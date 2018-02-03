Đàn bà 30 khiến đàn ông 'uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'

Thực tế thì nhiều đàn ông lại bị thu hút bởi kiểu đàn bà sắc sảo, đằm thắm khi đã bước sang 30. Đàn bà 30, nhiều khi lại khiến đàn ông "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”.

Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi vốn chẳng có gì thu hút với phái mạnh. Và như một điều hiển nhiên mà nhiều người công nhận, đàn ông vẫn thích phụ nữ trẻ đẹp, mặn mà nhan sắc hơn hẳn. Nhưng thực tế thì nhiều đàn ông lại bị thu hút bởi kiểu đàn bà sắc xảo, đằm thắm khi đã bước sang 30. Độc lập Phụ nữ 30 đã qua những thăng trầm của một thời non trẻ, họ dần tìm được bản ngã vững vàng. Họ biết rõ mình muốn gì, cần gì và phải thay đổi những gì. Và họ cũng không ngần ngại để đàn ông biết họ để tâm điều gì. Họ không yêu đương qua loa như thêm một chút dư vị mới lạ như thời non trẻ. Họ cũng không thích hờn giận những chuyện không đáng. Họ càng không ôm những giấc mộng không thực tế. Một khi họ muốn yêu, chính là chân thành nhất, nghiêm túc nhất và cũng thực tế nhất. Tình yêu của đàn bà 30 không chỉ là chút thương chút nhớ đằm thắm, mà là còn cùng nhau tốt đẹp hơn, bên nhau vững vàng trưởng thành.

Tình yêu của đàn bà 30 không chỉ là chút thương chút nhớ đằm thắm, mà là còn cùng nhau tốt đẹp hơn, bên nhau vững vàng trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet Tự tin và thẳng thắn Đàn bà 30 không còn vì để sụt vài cân mà nhịn ăn héo mòn. Họ cũng không phải son phấn rực rỡ nhất để tự tin. Họ càng không ăn mặc hở cho thích mắt người nhìn. Đàn bà 30, lấy tự tin từ tâm hồn, khối óc, từng lời nói và cách ứng xử của bản thân. Lời họ nói, đơn giản, thẳng thắn nhưng đầy sâu sắc. Những gì họ mặc hở vừa đủ, kín vừa mắt, nhưng vẫn đầy tự tin và khí chất. Đàn bà 30 biết mình đẹp nhất khi nào, hay làm thế nào để mình tỏa sáng nhất. Năm tháng để lại nơi họ sự từng trải vừa đủ để tự tin với chính mình dung dị nhất. Đây là nét đẹp đàn ông bị cuốn hút ở đàn bà 30. Tự chủ tài chính Đàn ông luôn bị thu hút ở đàn bà độc lập về tài chính. Không hẳn vì đàn ông không thích chi tiền vì phụ nữ. Mà là đàn ông thích sự tự chủ, tự tận hưởng của đàn bà độc lập về tài chính. Đàn bà 30 lại bước vào thời gian ổn định và vững vàng về sự nghiệp. Họ hơn hẳn phụ nữ đôi mươi sự điềm đạm khi đi làm và tự chủ về tiền bạc.

Năm tháng để lại nơi họ sự từng trải vừa đủ để tự tin với chính mình dung dị nhất - Ảnh minh họa: Internet Biết “hư” trên giường Nếu hỏi đàn ông điều cuốn hút họ nhất ở phụ nữ 30 là gì, họ sẽ không ngại trả lời rằng: đàn bà 30 biết “hư” trên giường. Cũng không sai, đàn bà 30 luôn là những tình nhân khó lòng chê bai được. Họ hoàn toàn tự tin vào ngoại hình của bản thân, cũng thẳng thắn và thoải mái thể hiện mình và đòi hỏi ở đối phương. Không những vậy, họ biết đàn ông thích gì, muốn gì khi ở bên họ. Ở bên cạnh phụ nữ 30, đàn ông sẽ không bao giờ biết đến cảm giác chán ngán. Từ tốn và tỉnh táo Đàn bà 30 không hấp tấp để tìm kiếm chính mình như khi tuổi đôi mươi. Họ cũng không vội vội vàng vàng bất cẩn khi chuyện không hay xảy ra. Đàn bà 30 làm gì cũng từ tốn, chuyện gì xảy ra cũng tỉnh táo. Vì họ từng trải qua những va vấp vừa đủ để biết sự điềm đạm luôn cần thiết trong mọi trường hợp. Nếu họ không đủ bình tĩnh, họ vốn không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì. Chính vì vậy, khi nhìn vào đám đông hỗn loạn, bạn dễ dàng nhận ra đàn bà 30, vì họ có thể đủ từ tốn để dùng sự trải nghiệm của mình để tìm hướng giải quyết. Trân trọng hạnh phúc Đàn bà 30 từng ít nhiều trải qua những điều không vui, thậm chí là bất hạnh và mất mát. Chính vì từng biết bất hạnh, họ sẽ trân trọng hơn hạnh phúc khi có được. Họ hiểu, đời này luôn cho ta ngang bằng niềm vui và nỗi buồn. Họ luôn bền bĩ để vượt qua điều không hay, cũng đủ trân trọng để giữ gìn hạnh phúc đang có. Đàn bà 30, vì vậy mà khiến đàn ông uống nhầm một ánh mắt, vậy mà say đến hết đời…

Ngày tôi ngoại tình: ‘Hay là mẹ đừng về nhà nữa’ Con là nhà, hãy trở về bằng mọi giá, vì con ở đó. Con là hạnh phúc, bạn có hạnh phúc thì con mới có thể hạnh phúc...

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