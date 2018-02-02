Nếu người đàn ông bên cạnh bạn có những điểm sau đây thì đừng ngại gạt ngay anh ta ra khỏi cuộc đời bạn!

Ghen tuông quá đáng, kiểm soát quá mức Mối quan hệ nào cũng cần niềm tin để duy trì và phát triển dài lâu. Trong hôn nhân, niềm tin lại là điều tiên quyết để vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua những mỏi mệt, mâu thuẫn hằng ngày. Khi đàn ông không đủ tin tưởng ở vợ, anh ấy sẽ thường ghen tuông quá đáng. Anh ấy nghi ngờ mọi thứ về bạn, dù là bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Điện thoại, laptop hay email cá nhân của bạn anh ấy cũng muốn quản lý hết thảy. Ngay cả cách ăn mặc, quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp của bạn, anh ấy cũng muốn kiểm soát. Nếu bạn có một người chồng thế này thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều để gia đình có thể yên ổn, dù là ước mơ, cuộc sống và ngay cả sự tự do của bản thân. Mối quan hệ nào cũng cần niềm tin để duy trì và phát triển dài lâu - Ảnh minh họa: Internet Vô tâm Chồng vô tâm là người dù có thể cho vợ con cuộc sống đủ đầy vật chất nhưng không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ, hay tình cảm của vợ. Anh ấy không đặt gia đình lên vị trí đầu tiên trong lòng, cũng không tâm lý hay quan tâm. Anh ấy sống có phần ích kỷ và luôn vô tâm với mọi thứ thuộc về vợ mình. Chấp nhận một người chồng vô tâm thì cả đời phụ nữ chỉ có thể mòn mỏi đợi chờ, rã rời thất vọng và thiếu thốn yêu thương. Bạn nên nhớ, sự vô tâm ở đàn ông nếu ở mức vừa phải thì là vì anh ấy không nhận ra, hãy chỉ cho anh ấy biết. Nhưng nếu vô tâm ở chồng là bản chất, là tính cách của anh ấy thì đừng nghĩ bạn có thể thay đổi được anh ấy. Lúc đó, điều duy nhất bạn có thể làm là nên buông tay để tìm một hạnh phúc khác.

Luôn xem mình là nhất Đàn ông thế này luôn nghĩ mình đúng, không ai có thể tốt hơn mình, và cũng không muốn công nhận ai làm tốt, dù đó là vợ của mình. Sống cùng người chồng này, bạn sẽ chỉ có thể nghe được sự than phiền, chỉ trích, chê trách từ anh ấy. Vì đơn giản anh ấy không bao giờ công nhận điểm tốt ở bạn mà chỉ thích tìm những gì chưa tốt để trách. Mẫu đàn ông thế này cũng không tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Ngược lại, họ luôn đổ mọi sai trái, tội lỗi cho vợ. Liệu rằng bạn có thể sống thoải mái với một người đàn ông luôn xem mình là nhất thế này không? Liệu rằng bạn có thể sống thoải mái với một người đàn ông luôn xem mình là nhất thế này không? - Ảnh minh họa: Internet Đam mê dục vọng Nghiện phim khiêu dâm là dấu hiệu ở một người chồng không tốt. Đàn ông có biểu hiện này dễ ngoại tình hơn hết. Vì đây là những người chồng không trân trọng vợ, không thấy thỏa mãn khhi bên cạnh vợ. Chính vì vậy mà họ dễ dàng tòm tèm bên ngoài để lấp đầy dục vọng của riêng mình.

Thô lỗ, nóng tính Kiểu đàn ông hay dùng lời lẽ thô lỗ, khó nghe để nói với người phụ nữ của mình. Họ cư xử cộc cằn, cực kì tệ trong mọi trường hợp. Đàn ông thế này có khả năng bạo hành vợ con nhiều nhất. Luôn nói xấu người thân của bạn Nếu người đàn ông của bạn luôn nói xấu về người thân trong gia đình bạn thì bạn nên cân nhắc. Vì một khi yêu và tôn trọng bạn, anh ấy nhất định phải tôn trọng gia đình bạn. Từ đây sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, càng dễ khiến bạn tổn thương về sau. Phụ nữ nên chọn người đàn ông tốt để bên mình cả đời. Đừng chịu đựng, cũng đừng nghĩ lấy chồng là hết. Đàn ông tệ, thà một mình còn hơn, phụ nữ nhớ nhé!

7 cách để buông bỏ người đàn ông không còn yêu bạn Với một người đàn ông đã không còn yêu bạn, điều duy nhất có thể làm chính là buông bỏ. Ngay cả khi đau lòng thế nào, chật vật ra sao, cũng luôn có những cách để buông bỏ người đàn ông không còn yêu bạn.

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