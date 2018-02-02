7 cách để buông bỏ người đàn ông không còn yêu bạn

Sau đó, hãy cứ nghĩ xem, một người không còn yêu bạn sẽ nghĩ gì khi thấy bạn nói yêu thương họ, hay trách móc họ không còn tình cảm với bạn? Anh ấy có thể thấy phiền hạ, thậm chí là xem thường bạn. Phải nhớ, nói yêu đương làm gì với người hết tình, trách móc làm chi với người không còn thương. Bạn đã không còn tình yêu, thì nhất định phải giữ được tự trọng.

Nếu một ngày, bạn phát hiện người đàn ông bạn yêu không còn xem bạn là duy nhất, cũng như với anh ấy, bạn không còn là người quan trọng nhất, thì phải nhìn cho rõ rằng anh ấy không còn muốn bên cạnh bạn nữa. Dù bạn có còn yêu người ta thế nào, nghĩa tình hai người từng có đậm sâu ra sao, cũng đừng vì vậy mà bi lụy hay níu kéo. Đàn ông nói yêu bạn, có thể khó tin đó, nhưng khi họ đã nói không còn yêu, thì nhất định phải tin. Dù rằng, để bản thân chấp nhận người mình yêu không còn yêu mình vốn không dễ dàng nhưng bạn buộc phải làm được. Vì đây là bước đầu tiên để giúp bạn thoát khỏi tình trạng khổ sở lúc này.

Dù rằng, thời gian đầu vốn khó khăn vì bạn còn thương, hình ảnh người đó cũng chưa mờ nhạt. Nhưng hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ và tâm trạng của bản thân theo hướng tích cực nhất. Buồn thì cứ khóc, mỏi mệt thì ngủ một giấc, thích gì thì cứ làm, chiều chuộng bản thân một chút cũng là cách khiến bạn khá hơn trong thời gian này.

Phụ nữ luôn xem người đàn ông mình yêu là cả thế giới. Đó không hẳn là sự phụ thuộc bi lụy ở phụ nữ. Đơn giản vì phụ nữ khi yêu thường dành nhiều tình cảm cho đối phương, sẽ dần quên đi những điều khác. Nhưng khi đã nhận ra người đó không còn yêu mình, hãy bắt đầu để bản thân bận rộn với những mối quan tâm khác. Bạn còn gia đình, bạn bè và đam mê của mình. Gặp gỡ bạn bè, trở về với cha mẹ, hay cứ phấn đấu vì sự nghiệp, rồi bạn sẽ dần quên đi vết thương trong tình cảm.

Tìm những người thấu hiểu bạn

Không phải cuộc đời này chỉ có mình bạn phải trải qua những đau lòng thế này. Hãy tìm đến một người cũng từng như bạn, để kể họ nghe về suy nghĩ và tình cảm của bạn. Họ chắc chắn sẽ lắng nghe và cho bạn lời khuyên, vì họ cũng từng trải qua khó khăn như bạn. Thật ra, trong khoảng thời gian này, điều bạn cần không phải là một người có thể giải quyết hết những hỗn độn trong lòng bạn mà là người có thể nói họ hiểu bạn, bạn rồi sẽ ổn, như họ bây giờ.

Đừng nói chuyện với người không đủ hiểu những gì bạn phải trải qua, cũng đừng tiếp xúc với người có mối quan hệ thân thiết với đối phương. Hãy tìm đến người cho bạn đủ cảm giác an toàn, tin tưởng.

Chăm sóc chính mình

Phụ nữ khi trải qua thời gian này thường có xu hướng hành hạ, buông thả chính mình. Nhưng đây lại hoàn toàn là điều không nên. Thất tình hay ly hôn không đáng để bạn hủy hoại chính mình. Thay vào đó, hãy dành thời gian chăm sóc mình nhiều hơn, từ sức khỏe đến vóc dáng của bản thân. Việc chăm sóc mình không chỉ tạo niềm vui cho chính bạn mà còn khiến bạn tự tin hơn sau những tổn thương đã qua.

Phải nhớ, bạn chỉ mất một người đàn ông không yêu thương bạn, việc gì bạn phải bỏ rơi cả bản thân quý giá của mình?

Bạn chỉ mất một người đàn ông không yêu thương bạn, việc gì bạn phải bỏ rơi cả bản thân quý giá của mình? - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể thao

Tập thể thao là một cách lấy lại cảm xúc hiệu quã nhất. Thể thao mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực nhất. Cứ thử chạy bộ buổi sáng, hay tham gia những khóa học thể dục, bơi lội hay nhảy múa…bạn sẽ thấy bản thân vui vẻ hơn rất nhiều.

Đừng hy vọng tái hợp

Dù rằng đây là ý nghĩ mà nhiều phụ nữ luôn nuôi dưỡng sau khi chia tay, nhưng phải nhớ đều là vô ích thôi. Không có gì mòn mỏi hơn việc đợi chờ một người không còn yêu thương bạn đã bỏ đi. Yêu đơn phương người cũ là một tình yêu ngay từ đầu đã chết, đừng dại dây vào. Chia tay là chia tay, có còn thương cũng phải hết thương. Đừng bao giờ tự gieo hy vọng cho chính mình.

Đừng oán hận, cũng đừng trách mình

Người ta hết thương bạn, cũng không có nghĩa là người ta tệ. Người đó từng là những điều tốt đẹp nhất bạn có, chỉ là giờ họ không còn yêu bạn nữa. Hay nếu một người đàn ông bỏ đi, cũng không có nghĩa là vì bạn quá tệ. Người với người, duyên đến duyên đi, sao ai quản nổi. Hết yêu là hết yêu, không vì ai, cũng không hẳn là vì điều gì. Điều bạn phải làm chỉ là chấp nhận việc phải kết thúc, đừng oán hận, cũng đừng trách mình.

Hơn hết,

Hãy cố gắng bình tâm một thời gian. Đừng vội vã tìm đến một người khác khi lòng bạn còn vương vấn tổn thương. Cũng đừng níu kéo quá khứ làm gì, không đáng. Hạnh phúc, cũng đã qua, bất hạnh hôm nay, ngày mai rồi cũng sẽ qua. Chuyện gì rồi cũng sẽ tóm gọn lại một câu “rồi sẽ qua”. Vì vậy, đừng sợ, thời gian sẽ tìm cho bạn con đường đi đến hạnh phúc đúng đắn nhất.