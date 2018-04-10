Đàn bà 30: Không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng thuộc về nơi xứng đáng nhất

Phụ nữ yêu 10/04/2018 05:30

Đàn bà 30, xin đừng nghĩ mình là đóa hoa tàn. Dù không là đóa hoa rực rỡ nhất thì cũng hãy là đóa hoa người ta không thể không ngoái nhìn, không thể không hít hà hương thơm.

Chị bước sang hàng 30 tuổi, mà theo chị nói thì cái tuổi này ai mà chẳng ngại. Ngại nghe ai hỏi một câu, lấy chồng chưa. Ngại tiếng thở dài của cô dì chú bác, sao vẫn chưa chịu tay bế con bồng như chúng bạn. Rồi cũng lạ lùng mà mơ hồ ngần ngại tự hỏi, hay là cứ ở vậy, hay là nhất quyết phải lấy chồng cho có với thiên hạ?

Chị ngày trước là cô nàng xinh đẹp có tiếng, đàn ông theo cũng chẳng thiếu. Chị cũng yêu đương, cũng nồng nàn mộng tưởng xa xôi. Vậy mà lại lận đận, hợp hợp tan tan, kéo dài hết tháng năm tuổi trẻ, quay đi ngoảnh lại, cũng chỉ chị đừng ngắm mình trong gương… già đi mất rồi. Chị cười, phụ nữ đẹp hết thời cũng chỉ là phụ nữ truân chuyên, xót xa…

Hôm qua, chị lại lè nhè chút hơi say, nói với tôi về mối tình chị vừa kết thúc. Tình yêu của đàn bà 30 sao người ta lại xem như thứ nước lã nhạt thếch. Hay vì những son trẻ đã vơi cạn, người ta cũng không còn nâng niu đàn bà như một nhành hoa. Hoa hết thời, cũng là hoa vẫn thơm, vẫn đáng ngắm nhìn cơ mà?

Đàn bà 30: Không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng thuộc về nơi xứng đáng nhất - Ảnh 1
Hay vì những son trẻ đã vơi cạn, người ta cũng không còn nâng niu đàn bà như một nhành hoa. Hoa hết thời, lại chẳng phải là hoa vẫn thơm, vẫn đáng ngắm nhìn? - Ảnh minh họa: Internet

Chị lại nói 30 rồi, đàn bà nào hình như đều dễ tự cho rằng bản thân lỡ mang vóc dáng của những nhành hoa bắt đầu úa tàn. Chị bảo bạn chị lấy chồng, mấy mặt con cái rồi lại nói mong được như chị. Chị cười xòa, tự do phải trả giá bằng cô đơn, ấm cúng gia đình phải chi trả bằng trách nhiệm. Bạn chị lại nói đàn bà 30 có chồng ai rồi cũng khóc, mấy ai dễ cười dễ vui như thời độc thân. Chưa chồng thì như một mình gánh vác cả thế gian, có chồng rồi lắm lúc hai mình cũng cô đơn đến lạ. Cũng có cô bạn 30 như chị, đã ly hôn chồng. Độc thân, có chồng hay rồi lại mất chồng… 30, đàn bà lại có nhiều nỗi sợ hơn thời 20. Cứ như tuổi trẻ qua đi rồi, đàn bà ai rồi cũng sợ mình không còn ở đỉnh cao của thanh xuân, rồi sẽ úa tán, rồi sẽ bị lãng quên…

Đàn bà 30: Không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng thuộc về nơi xứng đáng nhất - Ảnh 2
Cứ như tuổi trẻ qua đi rồi, đàn bà ai rồi cũng sợ mình không còn ở đỉnh cao của thanh xuân, rồi sẽ úa tán, rồi sẽ bị lãng quên… - Ảnh minh họa: Internet

Rồi chị say, mơ màng ánh mắt nửa buồn nửa mông lung. Vậy mà chỉ mấy hôm sau, tôi lại thấy chị rạng ngời như chưa từng biết đau biết khóc, biết đau lòng biết tổn thương. Chị vẫn hết mình với công việc chị đam mê, vẫn cà kê bè bạn hẹn hò. Chị lại nói với tôi về một chàng trai lạ khác. Người ấy luôn nắm tay chị đi bất cứ đâu, cài quai nón cho chị mỗi khi lên xe. Người ấy không hỏi chị đã có bao nhiêu mối tình, người ấy chỉ nói thương chị của hiện tại. Trong mắt người ấy, chị vẫn như cô nàng 20, hồ hởi yêu đương, ngập tràn hy vọng.

Chị không biết rốt cuộc đàn bà như chị phải đi qua bao nhiêu người để có một tình cuối trọn vẹn. Hay bạn chị, phải là vợ hy sinh đến nhường nào mới được trân trọng yêu thương hơn. Hay bất kì người đàn bà 30 nào ngoài kia phải cố gắng thế nào để thôi cô đơn, để bớt hờn tủi. Nhưng chị tin, đàn bà 30, dù không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng phải thuộc về nơi xứng đáng nhất. Như chị, dù thành xuân qua đi, chị vẫn tin mình xứng đáng với một người đàn ông chân thành yêu chị. Như bạn chị, dù đã là vợ là mẹ, vẫn đáng để chồng yêu thương chiều chuộng. Như đàn bà 30 trong thiên hạ, dù là ai làm gì, vẫn nên hiểu mình là cành hoa, đã là hoa thì luôn để ngắm nhìn, để nâng niu…

Đàn bà 30: Không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng thuộc về nơi xứng đáng nhất - Ảnh 3
Như đàn bà 30 trong thiên hạ, dù là ai làm gì, vẫn nên hiểu mình là cành hoa, đã là hoa thì luôn để ngắm nhìn, để nâng niu… - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 30, xin đừng nghĩ mình là đóa hoa tàn. Dù không là đóa hoa rực rỡ nhất thì cũng hãy là đóa hoa người ta không thể không ngoái nhìn, không thể không hít hà hương thơm. Đàn bà 30 rồi sẽ 40 hay 50, cũng hãy hiểu đã là hoa thì luôn đáng được trân trọng, ngay cả cành hoa đã muộn màng hương sắc. Đừng nghĩ 30 là hết, đừng sợ 30 là kết thúc. Đàn bà khi bước sang 30 mới thật sực là bắt đầu một cuộc đời khác. Nếu 20 rực rỡ hương sắc thì 30 sẽ đậm đà nồng hương dậy vị. Nếu 20 khiến người ta một lần nhìn đắm say mải miết thì 30 phải khiến người ta một lần “nếm” phải cơn say theo cả đời.

Đàn bà, dù ở độ tuổi nào, cũng hãy là thứ mật ong nguyên chất, càng lâu năm càng phải “mật ngọt chết ruồi”. Đàn bà, một là không để ai dám động vào, hai là kẻ thử một lần nghiện không dứt được. Vì đàn bà luôn xứng đáng thuộc về những gì tốt đẹp nhất, nếu ta biết rõ giá trị của chính mình…

Đàn bà 30 và những điều gái 18 có tiền cũng không mua được!

Đàn bà 30 và những điều gái 18 có tiền cũng không mua được!

Phụ nữ 30 không chỉ có vẻ đẹp mặn mà sắc sảo mà ở họ còn có những điểm mà gái 18 không khi nào có được!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà 30 phụ nữ 30 đàn bà

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 40 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này