cần bạn quản. Họ yêu bạn, họ sẽ có cách để bạn yên tâm. Và điều bạn có thể làm là tin tưởng họ vừa đủ, nắm vừa, giữ lỏng khi cần. Giữ mà như không giữ mới khiến đàn ông đi đâu cũng nhất quyết về, nhớ nhé!

Không còn sự ngưỡng mộ, ngợi khen

Ai cũng thích được khen. Và với đàn ông, sự ngưỡng mộ từ người phụ nữ họ yêu đôi khi còn là lòng tự trọng. Đến một khi họ thấy mình không còn sự ngưỡng mộ này, họ sẽ muốn ra đi. Nếu lúc đầu khi bên nhau, bạn luôn khen ngợi những tài lẻ thú vị cùng hiểu biết sâu rộng của anh ấy nhưng mọi thứ dần không còn khi thời gian trôi qua. Hay bạn đã từng ở bên khen anh ấy làm tốt rồi, vậy mà giờ lại hầu như quên đi. Thật ra, bạn nên nhớ, tán thưởng cũng là cách để duy trình tình yêu ở đàn ông. Với đàn ông, tệ nhất chính là không thể giữ hình ảnh ngưỡng mộ của mình trong lòng người yêu, hay vợ. Vì vậy, đừng tiếc lời khen khi đó không chỉ là động lực mà còn là cảm giác được ghi nhận, ngưỡng mộ ở đàn ông.

Đừng tiếc lời khen khi đó không chỉ là động lực mà còn là cảm giác được ghi nhận, ngưỡng mộ ở đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Sự nhàm chán

Nhiều cặp đôi hay vợ chồng ở bên nhau lâu năm, sự bền vững không ít người mong muốn lại trở thành một thói quen không còn mới mẻ. Nhưng nên nhớ, ai cũng khao khát những điều mới mẻ. Chỉ là, đàn ông thường nhạy cảm với sự chán nản, họ sẽ là người dễ đổi thay trước phụ nữ vì cũ kỹ cảm xúc. Nếu có thể, hãy cố gắng tạo những hồi ức và cảm giác mới mẻ cùng nhau. Tình yêu không thể tồn tại như một điều hiển nhiên, nó cần vun đắp, cần làm mới, cần cả giữ gìn và kiểm soát. Vì vậy, đừng lơ là.

Không biết chăm sóc bản thân

Với phụ nữ, nhan sắc là vũ khí phải mài giũa mỗi ngày. Dù bạn một mình, có bạn trai, hay đã có chồng rồi thì vẫn phải nhớ, bạn đẹp vì chính bạn. Đừng nghĩ có chồng rồi thì không cần phải chải chuốt giữ gìn nhan sắc nữa. Phụ nữ đẹp để kiêu hãnh với chính mình, còn là để giữ chồng. Đừng mỗi ngày chỉ biết lo cho chồng, nghĩ cho con, đến khi chồng bỏ đi, mới kịp nhìn mình trong gương đã xơ xác nhường nào.

Đàn ông, có thế nào vẫn thích những điều xinh đẹp. Họ trọng nghĩa cũng có nhưng đừng khiến mình trở nên quá tệ đến mức khiến họ phải lung lay trước những thứ hào nhoáng nhất. Biết yêu thương, chăm sóc chính mình cũng là đang giữ trái tim đàn ông.