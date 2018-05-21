Đàn bà 30 sẽ chỉ sống thất bại khi không có được những điều này

1. Đàn bà 30 cần một ký ức về thời son trẻ đẹp đẽ để nhớ về. Đó có thể là mối tình đầu đẹp đẽ, cũng có thể là những năm tháng sống hết mình, yêu cuồng nhiệt, đắm say mãnh liệt. Đủ ngọt ngào để nhớ về, đủ hãnh diện để tự hào. Hiện tại vốn không cần quá khứ điểm tô, nhưng một quá khứ đẹp chính là lời khẳng định ta sẽ có thể sống đẹp sống tốt hơn.

Cuộc đời đàn bà khi bước sang 30 mới thật sự là bắt đầu, nở rộ son trẻ, đậm đà sắc sảo. Tuổi trẻ qua đi cùng những cuồng nhiệt non nớt, đàn bà 30 như khoác lên một chiếc áo mới, đằm thắm, bình thản nhưng cũng quyến rũ thu hút. Nhưng đàn bà ở ngưỡng 30, chỉ là sống thất bại nếu thiếu những điều này.

3. Đàn bà 30 nhất định phải có ít nhất một bộ quần áo đủ lộng lẫy, đủ quyến rũ để hẹn hò hay đi cùng chồng.

2. Đàn bà 30 phải mua vài món trang trí cho ngôi nhà của mình, mua những vật dụng có chút giá trị cho chính căn bếp của riêng mình.

4. Đàn bà 30, phải có cho mình một chiếc ví đựng tiền của chính mình, một cái vali đủ rộng để đi đến nơi mình muốn và một chiếc ô đẹp tự che mưa che nắng cho mình.

5. Đàn bà 30 phải có một tài khoản ngân hàng mà ngay cả chồng cũng không biết. Trong đó nhất định phải có một khoản tiền không xài tới, để phòng thân khi bất trắc, để nghĩ suy cho tương lai sau này.

Đàn bà 30, phải có cho mình một chiếc ví đựng tiền của chính mình, một cái vali đủ rộng để đi đến nơi mình muốn và một chiếc ô đẹp tự che mưa che nắng cho mình. - Ảnh minh họa: Internet

6. Đàn bà 30 phải có một hồ sơ xin việc đủ kinh nghiệm, từng trải và tự hào về những gì mình đã làm.

7. Đàn bà 30 phải có ít nhất một người bạn thân, người sẵn sàng chạy đến bên khi mình khóc, cũng có thể cười thả ga cùng mình khi mình vui.

8. Đàn bà 30, phải có một bộ tua vít tự mình sửa nhà cửa khi đàn ông không ở bên, một chiếc áo ren đen là vũ khí quyến rũ.

9. Đàn bà 30 hãy tự sắm cho mình một món đồ xa xỉ đến khó tin. Không hẳn vì nó đẹp, chỉ đơn giản vì mình thích và mình xứng đáng có được nó.

10. Đàn bà 30, dù đã trải qua chuyện gì, cũng phải tin mình xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

11. Đàn bà 30 nhất định phải có một bộ trang điểm hay chăm sóc da hằng ngày. Phải có những khóa tập thể dục và có một kế hoạch B cho mọi điều không hay xảy ra.

12. Đàn bà 30 phải có một công việc yêu thích, hay một đam mê để theo đuổi.

Đàn bà 30 phải có một công việc yêu thích, hay một đam mê để theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Và đàn bà 30 phải biết những điều này:

1. Yêu ai thì yêu, yêu thế nào thì yêu, đừng quên yêu chính mình

2. Phải biết cảm giác sinh con, có con và nuôi dạy con khôn lớn.

3. Thôi việc khi đã thôi đam mê, chia tay khi đã mỏi mệt và ly hôn khi đã quá khổ đau.

4. Biết nắm biết buông, cầm lên được thì bỏ xuống được.

5. Phải biết hôn khi muốn và không muốn.

6. Phải biết tên lãnh đạo của đất nước mình đang ở, tên người thân đã mất và tên những cửa hiệu làm đẹp, những cửa hàng quần áo đẹp.

7. Phải biết sống một mình dù chưa từng mong muốn điều đó.

8. Phải hiểu điều gì có thể thay đổi, ngoại trừ kích cỡ đôi chân, bộ ngực và cha mẹ của bạn.

9. Nên biết phải làm gì và không nên làm gì vì tiền.

10. Hãy hiểu 30, mới là bắt đầu cuộc đời, thế thì phải sống sao cho thật đáng…