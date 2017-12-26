Sau mỗi đổ vỡ, đây là 24 điều khắc cốt ghi tâm phụ nữ nào cũng phải nhận ra

Phụ nữ yêu 26/12/2017 06:30

Đời này, đừng trọng ai tới mức nghĩ rằng mình không bỏ được. Cũng đừng mang đức hy sinh làm tiền đề của khổ đau. Phải nhớ, người nào yêu nhiều người đó thiệt, kẻ nào giỏi tha thứ, kẻ đó thua.

1. Đừng tin một lời đàn ông phản bội nói rằng họ bị lừa. Họ không phải con nít, càng không ngu dại. Rõ ràng đó là khi phần dưới đũng quần của họ vốn rất thành thật khi không cưỡng nổi cám dỗ.

2. Đàn ông khi đã cạn tình thì nước mắt của phụ nữ chính là thứ phiền nhiễu nhất.

3. Đàn bà ghen tuông, đàn bà mệt. Tình yêu quá nhiều sân si, tình yêu không sống nổi.

4. Vốn không có đàn ông bận tới mức không có thời gian cho người phụ nữ của mình. Chỉ có đàn ông không yêu, nên không có thời gian. Chỉ có đàn ông không rảnh trở về nhà, vì bận ở bên một quan tâm khác.

5. Đàn ông giỏi nói dối thì sẽ giỏi ngoại tình.

Sau mỗi đổ vỡ, đây là 24 điều khắc cốt ghi tâm phụ nữ nào cũng phải nhận ra - Ảnh 1
Đàn ông giỏi nói dối thì sẽ giỏi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

6. Cãi vã cũng cần có nguyên tắc. Đối phương càng dữ dằn, mình phải càng nhẹ nhàng. Đối phương im lặng rồi thì mình cũng đừng nói.

7. Đừng quản đàn ông. Gọi không nghe, đừng gọi nữa. Nhắn không được trả lời cũng đừng nhắn tiếp. Nếu họ để tâm, họ sẽ để mình chờ. Nếu họ còn nhớ, họ sẽ không để mình lo. Đàn ông của mình vốn không cần quản.

8. Ghen tuông cũng cần lựa chọn đối tượng. Đừng tự làm khổ mình vì bạn gái thân, em kết nghĩa hay bất cứ người phụ nữ nào ở cạnh người đàn ông của mình. Nếu họ yêu bạn thật lòng, họ phải có cách khiến bạn an tâm. Còn không, bạn vốn không là gì với họ.

9. Tình cũ cũng như quá khứ của mỗi người, ai cũng phải có. Quan trọng là trong lòng người đàn ông của bạn, tình cũ đó liệu có phải chỉ là quá khứ hay không?

10. Đừng tra hỏi đàn ông về những chuyện đã cũ. Đó là vùng đất vốn dĩ bạn chỉ có thể bước vào nếu anh ấy tận tay giao cho bạn chiếc chìa khóa duy nhất.

11. Với đàn ông, tình yêu không phải là cả cuộc đời. Phải nhớ, phụ nữ cảm tính, còn đàn ông thì luôn lý trí.

12. Phụ nữ, nhất định đừng khiến mình ngu ngốc quá mức, cũng đừng quá tinh ranh lõi đời. Làm phụ nữ, vẫn là phải một mắt nhắm, một mắt mở. Lúc nào giả ngơ được thì phải thật, lúc nào cần khôn ngoan thì nhất định phải đúng.

14. Đời này, đừng trọng ai tới mức nghĩ rằng mình không bỏ được. Cũng đừng mang đức hy sinh làm tiền đề của khổ đau. Phải nhớ, người nào yêu nhiều người đó thiệt, kẻ nào giỏi tha thứ, kẻ đó thua.

 Phải nhớ, người nào yêu nhiều người đó thiệt, kẻ nào giỏi tha thứ, kẻ đó thua - Ảnh minh họa: Internet

15. Lời đàn ông nói yêu, nghe rồi cũng đừng nhớ. Tình yêu của con người, nhiều khi đến khi nằm dưới 5 tấc đất sâu mới rõ.

16. Đàn ông càng từng trải càng nhìn thấu tim gan đàn bà. Đừng nghĩ mình thông minh hơn họ mà giả vờ diễn trò. Cũng đừng nghĩ mình lý trí hơn họ mà bày bẫy yêu đương.

17. Lời đàn ông nói khi chia tay, đừng nhớ làm gì. Vì một khi bạn khắc cốt ghi tâm, bạn sẽ chỉ có thất vọng. Rằng anh ta thấy mình không xứng đáng với bạn, hay bạn cần một bờ vai khác tốt đẹp hơn. Và rồi chỉ vài ngày, anh ta lại bên một người khác. Hãy hiểu, đàn ông thay đổi chỉ vì họ tìm một thứ khác phù hợp hơn, chứ chẳng vì bạn quá tốt đẹp với anh ta.

18. Đàn ông vô tâm vốn dĩ là do họ đã có mối quan tâm khác hơn. Đừng ngụy biện, cũng đừng bao che làm gì.

19. Đời này, sỏi đá còn mòn mỏi với thời gian, huống hồ là lòng người nông cạn hợp tan. Vì vậy, đừng thất vọng.

20. Mọi thứ ở đời này, ngoài gia đình thì đều là phép thử. Do đó, đừng đau lòng.

21. Hạnh phúc của đời người không phải là đích đến, mà là thời khắc.

22. Lời đàn ông hứa, nghe cho vui, chứ đừng khắc lòng tạc dạ, đau đấy…

23. Hãy chấp nhận, điều gì cũng vậy, có khởi đầu rồi sẽ có kết thúc, duyên tàn phận hết chia ly chỉ là sớm muộn.

24. Đàn ông không là duy nhất, chỉ có tình yêu là cùng một khái niệm. Vì vậy, đừng nghĩ bản thân sẽ sống không nổi nếu một người đàn ông rời đi. Đàn bà, mạnh mẽ hơn ta nghĩ nhiều!

 

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